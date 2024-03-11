Россияне в Праге 15 марта смогут досрочно принять участие в выборах президента РФ
14 марта 2024
12:30
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В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на территории Чехии голосование на выборах президента РФ будет проводиться досрочно для всех избирателей 15 марта 2024 года с 8:00 до 20:00 по местному времени.
Голосование будет проходить на избирательном участке № 8330 по адресу: Praha 6, ulice Ukrajinských hrdinů, 4 (консульский отдел Посольства России в Чехии).
Принять участие в выборах смогут граждане России старше 18 лет, предъявившие действительный российский заграничный паспорт при личной явке на избирательный участок.
Для включения в список избирателей достаточно личного устного обращения в участковую избирательную комиссию в день голосования.
В случае наличия прописки в Российской Федерации необходимо предварительно открепиться от избирательного участка по месту прописки по инструкции, размещенной на сайте Госуслуг. Голосование онлайн из-за рубежа будет недоступно, сообщает посольство РФ в Чехии.
В России оппозиция призвала принять участие в акции «Полдень против Путина», все несогласные с режимом могут прийти на избирательные участки 17 марта в 12:00. В Праге у метро Mustek в воскресенье, 17 марта, с 12:00 до 18:00 состоится пикет. В описании события организаторы указывают: «17 марта 2024 г. Путин проводит в России аферу под названием «президентские выборы», чтобы оформить свое право находиться у власти еще 6 лет. Никакого выбора у граждан в реальности нет — даже осторожные критики режима не были зарегистрированы кандидатами, голосовать «против всех» тоже невозможно. Тысячи россиян в Чехии публично выступили против Путина ещё в 2022 г., сразу после полномасштабного вторжения в Украину. Сегодня мы призываем правительства всех стран не признавать узурпатора и военного преступника «президентом». Наши голоса против Путина! Присоединяйся к акции!»
В России оппозиция призвала принять участие в акции «Полдень против Путина», все несогласные с режимом могут прийти на избирательные участки 17 марта в 12:00. В Праге у метро Mustek в воскресенье, 17 марта, с 12:00 до 18:00 состоится пикет. В описании события организаторы указывают: «17 марта 2024 г. Путин проводит в России аферу под названием «президентские выборы», чтобы оформить свое право находиться у власти еще 6 лет. Никакого выбора у граждан в реальности нет — даже осторожные критики режима не были зарегистрированы кандидатами, голосовать «против всех» тоже невозможно. Тысячи россиян в Чехии публично выступили против Путина ещё в 2022 г., сразу после полномасштабного вторжения в Украину. Сегодня мы призываем правительства всех стран не признавать узурпатора и военного преступника «президентом». Наши голоса против Путина! Присоединяйся к акции!»
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