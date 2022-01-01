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Зеленский наградил Прагу почетным званием «Город-спаситель»

Зеленский наградил Прагу почетным званием «Город-спаситель»

Партнер рубрики:
Kochy
29 октября
10:42
176
​Президент Украины Владимир Зеленский наградил Прагу почетным званием «Город-спаситель» в день национального праздника Чехии за помощь украинцам и Украине. Бывший посол Украины в Праге Евгений Перебийнис, ныне заместитель министра иностранных дел Украины, сообщил об указе президента в социальных сетях.

Зеленский наградил Прагу почетным званием «Город-спаситель»

«Поздравляю, дорогая Прага, и большое спасибо», — написал Перебийнис.

«За проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с Украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим Родину в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю присвоить почетное отличие «Город-спаситель» городу Прага (Чешская Республика)», — говорится в указе президента Украины.

Украинские СМИ подчеркивают, что Прага была одним из крупнейших союзников Киева с начала российского вторжения. Помощь Чехии Украине оценивается в десятках миллиардов крон.

28 октября в Киеве также представили новую почтовую марку «Мы вместе», которая символизирует дружбу между Чехией и Украиной, сообщило посольство Украины в Праге.

Источник: novinky.cz

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