Фиала: Предложение об ордере на арест Нетаньяху ужасно и неприемлемо
20 мая 2024
22:00
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Премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) назвал ужасным и неприемлемым шаг главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана, который попросил суд выдать ордера на арест лидеров палестинского радикального движения ХАМАС и официальных лиц Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Фиала категорически не согласен с этим предложением. «Предложение главного прокурора МУС выдать ордер на арест представителей демократически избранного правительства вместе с лидерами исламистской террористической организации ужасно и совершенно неприемлемо», — написал он в социальной сети X.
«Мы не должны забывать, что именно ХАМАС напал на Израиль в октябре и убил, ранил и похитил тысячи невинных людей. И именно эта совершенно неспровоцированная террористическая атака привела к нынешней войне в Газе и страданиям мирных жителей в Газе, Израиле и Ливане», — добавил премьер-министр.
Хан заявил, что премьер-министр Израиля Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Дифф, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар и глава политического крыла ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности.
Хан должен обратиться за ордером на арест в Палату предварительного суда, состоящую из трех судей, которой требуется в среднем два месяца, чтобы оценить доказательства и решить, может ли дело быть продолжено. Израиль не является членом Международного уголовного суда, поэтому преследование политиков там не грозит.
В своем заявлении по поводу действий Израиля Хан сказал, что «последствия использования голода в качестве метода ведения войны, наряду с другими нападениями и коллективным наказанием против гражданского населения сектора Газа, остры, очевидны и широко известны... Они включают недоедание, обезвоживание, глубокие страдания и растущее число смертей среди палестинского населения, включая младенцев, других детей и женщин».
Говоря о нападениях ХАМАС на юге Израиля 7 октября прошлого года, Хан отметил, что своими глазами видел «разрушительные картины этих атак и глубокие последствия вопиющих преступлений, описанных в поданных сегодня петициях». Среди прочего, он также упомянул о своих беседах с выжившими после терактов, которые, по его словам, испытывают «невыразимую боль», вызванную расчетливой жестокостью и крайним бездушием нападавших.
Представители ХАМАС и Израиля немедленно выступили против позиции Хана.
«Мы не должны забывать, что именно ХАМАС напал на Израиль в октябре и убил, ранил и похитил тысячи невинных людей. И именно эта совершенно неспровоцированная террористическая атака привела к нынешней войне в Газе и страданиям мирных жителей в Газе, Израиле и Ливане», — добавил премьер-министр.
Хан заявил, что премьер-министр Израиля Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Дифф, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар и глава политического крыла ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности.
Хан должен обратиться за ордером на арест в Палату предварительного суда, состоящую из трех судей, которой требуется в среднем два месяца, чтобы оценить доказательства и решить, может ли дело быть продолжено. Израиль не является членом Международного уголовного суда, поэтому преследование политиков там не грозит.
В своем заявлении по поводу действий Израиля Хан сказал, что «последствия использования голода в качестве метода ведения войны, наряду с другими нападениями и коллективным наказанием против гражданского населения сектора Газа, остры, очевидны и широко известны... Они включают недоедание, обезвоживание, глубокие страдания и растущее число смертей среди палестинского населения, включая младенцев, других детей и женщин».
Говоря о нападениях ХАМАС на юге Израиля 7 октября прошлого года, Хан отметил, что своими глазами видел «разрушительные картины этих атак и глубокие последствия вопиющих преступлений, описанных в поданных сегодня петициях». Среди прочего, он также упомянул о своих беседах с выжившими после терактов, которые, по его словам, испытывают «невыразимую боль», вызванную расчетливой жестокостью и крайним бездушием нападавших.
Представители ХАМАС и Израиля немедленно выступили против позиции Хана.
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