Украинских беженцев отправим обратно на войну, говорят в Германии
10 мая 2024
19:30
673
Украине необходим каждый мужчина в борьбе с российскими захватчиками. Но некоторые из них бежали в Германию, и в стране все чаще раздаются голоса о том, что Федеративная Республика должна помочь Киеву в этом вопросе.
Министр внутренних дел Гессена Роман Посек (CDU) высказался однозначно.
«Мы должны помочь Украине вернуть призывников! Это может включать в себя помощь в обеспечении того, чтобы Украина могла призвать мужчин, которые бежали за границу, но могут быть задействованы в войне», — заявил Посек в интервью телеканалу ARD в воскресенье вечером.
«Важно поддержать готовность Украины к обороне, которая также защищает наши ценности. В конечном счете она защищает и нас», — напомнил он.
По его словам, необходимо занять единую позицию на федеральном и региональном уровне. «И я убежден, что это произойдет очень скоро. Необходимость назрела. Результаты будут в течение нескольких дней и недель», — сказал министр.
Как сообщает ARD, федеральные земли и Федеральное министерство внутренних дел хотят обсудить, как решить эту проблему. Несколько земель подтвердили, что будет принято «общенациональное решение».
Кулеба попросил своих людей
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже прямо обратился за помощью к Германии. Страна не должна выдавать украинцам, проживающим в Германии, заменяющие документы, если им нужен новый паспорт. В таком случае им придется вернуться в Украину, и их могут призвать на военную службу.
Антон Хофрайтер («Зеленые»), председатель комитета Бундестага по делам Европейского союза, категорически отвергает такую позицию. По его мнению, Федеративная Республика должна предоставить украинцам альтернативные удостоверения личности. «В нашем основном законе (немецкий термин для обозначения конституции — прим. ред.) есть право на отказ от военной службы по соображениям совести. И я считаю, что принуждение людей, которые ни при каких обстоятельствах не хотят воевать, в конечном итоге не поможет украинской армии», — полагает он.
Противоположную точку зрения представляет Родерих Кизеветтер, эксперт по вопросам обороны оппозиционной партии «Христианские демократы» (CDU). «Я не испытываю симпатии к украинским мужчинам в Германии, которые подлежат призыву на военную службу и уклоняются от защиты своей страны. Не все из них должны идти на фронт, они также могут участвовать в уходе за ранеными, в ликвидации последствий стихийных бедствий или где-то еще», — говорит он. «Если принять во внимание их количество, то украинская армия недосчитывается восьми-десяти дивизий только из-за граждан, проживающих в Германии», — признался он Bild.
По словам Кизеветтера, лучшие, хорошо обученные и опытные солдаты либо убиты, либо ранены, либо почти непрерывно находятся на службе уже более двух лет. «Многие украинские солдаты полностью истощены, потому что фазы отдыха и восстановления невозможны из-за нехватки личного состава. Это снижает их боеспособность и моральный дух», — отметил он.
Официально в Германии проживает 200 000 украинцев
Министр обороны Украины Рустем Умеров в конце декабря заявил, что хочет отправить на фронт тысячи и тысячи мужчин-беженцев. Тогда он заявил газете Bild, что всем украинским мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет, годным к военной службе, должно быть предложено явиться на призывные пункты украинских вооруженных сил. Если они не примут приглашение, им придется столкнуться с последствиями.
С 24 февраля 2022 года, когда началось российское наступление, к началу этого года в Германию прибыл 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет — военнообязанный. Из них 189 484 мужчины в настоящее время остаются в стране, согласно официальной статистике, сообщает Федеральное министерство внутренних дел.
«Мы должны помочь Украине вернуть призывников! Это может включать в себя помощь в обеспечении того, чтобы Украина могла призвать мужчин, которые бежали за границу, но могут быть задействованы в войне», — заявил Посек в интервью телеканалу ARD в воскресенье вечером.
«Важно поддержать готовность Украины к обороне, которая также защищает наши ценности. В конечном счете она защищает и нас», — напомнил он.
По его словам, необходимо занять единую позицию на федеральном и региональном уровне. «И я убежден, что это произойдет очень скоро. Необходимость назрела. Результаты будут в течение нескольких дней и недель», — сказал министр.
Как сообщает ARD, федеральные земли и Федеральное министерство внутренних дел хотят обсудить, как решить эту проблему. Несколько земель подтвердили, что будет принято «общенациональное решение».
Кулеба попросил своих людей
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже прямо обратился за помощью к Германии. Страна не должна выдавать украинцам, проживающим в Германии, заменяющие документы, если им нужен новый паспорт. В таком случае им придется вернуться в Украину, и их могут призвать на военную службу.
Антон Хофрайтер («Зеленые»), председатель комитета Бундестага по делам Европейского союза, категорически отвергает такую позицию. По его мнению, Федеративная Республика должна предоставить украинцам альтернативные удостоверения личности. «В нашем основном законе (немецкий термин для обозначения конституции — прим. ред.) есть право на отказ от военной службы по соображениям совести. И я считаю, что принуждение людей, которые ни при каких обстоятельствах не хотят воевать, в конечном итоге не поможет украинской армии», — полагает он.
