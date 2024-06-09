В Чехии победителем выборов в Европарламент стало оппозиционное движение ANO
10 июня 2024
08:00
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Победителем выборов в Европарламент стало оппозиционное движение ANO, набравшее 26,14% голосов, что соответствует семи местам. Второе место заняла коалиция «Вместе» (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) с 22,27% и шестью местами. Результаты голосования были опубликованы Чешским статистическим управлением (ЧСУ) в воскресенье вечером.
Третье место заняла коалиция Přísahy a Motoristů во главе с Филипом Туреком. Коалиция получила 10,26% голосов и будет иметь два места в Европарламенте. Следующая коалиция левых партий и Коммунистической партии Чехословакии (KSČM) получила 9,56%. Партия Vládní Starostové a osobnosti набрала 8,7% голосов. Все эти партии получили по два места.
Пираты получили 6,2% голосов, а коалиция SPD и «Триколор» - 5,73 %. Это соответствует получению одного места для каждой партии.
Движение ANO победило во всех регионах, кроме Праги, в то время как коалиция «Вместе» выиграла в столице. В общей сложности 10 из 14 евродепутатов, добивавшихся переизбрания, отстояли свои места.
Ожидалось, что явка на выборах составит более 30%, однако, по данным ЧСУ, она составила 36,45%. Это рекордный показатель. Самая низкая явка была в Карловарском крае (30,21%), а самая высокая - в Праге (42,58%).
Несмотря на давнюю незаинтересованность чехов в европейских выборах, в этом году явка оказалась выше, чем на предыдущих четырех голосованиях, которые чехи проводили с момента вступления в Европейский союз. Самым сильным до сих пор был 2019 год, когда 28,72% избирателей проголосовали за кандидатов в Европарламент. Однако это был третий самый низкий результат в Европейском союзе.
В этом году в Чехии было 14 714 избирательных участков, по сравнению с 14 766 в 2019 г.
Выборы в Европейский парламент 2024 года
Выборы в Европейский парламент проводятся каждые пять лет; в Чехии первые европейские выборы состоялись вскоре после вступления Чехии в Европейский союз в 2004 году. Они проводятся по принципу пропорционального представительства.
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