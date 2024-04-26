Президент Германии Штайнмайер приехал в Чехию, его примет Петр Павел
29 апреля 2024
10:30
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня начал свой двухдневный визит в Чешскую Республику и будет принят в Пражском Граде президентом Петром Павелом. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы энергетики и ситуацию в Украине. После личной встречи и встречи делегаций запланировано совместное заявление для СМИ.
Затем президенты двух стран почтут память жертв стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге, где в декабре прошлого года погибли 14 человек, включая студентов и преподавателей.
Ожидается, что Штайнмайер и Павел обсудят такие вопросы, как экономические отношения, энергетика и укрепление двустороннего военно-технического сотрудничества. Они также рассмотрят текущую ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке. Кроме того, они должны обсудить предстоящие выборы в Европейский парламент.
Во вторник, 30 апреля, Штайнмайер вместе с Павелом выступит на конференции, посвященной 20-летию Чехии в Европейском союзе, в Пражском Граде, а во второй половине дня встретится с премьер-министром Петром Фиалой (ODS). В программе визита также встреча с представителями чешских еврейских общин, прогулка по следам Франца Кафки и международный музыкально-культурный проект Musica non grata между Чехией и Германией, организованный Национальным театром при финансовой поддержке посольства Германии.
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