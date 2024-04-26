Президент Германии Штайнмайер приехал в Чехию, его примет Петр Павел

Затем президенты двух стран почтут память жертв стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге, где в декабре прошлого года погибли 14 человек, включая студентов и преподавателей.





Ожидается, что Штайнмайер и Павел обсудят такие вопросы, как экономические отношения, энергетика и укрепление двустороннего военно-технического сотрудничества. Они также рассмотрят текущую ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке. Кроме того, они должны обсудить предстоящие выборы в Европейский парламент.





Во вторник, 30 апреля, Штайнмайер вместе с Павелом выступит на конференции, посвященной 20-летию Чехии в Европейском союзе, в Пражском Граде, а во второй половине дня встретится с премьер-министром Петром Фиалой (ODS). В программе визита также встреча с представителями чешских еврейских общин, прогулка по следам Франца Кафки и международный музыкально-культурный проект Musica non grata между Чехией и Германией, организованный Национальным театром при финансовой поддержке посольства Германии.