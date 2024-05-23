Глава правительства Чехии 28 мая примет европейских коллег в Праге

В Прагу прибудут покидающий свой пост премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Латвии Эвика Силина и премьер-министр Дании Метте Фредриксен.





«Это лидеры стран, с которыми нас объединяет их активность и решимость сделать что-то для нашей безопасности», — сказал Фиала в видеоролике, опубликованном в социальной сети X в воскресенье утром.





Главными темами встречи станут чешская инициатива по боеприпасам, противовоздушная оборона Украины и оборонно-промышленная кооперация в Европе.





Фиала, Рютте и Фредриксен входят в группу из пяти лидеров правительств, которые в январе этого года стали соавторами открытого письма, призывающего усилить поддержку Украины.





В видеоролике, анонсирующем встречу с коллегами, Фиала отметил, что безопасность Европы сегодня не является само собой разумеющейся, поскольку Россия, по его словам, не скрывает, что ее властные амбиции более велики.





«Задача нас, политиков, — сделать так, чтобы война не началась. Она реальна, и все, что нам нужно сделать, — это быть готовыми, вооруженными, решительными и едиными. Достаточно сильными, чтобы противник даже не думал начинать войну. Да, это будет стоить чего-то, но все равно это будет несравнимо дешевле, чем малейший конфликт», — сказал премьер-министр.





Европейские лидеры регулярно обсуждают восстановление Украины. В феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон созвал такой саммит в Париже. Двухдневный саммит ЕС в Брюсселе в марте также был посвящен помощи пострадавшей стране.





Чешская Республика является одним из лидеров по оказанию помощи Украине. Например, призыв Чехии закупать боеприпасы для Украины у стран, не желающих выпускать их без посредника, вызвал международный резонанс. Во время своего недавнего визита в США премьер-министр заявил, что Чехия уже закупила более 500 тыс. единиц артиллерийских боеприпасов и хочет продолжать это делать.