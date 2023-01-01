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БОЛЬШЕ ФОТО: Что происходило на антиправительственной демонстрации в Чехии

БОЛЬШЕ ФОТО: Что происходило на антиправительственной демонстрации в Чехии

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
13 марта
13:23
203
Мы ранее уже писали, что почти вся верхняя половина Вацлавской площади в субботу была заполнена сторонниками Индржиха Райхла и его партии PRO. На демонстрации под названием «Чехия против бедности» звучали слова — прекратить поддержку Украины, призывы к перемирию и обвинения правительства в снижении уровня жизни и предательстве чешских интересов в пользу иностранных государств, таких как Украина, США и «Брюссель».

БОЛЬШЕ ФОТО: Что происходило на антиправительственной демонстрации в Чехии

Мероприятие началось в два часа, и хотя на нем преобладали пожилые люди, присутствовали представители различных социальных групп. 

Как это было, запечатлел на фото наш постоянный фотокорреспондент oiler_gera.

На митинге преобладали чешские флаги. Надпись на картонке: «Идите вы в *** с вашей переоцененной инфляционной “демократией”». 


 

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