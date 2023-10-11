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Президент Молдовы Майя Санду посетит Чехию, вместе с Павлом она откроет «Форум 2000»

Новости 420on
11 октября 2023
22:00
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В понедельник, 16 октября, президент Чехии Петр Павел примет в Праге главу Республики Молдова Майю Санду. Помимо встречи в Пражском Граде, главы двух государств откроют бизнес-форум и 27-й конференцию «Форум 2000».
Официальный визит Санду продлится до вторника 17 октября. Об этом Чешскому агентству печати сообщили сегодня представители отделов коммуникации и внешней политики канцелярии президента.

Павел и Санду выступят со вступительным словом на конференции «Форум 2000», после чего состоится дискуссия о сотрудничестве демократических стран перед лицом растущих вызовов. Президент Молдовы также посетит штаб-квартиру радиостанции «Свободная Европа», Сенат и Палату депутатов, встретится с премьер-министром Петром Фиалой (ODS).

Президенты также обсудят продолжение проектов по трансформации и сотрудничеству в области развития, включая укрепление энергетической независимости Молдовы. Чешская Республика является одним из крупнейших поставщиков услуг по сотрудничеству в области развития в Молдове. За последнее десятилетие были реализованы десятки проектов в области устойчивого развития, развития сельских районов, социальных услуг и государственного управления. С 2005 года Молдова является для Чехии так называемой приоритетной страной по внешнему сотрудничеству в целях развития. С 2022 года увеличилось также количество гуманитарной помощи и проектов, направленных на укрепление энергетической безопасности, охраны границ или обороны.

Приглашая Санду, Павел выражает поддержку стабильности и прозападной ориентации Молдовы. В то же время Чехия поддерживает Молдову на пути к Европейскому Союзу и готова помочь ей в процессе вступления и поделиться своим опытом. Например, Чехия помогла стране с внесением поправок в закон об органическом земледелии.

И, наконец, главы государств обсудят возможности поддержки чешских компаний на молдавском рынке, в том числе дальнейший потенциал оборонно-промышленного сотрудничества в условиях ухудшения ситуации с безопасностью.

Молдова неоднократно осуждала российское вторжение в Украину. Отношения между Кишиневом и Москвой также напряжены из-за присутствия российских войск в Приднестровье. Непризнанное на международном уровне Приднестровье с населением около 470 тыс. человек расположено на границе с юго-западной Украиной вблизи черноморского порта Одесса. Оно отделилось от Молдовы после распада Советского Союза в начале 90-х годов, когда российские войска активно поддерживали сепаратистов. Около 1500 российских военнослужащих, которых Москва называет миротворцами, до сих пор находятся в регионе.



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политика президент Чехия Молдавия конференция Прага бизнес

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