В Праге пройдет неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО. Главная тема — война в Украине

В кулуарах состоится ряд двусторонних встреч, а несколько чешских политиков встретятся, например, с главой дипломатии США Энтони Блинкеном. Затем президент Петр Павел вручит генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу орден Томаша Гаррига Масарика третьей степени.



Встреча в Праге приурочена к 25-летию членства Чешской Республики в НАТО и 75-летию основания Альянса. По данным Министерства иностранных дел, это крупнейшее мероприятие альянса в Чехии со времен саммита НАТО в Праге в 2002 году. Давид Конецкий, старший директор отдела безопасности и многосторонних отношений МИДа и будущий посол Чехии в НАТО, сказал, что встреча призвана дать возможность министрам обсудить деликатные вопросы, по которым может возникнуть путаница. Встреча очень тесно связана с успехом саммита в Вашингтоне.



Основное место проведения встречи — Чернинский дворец. На 30 мая запланирована встреча президента Чехии Петра Павела, министра иностранных дел Яна Липавского и министра обороны Яны Черноховой (ODS) с Блинкеном. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) примет Столтенберга, которому Павел позже вручит орден Томаша Гаррига Масарика третьей степени. Павел и Столтенберг ранее в течение трех лет вместе работали в руководстве НАТО.



Затем в Сенате состоятся публичные дебаты, на которых выступят глава палаты Милош Выстрчил (ODS) и Столтенберг. В дебатах также примут участие Липавский, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.