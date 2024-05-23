Глава правительства Чехии 28 мая примет европейских коллег в Праге
26 мая 2024
16:45
267
Во вторник, 28 мая, на вилле Крамаржа премьер-министр Петр Фиала (ODS) проведет встречу с семью европейскими государственными деятелями, чтобы обсудить восстановление Украины и помощь пострадавшей стране.
В Прагу прибудут покидающий свой пост премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Латвии Эвика Силина и премьер-министр Дании Метте Фредриксен.
«Это лидеры стран, с которыми нас объединяет их активность и решимость сделать что-то для нашей безопасности», — сказал Фиала в видеоролике, опубликованном в социальной сети X в воскресенье утром.
Главными темами встречи станут чешская инициатива по боеприпасам, противовоздушная оборона Украины и оборонно-промышленная кооперация в Европе.
Фиала, Рютте и Фредриксен входят в группу из пяти лидеров правительств, которые в январе этого года стали соавторами открытого письма, призывающего усилить поддержку Украины.
В видеоролике, анонсирующем встречу с коллегами, Фиала отметил, что безопасность Европы сегодня не является само собой разумеющейся, поскольку Россия, по его словам, не скрывает, что ее властные амбиции более велики.
«Задача нас, политиков, — сделать так, чтобы война не началась. Она реальна, и все, что нам нужно сделать, — это быть готовыми, вооруженными, решительными и едиными. Достаточно сильными, чтобы противник даже не думал начинать войну. Да, это будет стоить чего-то, но все равно это будет несравнимо дешевле, чем малейший конфликт», — сказал премьер-министр.
Европейские лидеры регулярно обсуждают восстановление Украины. В феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон созвал такой саммит в Париже. Двухдневный саммит ЕС в Брюсселе в марте также был посвящен помощи пострадавшей стране.
Чешская Республика является одним из лидеров по оказанию помощи Украине. Например, призыв Чехии закупать боеприпасы для Украины у стран, не желающих выпускать их без посредника, вызвал международный резонанс. Во время своего недавнего визита в США премьер-министр заявил, что Чехия уже закупила более 500 тыс. единиц артиллерийских боеприпасов и хочет продолжать это делать.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:00
26 МАЯ 2024
2046
Экономика Германии, скорее всего, будет расти гораздо медленнее, чем предполагалось, и это может негативно сказаться на Чехии. «Чешская экономика в определенной степени является субподрядчиком...
12:30
26 МАЯ 2024
480
Что является причиной и как эта тенденция повлияет на счета конечных потребителей? Отвечает Петр Швец, генеральный директор компании epet. В последнее время в СМИ и в обществе появилась информация...
11:00
26 МАЯ 2024
834
ЖИТЕЛЬНИЦУ ЧЕХИИ ПРИВЛЕКЛА РЕКЛАМА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ, В ИТОГЕ ОНА ПОТЕРЯЛА БОЛЕЕ ТРЕХ МИЛЛИОНОВ КРОН
Женщина средних лет из Вышковского района Чехии увидела объявление в социальной сети, предлагающей интересные инвестиции, и потеряла более 3 миллионов чешских крон. Полиция расследует это...
09:30
26 МАЯ 2024
1312
Чешские хоккеисты сыграют за золото на чемпионате мира по хоккею спустя 14 лет.
16:00
25 МАЯ 2024
1121
Ученые проводили мониторинг качества воздуха в Брно с 2021 года. На первом этапе они измеряли его с помощью специальных машин, а на втором — с помощью персональных датчиков, которые носили дети.
09:30
25 МАЯ 2024
362
Правительство обсудит специальные правила для так называемых уязвимых клиентов в энергетическом секторе. Например, оно должно защитить их от резкого сокращения поставок электроэнергии в случае...
21:00
24 МАЯ 2024
605
Нижняя палата парламента Чехии поддержала в первом чтении правительственную поправку, согласно которой эта должность будет создана в действующем Управлении омбудсмена. Чешская Республика — одна из...
18:00
24 МАЯ 2024
760
В прошлом году в Чехии было угнано 1 949 автомобилей. Наряду с автомобилями Škoda часто пропадают Toyota, а среди представителей более дорогих брендов — BMW и Mercedes. Автомобиль возвращается...
15:00
24 МАЯ 2024
1303
Российский лидер Владимир Путин готов остановить войну в Украине путем переговоров о прекращении огня, которое «признает нынешние линии боевых действий». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на...
14:00
24 МАЯ 2024
1523
В отеле в Остраве, где остановились хоккейные команды во время чемпионата мира, у латвийских хоккеистов украли из номеров деньги и ценные вещи. Полиция ведет расследование.
10:30
24 МАЯ 2024
903
62-летний президент Чехии Петр Павел вечером 23 мая получил травму во время езды на мотоцикле. По данным администрации главы государства, травмы несерьезные. Однако Павелу придется провести...
09:30
24 МАЯ 2024
858
Арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) запретил российскому «Газпрому» продолжать судебный процесс против чешской компании в России, сообщает энергетическая компания ČEZ. Причина в...
21:00
23 МАЯ 2024
2686
В пятницу на Чехию обрушатся сильные грозы, сопровождающиеся опасными явлениями, предупредил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ). По словам метеорологов, существует вероятность проливных...
19:30
23 МАЯ 2024
3705
Опрос проводился во второй половине апреля по репрезентативной выборке из 1 078 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет из всех регионов Чешской Республики.
18:00
23 МАЯ 2024
2590
Количество небольших магазинов в Чешской Республике в прошлом году еще больше сократилось по сравнению с предыдущим годом — на 137, до 11 701. За последние четыре года таких магазинов площадью до...