Противоположную точку зрения представляет Родерих Кизеветтер, эксперт по вопросам обороны оппозиционной партии «Христианские демократы» (CDU). «Я не испытываю симпатии к украинским мужчинам в Германии, которые подлежат призыву на военную службу и уклоняются от защиты своей страны. Не все из них должны идти на фронт, они также могут участвовать в уходе за ранеными, в ликвидации последствий стихийных бедствий или где-то еще», — говорит он. «Если принять во внимание их количество, то украинская армия недосчитывается восьми-десяти дивизий только из-за граждан, проживающих в Германии», — признался он Bild.
По словам Кизеветтера, лучшие, хорошо обученные и опытные солдаты либо убиты, либо ранены, либо почти непрерывно находятся на службе уже более двух лет. «Многие украинские солдаты полностью истощены, потому что фазы отдыха и восстановления невозможны из-за нехватки личного состава. Это снижает их боеспособность и моральный дух», — отметил он.
Официально в Германии проживает 200 000 украинцев
Министр обороны Украины Рустем Умеров в конце декабря заявил, что хочет отправить на фронт тысячи и тысячи мужчин-беженцев. Тогда он заявил газете Bild, что всем украинским мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет, годным к военной службе, должно быть предложено явиться на призывные пункты украинских вооруженных сил. Если они не примут приглашение, им придется столкнуться с последствиями.
С 24 февраля 2022 года, когда началось российское наступление, к началу этого года в Германию прибыл 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет — военнообязанный. Из них 189 484 мужчины в настоящее время остаются в стране, согласно официальной статистике, сообщает Федеральное министерство внутренних дел.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
10 МАЯ 2024
5
Андрей Владимирович Аверьянов возглавлял специальное подразделение российской военной разведки — ГРУ. Сегодня он является заместителем директора.
18:00
10 МАЯ 2024
316
В выходные в Чешской Республике снова можно будет наблюдать полярное сияние. Причиной тому — чрезвычайно бурная активность Солнца в последние дни, сообщил сегодня корреспонденту ČTK Петр Горалек из...
16:30
10 МАЯ 2024
551
Украина подходит к тому моменту, когда ограничивающими факторами станут человеческие ресурсы, а также поддержка украинского населения, заявил президент Петр Павел в интервью телеканалу ARD....
15:00
10 МАЯ 2024
839
Депутат Ондржей Коларж из TOP 09 хочет, чтобы военнообязанные украинцы, которые находятся в Чехии, вернулись домой. Украина страдает от нехватки людей на фронте, а украинский министр иностранных...
12:00
10 МАЯ 2024
577
После прибытия украинских беженцев чешским властям и судам приходится сталкиваться с особенностями украинского законодательства. В Украине, например, отец должен быть указан в свидетельстве о...
10:30
10 МАЯ 2024
463
Сегодня утром президент Словакии Зузана Чапутова прибыла в Киев с прощальным визитом в Украину. Ее пресс-секретарь Мартин Стрижинец заявил об этом ČTK, но не стал сразу сообщать подробности...
09:30
10 МАЯ 2024
765
Тысячи людей и компаний до сих пор не получили свои вклады из обанкротившегося банка Sberbank CZ. Городской суд Праги продлил им срок еще на 30 дней, до 14 июня. Если они не обратятся до его...
08:00
10 МАЯ 2024
1072
Чешская крона в ходе торгов 9 мая преодолела психологическую отметку в 25 крон за евро. Этому способствует уверенность рынка в том, что ЧНБ продолжит снижать ставки медленнее, чем первоначально...
21:00
9 МАЯ 2024
590
Несмотря на снижение ставок Чешским национальным банком, значительного удешевления ипотечных кредитов не происходит. Средняя ставка предложения по ипотечному кредиту в начале мая снизилась лишь...
19:30
9 МАЯ 2024
1330
Женщина была найдена мертвой на крыше ресторана, принадлежащего отелю в районе Прага 6 в среду вечером. Добраться до нее полицейским удалось с помощью пожарной автолестницы.
18:00
9 МАЯ 2024
2525
TOP 09 хочет поднять тему возвращения боеспособных мужчин в Украину на следующем заседании коалиции.
16:30
9 МАЯ 2024
617
Представители стран — членов Европейского союза договорились сегодня в Брюсселе использовать доходы от замороженных в Европе российских активов на закупку оружия для Украины и восстановление...
15:00
9 МАЯ 2024
1542
Премьер-министр Петр Фиала (ODS) считает необходимым выйти за рамки миграционного пакта и вообще не поощрять нелегальных мигрантов приезжать в Европу. Об этом говорится в заявлении, предоставленном...
13:00
9 МАЯ 2024
1002
Следователи завершили расследование дела 63-летнего мужчины, который в апреле находился в центре Пардубице в толстовке с буквой Z.
11:30
9 МАЯ 2024
844
Чешские банки выступают в качестве буфера на случай плохих времен. Политики, предлагающие ввести налог на банки, используют аргументы, которые не выдерживают критики, пишет в своем комментарии...