Путин потерпел самое крупное поражение в Праге
19 марта 2024
09:30
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Президент России Владимир Путин потерпел поражение на выборах в нескольких городах за пределами России от Владислава Даванкова, кандидата от партии «Новые люди». По данным новостного сервера Meduza, самое тяжелое поражение нанесли Путину россияне в Праге, где Даванков набрал почти 60% голосов. Менее 16% отдали свои голоса за нынешнего главу Кремля на избирательном участке в российском посольстве в чешской столице.
Центризбирком России обнародовал результаты голосования за рубежом. Помимо Праги, Даванков победил в Варшаве (51%) и Гааге (56,9%). Он также обошел Путина в Вильнюсе (39,2% против 29,7% у Путина), Хайфе (40,8% против 33,9%) и Ереване (49,8% против 32,8%). Остальные голоса были распределены между двумя другими кандидатами.
В российское посольство в Праге пришли голосовать 1 647 человек. Однако подсчитано было только 1 285 голосов, поскольку 348 бюллетеней не были признаны избирательной комиссией действительными. Они были намеренно испорчены, чтобы наилучшим образом выразить протест против режима Путина.
По данным ЦИК, на предыдущих президентских выборах в Чехии проголосовали 3 562 человека.
Активисты оппозиции помогли
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предсказала снижение явки в Чехии и других «недружественных странах» еще в январе, сообщает ТАСС, связав это с закрытием российских загранучреждений и «высылкой дипломатов, которая под надуманными предлогами значительно сократила численность сотрудников российских посольств». Например, в Чехии разрешено работать семи дипломатам и 25 административно-техническим сотрудникам.
В понедельник после подсчета всех голосов ЦИК объявил, что Путин в России набрал 87,28% голосов при явке более 77%, что стало рекордом в современной истории России, сообщает агентство ТАСС.
Однако западные страны осудили выборы как несвободные и отметили, что после подавления оппозиции у главы российского государства не было реальной конкуренции. Европейский союз указал на нелегитимность голосования в оккупированных Россией частях Украины. Напротив, Китай, Северная Корея, Иран и некоторые страны Латинской Америки поздравили Путина с победой.
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