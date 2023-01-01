Мы ранее уже писали, что почти вся верхняя половина Вацлавской площади в субботу была заполнена сторонниками Индржиха Райхла и его партии PRO. На демонстрации под названием «Чехия против бедности» звучали слова — прекратить поддержку Украины, призывы к перемирию и обвинения правительства в снижении уровня жизни и предательстве чешских интересов в пользу иностранных государств, таких как Украина, США и «Брюссель».



