Андрей Бабиш надеется в 2025 году вернуться в правительство

На собрании Бабиш раскритиковал нынешнее правительство Петра Фиалы (ODS), заявив, что в Чехии еще никогда не было такого высокомерного, дилетантского и некомпетентного кабинета во главе с некомпетентным премьер-министром. По словам Бабиша, задача ANO — после выборов вернуться в правительство в 2025 году. Он хочет вести ANO на парламентские выборы в качестве лидера.





Один делегат выступил против голосования, девять воздержались. У Бабиша не было соперников на выборах. Два года назад он набрал 80% голосов. Бабиш был председателем ANO с момента ее основания.





Карел Гавличек, заместитель председателя Палаты депутатов, остается первым заместителем председателя оппозиционного движения ANO. На собрании он получил 91 голос из 98. У него также не было соперника.





«Вы выбрали работу, труд и стремление к цели», — сказал Бабиш после выборов. Он вновь заявил о необходимости создания районных структур оппозиционного движения или проведения контактной кампании.





«Мы будем ездить по регионам и разговаривать с людьми. Я также рассчитываю, что наши мэры поддержат нас в этом, и мы все будем участвовать в кампании по выборам в Европу», — отметил он. По словам председателя ANO, у него есть четкие аргументы, но ему еще предстоит убедить тех, кто подвержен дезинформации.





Бабиш решил заняться политикой осенью 2011 года. После парламентских выборов 2013 года ANO вошла в правительство Богуслава Соботки, где Бабиш занимал пост министра финансов. Он покинул правительство в мае 2017 года после того, как Соботка решил уволить его из-за неопределенности, связанной с его бизнесом и имущественным положением.





После выборов 2017 года ANO сначала самостоятельно сформировала правительство меньшинства, которому не удалось завоевать доверие. С июня 2018 года ANO правит вместе с социал-демократией при терпимом отношении коммунистов, а Бабиш занимает пост премьер-министра. Однако после выборов 2021 года движение оказалось в оппозиции: кабинет сформировали коалиция «Вместе» (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) и «Пираты» с STAN. В январе этого года Бабиш потерпел неудачу на президентских выборах, проиграв во втором туре Петру Павлу.