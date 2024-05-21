Стрелявший в Фицо утверждает, что не хотел его убивать

По данным словацких СМИ, в Фицо стрелял 71-летний писатель и активист Юрай Цинтула. Он обвиняется в покушении с целью совершения преднамеренного убийства, за что ему грозит 25 лет или пожизненное заключение.



По данным суда, обвиняемый заявил на допросе по ходатайству прокурора о заключении его под стражу, что не собирался убивать Фицо.



«Он осознает, что действовал совершенно неприемлемым образом, ему не следовало причинять вред жертве. Он должен был передать книгу, которую он для него приготовил. Он искренне сожалеет о своем поступке, но повторяет, что умеет стрелять и что целился так, что, несомненно, не подвергал опасности жизнь жертвы. Он также был очень осторожен, чтобы не подвергнуть опасности кого-либо из толпы или охранников», — написал судья в своем обосновании решения об отправке обвиняемого под стражу в субботу.



Нападавший произвел выстрелы после того, как премьер-министр Фицо вышел на площадь в городе Гандлова, чтобы поприветствовать людей после заседания кабинета министров.



На допросе в полиции обвиняемый заявил, что решил напасть на Фицо за два дня до заседания кабинета министров, о котором он узнал по радио. В день нападения он сел в свой автомобиль и поехал в город. С собой он взял пистолет ČZ 75B, которым владел на законных основаниях с 1992 года, и две обоймы, каждая из которых содержала около десяти патронов. Затем он ждал на площади в Гандлове, пока члены правительства выйдут из культурного центра, где они собрались на встречу. Из опубликованной версии документа, в которую суд не включил некоторую информацию, в том числе личные данные, следует, что нападавший стоял среди людей, ожидавших Фицо у переносных заграждений. После того как политик подошел, он несколько раз выстрелил в него, в то время как Фицо пожимал руку кому-то из толпы. По данным суда, он выстрелил в туловище и живот жертвы. Сразу после нападения стрелка обезвредили сотрудники службы безопасности.



На допросе в полиции нападавший заявил суду, что не согласен с политикой нынешнего правительства, которое он назвал «иудоподобным» по отношению к Европейскому союзу. Он выразил неодобрение, например, расформированием элитной словацкой прокуратуры (ÚSP) и, самое главное, хотел, чтобы Украине была оказана военная помощь.



Нынешнее правительство Фицо, придя к власти в октябре прошлого года, прекратило поставки оружия Киеву из государственных запасов и провело пакет изменений в уголовном законодательстве, включая упразднение ÚSP, которая в прошлом также контролировала расследования по делам, относящимся к периоду правления партии Фицо.



В судебном документе не упоминается, есть ли у нападавшего сообщники. В выходные представители словацкого правительства и гражданской секретной службы заявили, что одна из версий расследования заключается в том, что стрелок действовал не один.