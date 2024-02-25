Премьер-министры стран V4 на встрече в Праге поссорились из-за войны в Украине

«Между нами существуют разногласия, и эти разногласия не изменились», — сказал премьер-министр после примерно трехчасовой встречи с Робертом Фицо, Виктором Орбаном и Дональдом Туском.





«Разница в наших взглядах заключается в том, как мы можем помочь Украине», — подтвердил премьер-министр Венгрии Орбан. «Вышеград жив, мы готовы продолжать наше сотрудничество», — сказал Орбан.





То, что политики V4 расходятся в оценке войны Путина против Украины, было продемонстрировано и перед журналистами на пресс-конференции.





«Правда в том, что Путин — военный преступник, — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Нет места для переговоров о том, кто является агрессором, а кто — жертвой».





«Что касается вины за войну, то это решается после войны», — возразил Орбан.





«Хуже всего, когда тебя воспринимают как человека, на которого не стоит обращать внимания», — сказал Фицо. Он похвалил тот факт, что во время переговоров не было даже возможности зевнуть.





«Да, у нас разные взгляды на некоторые вещи. Я не верю в военное решение конфликта на Украине. Но война когда-нибудь закончится, а V4 останется», — сказал Фицо после встречи. По его словам, немедленное прекращение огня создает пространство для мирных переговоров.





Фицо и Орбана встретили освистыванием и лозунгами, что они приспешники Путина





Демонстранты приветствовали словацкого премьер-министра Фицо и венгерского премьер-министра Орбана свистом, криками «позор» и транспарантами «Фицо, езжай домой в Россию» или «Фицо + Орбан, трусливые путинские прихвостни» на пражской площади Кампа. Фиала пригласил своих коллег из стран V4 (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) на встречу в Прагу. Перед этим он отдельно встретился с премьер-министром Польши Туском.





Десятки протестующих собрались у дворца Лихтенштейна. Фицо подошел к барьеру, за которым стояли демонстранты, и иронично поманил их.





Премьер-министр Петр Фиала заявил в понедельник, что именно высказывания Фицо об Украине, по его мнению, будут отражены на встрече премьер-министров стран Вышеградской группы (V4). Фицо фактически принял риторику Кремля, заявив в своей речи по случаю второй годовщины путинской войны в Украине, что конфликт начали украинские неонацисты. Даже премьер-министр Польши Дональд Туск был шокирован речью Фико.





Фиала пока не собирается хоронить группу V4. «Есть центральноевропейские темы, которые мы можем обсуждать. Сельское хозяйство, энергетика, миграция. Давайте попробуем», — сказал Фиала.





«Мир никогда не наступал, если мы складывали оружие и прятались. Я также не могу согласиться с тем, что конфликт, возможно, был начат украинцами или западными странами. Виновник абсолютно ясен. Это агрессивная политика России и убийство ею мирных жителей. Нам нужно только открыть глаза, чтобы увидеть, кто жертва, а кто агрессор», — добавил глава чешского правительства.





«Я не согласен с премьер-министрами Словакии и Венгрии по многим вопросам, но мы должны вести дискуссии, чтобы не заблокировать многие важные вопросы», — сказал Фиала.





Туск был шокирован речью словацкого премьер-министра





Перед началом заседания V4 премьер-министр Петр Фиала принял премьер-министра Польши Дональда Туска. «Мы разделяем одну и ту же точку зрения на российскую агрессию в Украине», — сказал Фиала после встречи. Польша примет участие в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах.





Польша, как и Чехия, является одной из стран, пытающихся помочь Украине в борьбе с российской агрессией. Туск сказал, что саммит V4 покажет, имеет ли V4 еще смысл, ссылаясь на позицию премьер-министра Словакии Роберта Фицо и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении войны, которую Россия развязала против Украины на ее территории.





По данным польского информационного агентства PAP, Туск был шокирован речью Фицо по случаю второй годовщины войны на Украине. «Когда я вернусь из Праги с этой встречи, я открыто скажу, имеет ли еще смысл Вышеградская группа или нет. Этот саммит многое прояснит», — сказал Туск.





«Парадоксально, что из Будапешта и Братиславы поступают такие неоднозначные сигналы, когда речь идет о Путине и России», — сказал Туск. По его словам, V4 добилась многого в то время, когда все ее лидеры были демократами и убежденными сторонниками укрепления Запада.





Объективно говоря, сказал польский премьер-министр, поляки, чехи, венгры и словаки почти полностью разделяют одни и те же интересы, в том числе в сфере безопасности.





«Нет причин, по которым страны региона не могут сейчас, как и раньше, очень солидарно поддерживать и помогать тем, кто борется против режима, который не разделяет ни одной из наших общих ценностей», — подчеркнул он.





Россия напала на Украину, но Фицо подхватил слова Путина о «неонацистах»





В своей речи по случаю второй годовщины российской агрессии Фицо релятивизировал необходимость помощи Украине. Он повторил свой отказ от поставок военной техники в Украину из государственных запасов. Он также рассказал о провальной стратегии Запада в отношении Украины, его желании продолжать поддерживать Киев и соглашаться на полную эскалацию напряженности.





По словам словацкого премьер-министра, Россия не стоит на коленях ни в политическом, ни в экономическом плане, она добилась в войне больших территориальных успехов, чем Украина, а также адаптировала свое военное производство к новым условиям. Война, по его словам, началась в 2014 году с разгула украинских неонацистов.





Так утверждает и президент России Путин, чьего обвинения в военных преступлениях на Украине добивается международный суд в Гааге. Путин утверждает, что Россия проводит специальную военную операцию и что она заинтересована в денацификации Украины.





К причинам войны в Украине он также отнес невыполнение якобы данных обещаний не расширять НАТО дальше на восток. На вопрос о том, что будет через год, он ответил, что украинские и российские кладбища станут еще более переполненными, а на них снова будут звучать скучные речи о том, как Украина борется за свободу и независимость Словакии.