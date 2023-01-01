НАГЛЯДНО: В Праге прошел митинг «Победа — Украине, мир — Европе, демократия — России!»

Кроме основного события на Староместской и Вацлавской площадях вчера был также организован митинг «Победа — Украине, мир — Европе, демократия — России!» на площади Республики в 16:00.

Помимо плакатов с лозунгами против нынешней власти РФ и сине-белых флагов (используемых как в России, так и за рубежом участниками протестов против вторжения России в Украину) были выставлены стенды, иллюстрирующие тяжкую борьбу россиян за свободную Россию.

На месте событий присутствовал наш фотокорреспондент oiler_gera.

Фоторепортаж: oiler_gera

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