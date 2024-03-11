Россияне в Праге 15 марта смогут досрочно принять участие в выборах президента РФ

Голосование будет проходить на избирательном участке № 8330 по адресу: Praha 6, ulice Ukrajinských hrdinů, 4 (консульский отдел Посольства России в Чехии).





Принять участие в выборах смогут граждане России старше 18 лет, предъявившие действительный российский заграничный паспорт при личной явке на избирательный участок.





Для включения в список избирателей достаточно личного устного обращения в участковую избирательную комиссию в день голосования.



