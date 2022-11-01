Сотни людей пришли на Пражский Град, чтобы проститься с эпохой высокомерия президента Земана

​Сотни людей собрались во втором дворе Пражского Града днем 8 января, чтобы символически попрощаться с эпохой высокомерия и презрения, воплощением которых, по их словам, был действующий президент Милош Земан. Кроме того, участники акции хотели привлечь внимание к важности президентских выборов.

Митинг под названием «Мы принесем перемены: демократа в Пражский Град» (Dotáhneme změnu: Demokrat na Hrad), который прошел за несколько дней до первого тура президентских выборов, был организован ассоциацией Milion chvilek. Из-за акции при входе на территорию Пражского Града образовались очереди.

Примерно через полтора часа участники завершили встречу исполнением национального гимна Чехии.

По словам представителя пражской полиции Яна Данека, в митинге приняли участие более ста человек. Другие люди наблюдали за этим на большом экране на Градчанской площади. Как сообщил Данек, за митингом следили около 50 полицейских, их вмешательство не потребовалось.

Участники акции хотели дать понять, что ждут от новоизбранного президента демократических ценностей, открытости, гуманизма, прозападной и демократической ориентации Чехии. Некоторые люди принесли с собой транспаранты, например, с надписями «До свидания, Земан», «Я голосую за Павела» или «Я знаю, почему выберу Фишера».

Организаторы также принесли коробку с предметами, которые, по их словам, символизируют президентство Земана, включая красные шорты, бутылку пива и надувную лодку. В конце мероприятия их выбросили в мусорный бак на Градчанской площади.

Преемник Земана вступит в должность президента в начале марта. Избиратели выберут из девяти кандидатов в ближайшие выходные, ожидаемый второй тур двух финалистов состоится в конце января.

От 20 до 25% избирателей в Чехии во время опросов говорят, что пока не определились, за кого из девяти кандидатов будут голосовать. Другие колеблются между несколькими кандидатами.

Источник: seznamzpravy.cz

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