НАГЛЯДНО: В Праге прошел митинг «Победа — Украине, мир — Европе, демократия — России!»

Помимо плакатов с лозунгами против нынешней власти РФ и сине-белых флагов (используемых как в России, так и за рубежом участниками протестов против вторжения России в Украину) были выставлены стенды, иллюстрирующие тяжкую борьбу россиян за свободную Россию.
На месте событий присутствовал наш фотокорреспондент oiler_gera.
Фоторепортаж: oiler_gera
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