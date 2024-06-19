Зачем России поджигать автобусы в Праге? Ответы на самые распространенные версии

Анастасия Князева 21 июня 2024 16:30 528

Не только поджог пражских автобусов, но и другие диверсионные атаки по всей Европе. Общим знаменателем таких атак является причастность России. Несмотря на информацию, которую службы безопасности Чешской Республики предоставляют своим гражданам, в интернете можно найти много несуразицы. Что Россия получает от таких действий? Почему российский след ставится под сомнение? Почему некоторые чехи верят российской пропаганде, а не своему государству? Может быть, правительство Фиалы просто хотело отвлечь внимание от своего провала на выборах? Этим вопросам посвящен новый эпизод Řetězák с Отакаром Фолтыном. Основные моменты интервью изложены ниже.