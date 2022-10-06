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Партия ANO в Чехии выдвинет своего кандидата в президенты

Партия ANO в Чехии выдвинет своего кандидата в президенты

Партнер рубрики:
Kochy
30 октября
14:03
114
Руководство движения ANO согласовало кандидата в президенты. Но кандидатура еще должна быть подтверждена правлением, которое соберется 31 октября. Об этом в эфире CNN Prima News заявил вице-спикер Палаты депутатов Карел Гавличек.

Партия ANO в Чехии выдвинет своего кандидата в президенты

«У движения ANO будет свой кандидат», — сказал Гавличек, добавив, что в игре было пять разных имен.

Бывший премьер-министр Андрей Бабиш считается фаворитом ANO, но также поговаривают о главе парламентского клуба Алене Шиллеровой или экс-министре Гавличеке.

Правление партии ANO соберется в понедельник утром, после чего состоится пресс-конференция и будет объявлен кандидат.

Источник: novinky.cz



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