Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Политика
Сотни людей пришли на Пражский Град, чтобы проститься с эпохой высокомерия президента Земана

Сотни людей пришли на Пражский Град, чтобы проститься с эпохой высокомерия президента Земана

Партнер рубрики:
Kochy
08 января
19:44
330
​Сотни людей собрались во втором дворе Пражского Града днем 8 января, чтобы символически попрощаться с эпохой высокомерия и презрения, воплощением которых, по их словам, был действующий президент Милош Земан. Кроме того, участники акции хотели привлечь внимание к важности президентских выборов.

Сотни людей пришли на Пражский Град, чтобы проститься с эпохой высокомерия президента Земана

Митинг под названием «Мы принесем перемены: демократа в Пражский Град» (Dotáhneme změnu: Demokrat na Hrad), который прошел за несколько дней до первого тура президентских выборов, был организован ассоциацией Milion chvilek. Из-за акции при входе на территорию Пражского Града образовались очереди.

Примерно через полтора часа участники завершили встречу исполнением национального гимна Чехии.

По словам представителя пражской полиции Яна Данека, в митинге приняли участие более ста человек. Другие люди наблюдали за этим на большом экране на Градчанской площади. Как сообщил Данек, за митингом следили около 50 полицейских, их вмешательство не потребовалось.

Участники акции хотели дать понять, что ждут от новоизбранного президента демократических ценностей, открытости, гуманизма, прозападной и демократической ориентации Чехии. Некоторые люди принесли с собой транспаранты, например, с надписями «До свидания, Земан», «Я голосую за Павела» или «Я знаю, почему выберу Фишера».

Организаторы также принесли коробку с предметами, которые, по их словам, символизируют президентство Земана, включая красные шорты, бутылку пива и надувную лодку. В конце мероприятия их выбросили в мусорный бак на Градчанской площади.

Преемник Земана вступит в должность президента в начале марта. Избиратели выберут из девяти кандидатов в ближайшие выходные, ожидаемый второй тур двух финалистов состоится в конце января.

От 20 до 25% избирателей в Чехии во время опросов говорят, что пока не определились, за кого из девяти кандидатов будут голосовать. Другие колеблются между несколькими кандидатами. 

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
08 января
13:44
861
Политика
Предвыборная модель: Бабиш выиграет первый тур выборов президента в Чехии, опередив Павела и Нерудову
Assets
08 января
13:16
1468
Путешествия
Как интересно провести зимние каникулы в Чехии и Словакии
Assets
08 января
13:07
668
Общество
Две женщины и ребенок пострадали при столкновении автомобиля с трамваем в Праге
Assets
08 января
11:40
8105
Рынок недвижимости
Costa Plana: На чешский рынок недвижимости выходит новый девелоперский проект. Почему стоит обратить на него внимание?
Последние новости:
Assets
08 января
13:44
861
Политика
Предвыборная модель: Бабиш выиграет первый тур выборов президента в Чехии, опередив Павела и Нерудову
Assets
08 января
13:07
668
Общество
Две женщины и ребенок пострадали при столкновении автомобиля с трамваем в Праге
Assets
07 января
14:21
1540
Общество
Минтруда Чехии предлагает размещать беженцев во временном жилье максимум на 150 дней
Assets
07 января
09:17
1664
Экономика
Рост цен в Европе замедлился, это предвещает лучшие времена и для чехов
Assets
06 января
17:20
1874
Общество
Он отправился в лес в одной футболке и не вернулся. В Чехии ищут пропавшего под Новый год парня
Assets
06 января
15:53
949
Общество
За проезд в пражских автобусах можно будет платить картой. Но когда?
Assets
06 января
15:25
1405
Общество
В Чехии заработала машина скорой помощи, исполняющая желания больных
Assets
06 января
14:33
1800
Общество
Он называл это «интимный редизайн». В Чехии тренера личностного роста обвинили в изнасиловании клиенток
Assets
06 января
13:43
741
Экономика
В прошлом году продажи легковых автомобилей в Чехии снизились на 7,2% — до 192 087 штук
Assets
06 января
10:08
1270
Экономика
Четверть людей в Чехии подрабатывают после работы


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
иностранцы