Бывший президент Вацлав Клаус выступил с речью в Муниципальном доме в Праге. В своей традиционной критической манере он высказался в адрес Европейского Союза и его миграционной политики.





«Отмена границ и открытие шлюзов для массовой миграции создают условия для создания в Европе нового мультикультурного общества, чего не хотят не только люди внутри страны. Следствием этого является фатальное отчуждение европейских элит от граждан европейских стран. Мы являемся свидетелями нового огосударствления и социализации Европы», — сказал Клаус.





Свидетели новой социализации





Бывший президент Клаус напомнил, что для своего выступления он выбрал Obecní dum, где 105 лет назад была провозглашена независимая Чехословацкая Республика. Он отметил, что энтузиазм и эйфория после создания независимого государства не продлились долго, и уже через два десятилетия, по словам Клауса, стало ясно, на каком шатком фундаменте стояли государственность и суверенитет.





«Гитлеру хватило совсем немного времени, чтобы оставить Чехословацкую Республику в руинах. Для чешских немцев сама концепция республики была неприемлема с самого начала, и если бы не военное поражение Германии в 1918 году, они никогда бы не согласились на создание нашей республики. Они стремились развалить ее при первой же возможности, — сказал Клаус и далее прокомментировал Мюнхенское соглашение.





«Мы не хотим этого слышать, но Мюнхен был логическим следствием тогдашних европейских событий, это не было неожиданной катастрофой. Даже то, что мы попали под власть Сталина после Второй мировой войны, было связано со всем этим. И только ноябрь 1989 года возродил надежды 28 октября 1918 года», — сказал в своем выступлении Клаус.





Клаус также высказал свое мнение о будущем. По мнению бывшего президента, необходимо будет сохранять и защищать государственность и суверенитет и передавать их следующему поколению.





«Для того чтобы способствовать столь необходимым переменам, мы должны быстро начать поиск политиков, способных повести нас к повороту и новому завтрашнему дню. Мы собрались здесь сегодня, чтобы публично, со всей серьезностью и безотлагательностью высказать эти опасения», — сказал бывший президент в конце своей речи.





Затем критики Клауса выступили против него у Муниципального дома. С мегафоном они критиковали раздел Чехословакии в 1993 году и начали проигрывать исторические записи Клауса. Вскоре от группы сторонников бывшего президента их отделили несколько полицейских.





Послушать речь пришли десятки людей. Среди известных личностей были Радек Вондрачек, бывший глава Палаты депутатов и нынешний депутат от АНО, Иржи Вайгль, бывший глава канцелярии президента, и Мирослав Шевчик, декан экономического факультета Университета экономики.