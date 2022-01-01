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ФОТО: Что происходило на демонстрации в Праге 30 октября

ФОТО: Что происходило на демонстрации в Праге 30 октября

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
31 октября
13:42
485
Митинг стал реакцией на действия некоторых людей, цель которых, по мнению ассоциации Milion chvilek pro demokracii, — разжечь в жителях Чехии страх и использовать его в своих интересах.

ФОТО: Что происходило на демонстрации в Праге 30 октября

Как мы сообщали ранее, ассоциация Milion chvilek pro demokracii созвала 30 октября демонстрацию на Вацлавской площади в Праге. Что там происходило, зафиксировал на фото oiler_gera.

 

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