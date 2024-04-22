«Вы пережили экономическое чудо» — сказала глава Еврокомиссии о Чехии через 20 лет после вступления в ЕС

За ее речью наблюдало множество гостей, в том числе первый чешский комиссар ЕС Павел Теличка. Фон дер Ляйен назвала Россию экзистенциальной угрозой для Европы и заявила, что Украине необходимо предоставить средства для самозащиты, поскольку глава Кремля Владимир Путин не понимает ничего другого.





«Ваши экономики переживают огромный рост. Ваше сельскохозяйственное производство утроилось. Уровень безработицы снизился вдвое. Сила Европы и ваша изобретательность привели к настоящему экономическому чуду в ваших странах», — сказала фон дер Ляйен.





Она добавила, что тогдашние новые члены ЕС укрепили Евросоюз, так же как и эти страны укрепили Союз.





Она с восторгом вспоминала о расширении ЕС. «Когда часы пробили полночь 1 мая 2004 года, весь континент начал праздновать. Пламя водоемов осветило побережья стран Балтии, тысячи фейерверков окрасили моря вокруг Мальты и Кипра и словенские озера, и ода радости пронеслась по городам Центральной и Восточной Европы, которые раньше находились по ту сторону железного занавеса», — сказала глава Еврокомиссии. «Это было рождение новой эры», — добавила она.





По ее словам, за эти 20 лет ЕС выполнил «обещание свободы, стабильности, мира и процветания» в этих странах. Она высоко оценила поддержку, оказанную странами Украине, и инициативу Кипра по созданию морского коридора в сектор Газа.





Вторую часть своей речи фон дер Ляйен посвятила войне в Украине. «То, что происходит в Украине, навсегда повлияет на наше будущее», — сказала она.





Россия, по ее словам, представляет экзистенциальную угрозу не только для Украины, но и для всей Европы. «Украина несет на своих плечах это тяжелое бремя за всех нас и каждый день платит за это огромную цену», — сказала фон дер Ляйен, вспоминая о потерях Украины.





«Есть только один способ противостоять этому, Путин не понимает ничего другого. Украина должна получить средства для самозащиты», — заявила глава Еврокомиссии.





На кадрах видно, что не все присутствующие в Европарламенте присоединились к аплодисментам, которые последовали за этими словами.





Фон дер Ляйен сказала, что российский президент ошибался, когда думал, что ЕС не встанет на защиту Украины, и когда думал, что Конгресс США не одобрит помощь Киеву. «Украина должна победить», — подчеркнула фон дер Ляйен в конце своей речи, призвав к единству.





В 2004 году в ЕС вступили Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, Латвия, Литва, Эстония, Словения, Мальта и Кипр.



