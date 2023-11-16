Андрей Бабиш в центре Праги 17 ноября говорил о «приватизированной демократии»

Политические деятели утром 17 ноября собрались на Национальном проспекте, чтобы отметить 34-ю годовщину «бархатной революции».





Первыми прибывшими политиками стали представители движения ANO — его председатель Андрей Бабиш и заместители председателя Алена Шиллерова и Карел Гавличек. Они использовали это мероприятие для критики правительства.





«Мы получили свободу свободно выражать свое мнение, вести бизнес, путешествовать, голосовать. Это, конечно, огромное преимущество, которое мы получили. Другое дело, что после революции люди, наверное, ожидали, что наши политики, которые должны были быть у власти тогда и снова находятся у власти сегодня, не справятся», — сказал Бабиш журналистам.



Таким образом, Бабиш в основном критиковал правительство и СМИ. «Они пытаются приватизировать демократию, к которой привела революция в ноябре 1989 года», — сказал он. Однако он не уточнил, каким образом это делается.





В последние недели Бабиш регулярно заявлял, что мы переживаем «новый тоталитаризм». Он не захотел комментировать это и заявил, что ANO — это демократическое движение, которое, проиграв выборы, демократическим путем передало власть. Он также отклонил вопросы журналистов о смысле демократии и борьбе за демократию в охваченной войной Украине.





«Мы находимся здесь, в Чехии, а не в Украине, не знаю, почему вы спрашиваете об Украине», — ответил Бабиш, над головой которого в этот момент помимо чешского флага развевались флаги Украины и Израиля. «Мы празднуем день демократии и свободы, давайте говорить об этом», — добавил он и покинул Народный проспект.





Затем его заместители, Шиллерова и Гавличек, вспомнили о том, как они пережили 1989 год. Алена Шиллерова рассказала о том, что в 1989 году родился ее сын, что многократно усилило надежду.





Утром на Национальный проспект пришли и другие политики, а президент Петр Павел зажег свечу перед полуднем.