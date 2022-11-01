Где находится ближайший избирательный участок в Праге?

Институт планирования и развития города Праги подготовил актуальную версию приложения «Где голосовать?». Приложение поможет избирателям удобно найти ближайший участок, чтобы проголосовать на выборах, первый тур которых уже начался — это 13 и 14 января 2023 года, а второй тур состоится 27 и 28 января 2023 года.

После ввода домашнего адреса приложение подскажет, по какому адресу находится избирательный участок, а также проложит идеальный маршрут для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов.

Люди также могут узнать, есть ли возможность попасть в конкретный участок на инвалидной коляске, а также номера телефонов, которые будут работать в качестве информационных линий в дни выборов. Приложение работает на мобильных телефонах, планшетах и компьютерах.



Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день