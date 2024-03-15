Путин потерпел самое крупное поражение в Праге

Центризбирком России обнародовал результаты голосования за рубежом. Помимо Праги, Даванков победил в Варшаве (51%) и Гааге (56,9%). Он также обошел Путина в Вильнюсе (39,2% против 29,7% у Путина), Хайфе (40,8% против 33,9%) и Ереване (49,8% против 32,8%). Остальные голоса были распределены между двумя другими кандидатами.





В российское посольство в Праге пришли голосовать 1 647 человек. Однако подсчитано было только 1 285 голосов, поскольку 348 бюллетеней не были признаны избирательной комиссией действительными. Они были намеренно испорчены, чтобы наилучшим образом выразить протест против режима Путина.





По данным ЦИК, на предыдущих президентских выборах в Чехии проголосовали 3 562 человека.





Активисты оппозиции помогли





Официальный представитель МИД России Мария Захарова предсказала снижение явки в Чехии и других «недружественных странах» еще в январе, сообщает ТАСС, связав это с закрытием российских загранучреждений и «высылкой дипломатов, которая под надуманными предлогами значительно сократила численность сотрудников российских посольств». Например, в Чехии разрешено работать семи дипломатам и 25 административно-техническим сотрудникам.





В понедельник после подсчета всех голосов ЦИК объявил, что Путин в России набрал 87,28% голосов при явке более 77%, что стало рекордом в современной истории России, сообщает агентство ТАСС.





Однако западные страны осудили выборы как несвободные и отметили, что после подавления оппозиции у главы российского государства не было реальной конкуренции. Европейский союз указал на нелегитимность голосования в оккупированных Россией частях Украины. Напротив, Китай, Северная Корея, Иран и некоторые страны Латинской Америки поздравили Путина с победой.