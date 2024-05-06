Фиала: Война в Украине может закончиться только победой над агрессором

Фиала начал свое выступление с воспоминаний о павших. «Необходимо бороться за свободу и независимость. Мы должны с благодарностью вспоминать тех, кто отдал свои жизни в борьбе с нацистской Германией», — сказал он.



Затем он вписал исторические события в контекст сегодняшнего дня. «Они напоминают нам о том, что победа над жестокой идеологией и жестокой силой не придет в одиночку. Что необходимо бороться, и если бы не решимость союзников, нацистская Германия не была бы побеждена», — сказал премьер-министр. По его словам, мир нельзя завоевать ожиданием, для этого нужно что-то делать.



«Недалеко от нас идет жестокий военный конфликт. Каждый день мы видим картины, которые напоминают нам сцены Второй мировой войны», — сказал Фиала. «Этот конфликт может закончиться только тогда, когда агрессор будет побежден, когда мы все сделаем все возможное, чтобы Украина добилась успеха в этой оборонной борьбе», — добавил премьер-министр.



Он также напомнил о членстве Чехии в НАТО — в этом году исполняется 25 лет с момента вступления Чешской Республики в эту организацию. «Мы активные игроки. Мы увеличили ресурсы, которые вкладываем в оборону», — сказал премьер-министр, добавив, что это обеспечит мир и безопасность в будущем. По словам премьер-министра, люди, преуменьшающие российскую угрозу, оказывают Чехии плохую услугу.



Председатель Сената Милош Выстрчил (ODS) последовал примеру премьер-министра. «Мы должны помнить и о том, что произошло после обретения нами свободы. В конце концов, мы стали частью диктаторского, антигуманного, несправедливого сообщества, которое не уважало основные права и свободы человека», — сказал Выстрчил, добавив, что сегодня необходимо поддерживать такие страны, как Украина, которые из-за агрессии не могут жить в условиях свободы и безопасности.



Спикер Палаты представителей Маркета Пекарова-Адамова (TOP 09) затем заявила, что конфликт в Украине по жестокости можно сравнить с конфликтом во Второй мировой войне. «Мы верим, что однажды украинцы смогут отметить день своей победы», — сказала спикер.



Министр обороны Яна Чернохова (ODS) затем сказала: «Никто из нас даже в самых страшных снах не думал, что европейский континент переживет войну, развязанную одной из стран, участвовавших в освобождении, — Советским Союзом».



В памятном акте на Виткове также принял участие вице-спикер нижней палаты парламента Карел Гавличек (ANO). Он также ответил журналистам на вопрос об Украине.



«Мы всегда поддерживали Украину, будь то экономическая поддержка, военная поддержка, обучение украинских солдат в Чехии», — сказал он. Однако он добавил, что ситуация на поле боя складывается не лучшим образом для Украины, страдающей от нехватки войск. Гавличек сказал, что мы должны сделать все возможное для прекращения войны, но в то же время встать на защиту Украины.