«Он высасывает кровь из моей земли». Русские в изгнании ожидают, что Путин скоро примет жесткие меры

«Мы боимся, что после этих выборов Россия будет совершенно пустой. Путин будет применять все новые и новые репрессии, пока от страны ничего не останется», — говорит мне 25-летняя Катя, уроженка Санкт-Петербурга, в кафе в грузинской столице Тбилиси.





«Некоторые репрессии сначала опробуют в Беларуси, а потом берут на вооружение в Кремле. Сейчас, например, это запрет на выдачу документов диссидентам за границей. Многие люди опасаются, что сейчас может произойти нечто подобное. Поэтому они пытаются получить эти документы до выборов», — объясняет молодая женщина, которая, как и многие другие россияне, бежала в Грузию после начала войны в Украине.





После вторжения в соседнюю страну усилия российского руководства по подавлению оппозиционных настроений значительно активизировались. Только за «экстремизм» или шпионаж — то, в чем Кремль чаще всего обвиняет своих оппонентов, — с 2018 года было привлечено к суду даже больше людей, чем во времена некоторых советских лидеров.





Страх, что российский режим станет еще жестче, разделяют и другие россияне, с которыми я встречаюсь в Грузии.





Президентские выборы в России





Затянувшаяся война на Украине, поход группы Вагнера на Москву и западные санкции усложняют жизнь россиян. Ряд событий, возможно, поставил подножку президенту России Владимиру Путину в последние месяцы.





Тем не менее, опросы общественного мнения по-прежнему обеспечивают ему сильную поддержку среди россиян, и в преддверии президентских выборов ничто, похоже, не изменит широко распространенного сценария: То есть следующие шесть лет Россией будет руководить человек, развязавший завоевательную и кровопролитную войну на Украине.





«Для оппозиции это будет еще одним знаком того, что ее усилия пока не дают явных результатов. Хотя все знают, чем обернутся эти выборы, это все равно будет еще один удар по свободе», — говорит Нина, которая входит в оппозиционную группу Free Russia Foundation. «Это своего рода официальная демонстрация того, что теперь Путину будет позволено делать все, что он захочет, в течение следующих шести лет».





Голосовать или нет?





Для многих россиян, которые из-за своей оппозиции режиму живут за границей, встал вопрос о том, как относиться к этим выборам. Ведь в выборах участвуют только те политики, которые уже давно выступают скорее в качестве пешек Кремля и не представляют никакой значимой альтернативы. Лидеры оппозиции, которые могли бы противостоять Путину, либо мертвы, либо находятся в тюрьме или в изгнании. Даже предвыборная кампания не является свободной — все независимые СМИ запрещены режимом и работают из-за рубежа, а оставшиеся контролируются государством.





Более того, нельзя даже ожидать, что голосование будет свободным от манипуляций. Независимые наблюдатели критикуют тот факт, что в этом году впервые голосование будет проходить в течение трех дней и через Интернет. Такая тактика, по их мнению, еще больше ограничивает прозрачность выборов.





Однако в Грузии, куда сотни тысяч россиян бежали после начала вторжения, нет возможности проголосовать напрямую. Ближайшее посольство, где это возможно, находится в Армении, и некоторые местные россияне подумывают перебраться в соседнюю страну, чтобы хотя бы тихо выразить свой протест.





«Это фарс, это фикция, но это точно не выборы. Может быть, я поеду в Ереван, чтобы исполнить последнее желание Алексея Навального», — объясняет Женя, которая уже второй год живет в Тбилиси и преподает латынь онлайн.





Незадолго до смерти оппозиционер призвал россиян прийти на избирательные участки в полдень в последний день выборов (17 марта), чтобы хотя бы выразить молчаливый протест. Акция, получившая название «Полдень против Путина», считается лидерами российской оппозиции безопасной и законной, поскольку вряд ли можно доказать избирателям, что они пришли голосовать в полдень не случайно.





К участию в акции призвала и жена покойного политика Юлия Навальная, которая сейчас считается одним из главных лиц оппозиции.





Другие диссиденты просят Запад не признавать результаты фальсифицированных выборов, как это было на президентских выборах в Белоруссии в 2020 году. «Я хочу, чтобы западные лидеры отказались признать это событие легитимными выборами, а этого человека — легитимным президентом. Он должен быть судим в Гааге за свои преступления, а не сидеть в Кремле и высасывать кровь и энергию из моей страны», — отметила Женя.





«У русских нет опыта демократии»





Даже Катя не уверена, пойдет ли она на выборы, учитывая, что режим остановил кандидатуру неожиданно популярного Бориса Надеждина, который единственный выступил против войны в Украине.





«Когда Надеждин был здесь, все знали, что его подставил Кремль и что он всего лишь фигурант. Сейчас же нет никого, кто хотя бы символически выступал бы против Путина», — объясняет он. Однако после объявления результатов он планирует, по крайней мере, принять участие в протестах, которые направятся к российскому посольству в Грузии.





Что будет, если ЕС не признает выборы Путина?





В Европе все чаще раздаются голоса, призывающие Евросоюз не признавать своим лидером человека, убившего своих политических оппонентов и находящегося под международным ордером на арест.





Александр, напротив, хочет игнорировать весь этот «театр», как он называет выборы. «Меня больше не интересует политика в России. Я не хочу об этом говорить и не слежу за этим. Мне все равно, что происходит с Россией, но в то же время это не то, с чем я могу что-то сделать прямо сейчас», — смиренно говорит 26-летний парень, добавляя, что его семья осталась в России и одобряет политику Путина.





«Конечно, меня это раздражает, но, с другой стороны, я понимаю, что они целыми днями смотрят пропаганду и не имеют полного представления о том, что происходит на самом деле», — объясняет Александр, который также родом из Санкт-Петербурга. По оценкам независимых СМИ, Путин «наберет» на этих выборах около 80% голосов, что превзойдет его результаты 2018 года.





«То, что россияне голосуют за Путина, вполне логично. У нас нет опыта того, как выглядит демократия. Некоторые говорят, что 90-е годы были таким опытом, но это не так. Именно в этом Россия отстает», — объяснил мне Егор Куроптев, глава Фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе.