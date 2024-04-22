В Прагу 30 апреля приедет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
24 апреля 2024
14:00
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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет в Прагу во вторник, 30 апреля. В рамках предвыборной кампании Европейской народной партии (ЕНП), в ходе которой она хочет во второй раз защитить свой мандат главы исполнительной власти ЕС, она встретится с представителями чешских партий, в частности с политиками из TOP 09 и KDU-ČSL.
Глава ЕК стала официальным канждидатом от Европейской народной партии на второй мандат в начале марта. Немецкого политика поддержали 400 делегатов Европейской народной партии на съезде партии в Румынии при 89 против.
Приоритетами и основными вызовами на следующий пятилетний срок являются война в Украине, кризис в секторе Газа, нестабильность на Ближнем Востоке и подъем Китая, заявила фон дер Ляйен участникам съезда.
В настоящее время ЕНП является крупнейшей политической группой в Европарламенте. Среди чешских политических образований ее членами являются KDU-ČSL и TOP09, а также движение STAN. ЕНП имеет явное преимущество в предвыборных опросах, и кандидат от фракции, получивший наибольшее количество голосов на выборах, обычно выдвигается на пост главы Еврокомиссии. По мнению экспертов, существует большая вероятность того, что фон дер Ляйен сможет остаться на своем посту.
В декабре 2019 года фон дер Ляйен стала первой женщиной, возглавившей Европейскую комиссию. С самого начала ее приоритетом была «зеленая» политика, но за время своего мандата ей пришлось решать и другие проблемы, такие как пандемия ковида-19, миграционный кризис, вторжение России в Украину и энергетический кризис. До работы в Комиссии она была первой женщиной, возглавлявшей Министерство обороны Германии в течение шести лет.
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