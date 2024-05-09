Украинских беженцев отправим обратно на войну, говорят в Германии

Министр внутренних дел Гессена Роман Посек (CDU) высказался однозначно.



«Мы должны помочь Украине вернуть призывников! Это может включать в себя помощь в обеспечении того, чтобы Украина могла призвать мужчин, которые бежали за границу, но могут быть задействованы в войне», — заявил Посек в интервью телеканалу ARD в воскресенье вечером.



«Важно поддержать готовность Украины к обороне, которая также защищает наши ценности. В конечном счете она защищает и нас», — напомнил он.



По его словам, необходимо занять единую позицию на федеральном и региональном уровне. «И я убежден, что это произойдет очень скоро. Необходимость назрела. Результаты будут в течение нескольких дней и недель», — сказал министр.



Как сообщает ARD, федеральные земли и Федеральное министерство внутренних дел хотят обсудить, как решить эту проблему. Несколько земель подтвердили, что будет принято «общенациональное решение».



Кулеба попросил своих людей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже прямо обратился за помощью к Германии. Страна не должна выдавать украинцам, проживающим в Германии, заменяющие документы, если им нужен новый паспорт. В таком случае им придется вернуться в Украину, и их могут призвать на военную службу.



Антон Хофрайтер («Зеленые»), председатель комитета Бундестага по делам Европейского союза, категорически отвергает такую позицию. По его мнению, Федеративная Республика должна предоставить украинцам альтернативные удостоверения личности. «В нашем основном законе (немецкий термин для обозначения конституции — прим. ред.) есть право на отказ от военной службы по соображениям совести. И я считаю, что принуждение людей, которые ни при каких обстоятельствах не хотят воевать, в конечном итоге не поможет украинской армии», — полагает он.



Противоположную точку зрения представляет Родерих Кизеветтер, эксперт по вопросам обороны оппозиционной партии «Христианские демократы» (CDU). «Я не испытываю симпатии к украинским мужчинам в Германии, которые подлежат призыву на военную службу и уклоняются от защиты своей страны. Не все из них должны идти на фронт, они также могут участвовать в уходе за ранеными, в ликвидации последствий стихийных бедствий или где-то еще», — говорит он. «Если принять во внимание их количество, то украинская армия недосчитывается восьми-десяти дивизий только из-за граждан, проживающих в Германии», — признался он Bild.



По словам Кизеветтера, лучшие, хорошо обученные и опытные солдаты либо убиты, либо ранены, либо почти непрерывно находятся на службе уже более двух лет. «Многие украинские солдаты полностью истощены, потому что фазы отдыха и восстановления невозможны из-за нехватки личного состава. Это снижает их боеспособность и моральный дух», — отметил он.



Официально в Германии проживает 200 000 украинцев

Министр обороны Украины Рустем Умеров в конце декабря заявил, что хочет отправить на фронт тысячи и тысячи мужчин-беженцев. Тогда он заявил газете Bild, что всем украинским мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет, годным к военной службе, должно быть предложено явиться на призывные пункты украинских вооруженных сил. Если они не примут приглашение, им придется столкнуться с последствиями.



С 24 февраля 2022 года, когда началось российское наступление, к началу этого года в Германию прибыл 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет — военнообязанный. Из них 189 484 мужчины в настоящее время остаются в стране, согласно официальной статистике, сообщает Федеральное министерство внутренних дел.