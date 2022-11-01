Путина до сих пор печатают на сувенирах в Праге. Где-то его продают из-под полы

В некоторых сувенирных магазинах в центре Праги до сих пор продаются товары с изображением российского диктатора и военного преступника Путина. Чаще всего речь о матрешках. Тем не менее в центре Праги количество сувениров, связанных с Россией или Советским Союзом, стремительно сокращается. Они были изъяты из большинства магазинов после начала войны в Украине.

В некоторых магазинах все еще можно приобрести сувениры с изображением Путина, но большинство из них — только по специальному запросу у персонала в качестве нелегального товара.

Матрешка как напоминание о Чехии?

Не новость, что в некоторых сувенирных магазинах на улицах Праги можно купить товары, которые свидетельствуют скорее о том, что вы провели время в России, а не в Чехии.

Матрешки и ушанки, конечно, не имеют отношения к Чешской Республике, однако некоторые туристы увозят их домой как напоминание о Чехии, считая, что это традиционные чешские аксессуары. В прошлом некоторые продавцы в центре Праги предлагали туристам сувениры с изображением Владимира Путина или символики Советского Союза, но после начала войны в Украине ситуация постепенно изменилась. Хотя магазины все еще продают эти товары, они, как правило, не выставляют их напоказ. Как подтвердил один из продавцов в магазине на улице Karlova, сувениры с советской тематикой прячут подальше, чтобы не провоцировать прохожих.

«Когда началась война, покупатели стали жаловаться, что мы его здесь продаем, и тогда хозяин велел спрятать его в подсобку. Сейчас у нас хранится матрешка с Путиным в подсобном помещении, и мы продаем ее только по запросу, но такое случается нечасто», — рассказал продавец из сувенирного магазина в нескольких шагах от Карлова моста. «Я из Украины, мне это совершенно не доставляет неудобств. Это же бизнес», — сказал он, добавив, что может по желанию покупателя прикрепить значок с советской звездой на ушанки, которые также предлагаются в магазине.

Лишь немногие магазины напрямую выставляют товары с Путиным. Один из них — магазин на улице Husova, в витрине которого и сегодня выставлена матрешка с Владимиром Путиным.

Путин стоит там в компании Буша, Трампа и Си Цзиньпина.

По словам продавщицы, матрешка с Путиным имеет успех, и туристы готовы платить за нее 699 чешских крон. «Я знаю, что сейчас мало кто из чехов симпатизирует Путину, но некоторые все-таки да, и туристы его покупают. Он мне самой нравится», — сказала продавщица.

«Я не питаю иллюзий по поводу того, что за это могут возбудить дело», — говорит эксперт по экстремизму

Мирослав Мареш, эксперт по борьбе с экстремизмом, считает, что продажа сувениров с изображением Путина в центре Праги этически неправильна.

«Потому что в данный момент Путин представляет режим, который подавляет права человека, ведет агрессивную войну в Украине и враждебно относится к Чешской Республике», — сказал он, но в то же время добавил, что с юридической точки зрения не существует примеров того, как решать подобные вопросы. «До сих пор практика применения норм против экстремизма была направлена больше на прошлые режимы, особенно на нацизм и его современных преемников», — сказал он. По словам Мареша, путь к взысканию штрафов за продажу аналогичных продуктов будет непростым. «Это должно заинтересовать правоохранительные органы с точки зрения структуры чешского законодательства, но, учитывая, что многие полицейские и адвокаты не захотят связываться с чем-то относительно новым, я не питаю иллюзий, что кто-то будет заниматься этим на законных основаниях».

Городской совет Праги не имеет рычагов влияния на продавцов

У города нет законного способа повлиять на ассортимент товаров, предлагаемых продавцами в частных магазинах. «Однако мы уже давно боремся с товарами, которые не имеют никакого отношения ни к Праге, ни к Чешской Республике. У нас ограниченные возможности для противодействия такому виду сувениров в наших зданиях, где арендуются торговые точки. Здесь мы всегда регулируем условия в договоре аренды, чтобы этот ассортимент не предлагался. Новые договоры аренды заключаются так, чтобы здесь не продавались товары, которые не только не связаны с Прагой или Чехией, но и могут, например, нанести ущерб репутации столицы», — сказал Тадеаш Провазник, пресс-секретарь пражской мэрии.

Мирослав Мареш добавил, что, покупая подобные товары, люди могут выражать симпатию к экстремистским движениям. «В последние годы мы видим, как сторонники Путина носят футболки с его изображением и заявляют о своей симпатии к его политическим действиям и движению, которое может развиваться благодаря подобным действиям», — заключил он.

Источник: prazska.drbna.cz

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