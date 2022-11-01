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Где находится ближайший избирательный участок в Праге?

Где находится ближайший избирательный участок в Праге?

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anastasiia-kn
13 января
16:51
149
Институт планирования и развития города Праги подготовил актуальную версию приложения «Где голосовать?». Приложение поможет избирателям удобно найти ближайший участок, чтобы проголосовать на выборах, первый тур которых уже начался — это 13 и 14 января 2023 года, а второй тур состоится 27 и 28 января 2023 года.

Где находится ближайший избирательный участок в Праге?

После ввода домашнего адреса приложение подскажет, по какому адресу находится избирательный участок, а также проложит идеальный маршрут для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов. 

Люди также могут узнать, есть ли возможность попасть в конкретный участок на инвалидной коляске, а также номера телефонов, которые будут работать в качестве информационных линий в дни выборов. Приложение работает на мобильных телефонах, планшетах и компьютерах.
 

Источник: prazska.drbna.cz

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