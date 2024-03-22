Светлана Тихановская и глава Сената Чехии почтут память белорусских президентов в изгнании

Во время своего многодневного визита в Прагу Тихановская приняла участие в конференции белорусской диаспоры, которая призвана объединить белорусские организации и общины из разных стран, и открыла Представительство демократических сил Беларуси в Чехии. В воскресенье Тихановская также открыла мемориальную доску печатнику Франциску Скорине, который жил в Праге в XVI веке и напечатал первую книгу на старобелорусском языке.





Тихановская, живущая в изгнании в Литве, баллотировалась в президенты в 2020 году вместо своего мужа, блогера Сергея Тихановского. Тихановский был приговорен к 18 годам тюрьмы в 2021 году за подготовку и организацию массовых беспорядков и разжигание социальной ненависти. Тихановская была заочно приговорена судом к 15 годам лишения свободы в марте прошлого года. Ее обвинили в заговоре с целью неконституционного захвата власти, который она назвала местью авторитарному лидеру Беларуси Александру Лукашенко.