Зеленский наградил Прагу почетным званием «Город-спаситель»

«Поздравляю, дорогая Прага, и большое спасибо», — написал Перебийнис.
«За проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с Украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим Родину в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю присвоить почетное отличие «Город-спаситель» городу Прага (Чешская Республика)», — говорится в указе президента Украины.
Украинские СМИ подчеркивают, что Прага была одним из крупнейших союзников Киева с начала российского вторжения. Помощь Чехии Украине оценивается в десятках миллиардов крон.
28 октября в Киеве также представили новую почтовую марку «Мы вместе», которая символизирует дружбу между Чехией и Украиной, сообщило посольство Украины в Праге.
Источник: novinky.cz
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