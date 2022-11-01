Где находится ближайший избирательный участок в Праге?

После ввода домашнего адреса приложение подскажет, по какому адресу находится избирательный участок, а также проложит идеальный маршрут для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов.
Люди также могут узнать, есть ли возможность попасть в конкретный участок на инвалидной коляске, а также номера телефонов, которые будут работать в качестве информационных линий в дни выборов. Приложение работает на мобильных телефонах, планшетах и компьютерах.
Источник: prazska.drbna.cz
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