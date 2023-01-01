БОЛЬШЕ ФОТО: Что происходило на антиправительственной демонстрации в Чехии

Мероприятие началось в два часа, и хотя на нем преобладали пожилые люди, присутствовали представители различных социальных групп.
Как это было, запечатлел на фото наш постоянный фотокорреспондент oiler_gera.
На митинге преобладали чешские флаги. Надпись на картонке: «Идите вы в *** с вашей переоцененной инфляционной “демократией”».
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