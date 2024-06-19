Зачем России поджигать автобусы в Праге? Ответы на самые распространенные версии
21 июня 2024
16:30
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Не только поджог пражских автобусов, но и другие диверсионные атаки по всей Европе. Общим знаменателем таких атак является причастность России. Несмотря на информацию, которую службы безопасности Чешской Республики предоставляют своим гражданам, в интернете можно найти много несуразицы. Что Россия получает от таких действий? Почему российский след ставится под сомнение? Почему некоторые чехи верят российской пропаганде, а не своему государству? Может быть, правительство Фиалы просто хотело отвлечь внимание от своего провала на выборах? Этим вопросам посвящен новый эпизод Řetězák с Отакаром Фолтыном. Основные моменты интервью изложены ниже.
Новости о поджоге автобусов Пражской транспортной компании вызывают смешанные эмоции у общественности с начала июня. Если некоторые восприняли информацию о причастности России без особого удивления, то для других эта новость стала еще одним поводом для критики и обвинений в адрес собственного государства. Давайте разберемся по порядку.
Полиция подозревает 26-летнего колумбийца в том, что он облил несколько автобусов легковоспламеняющейся жидкостью и поджег их в гараже Пражской городской транспортной компании. В результате он повредил три автобуса. Серьезного ущерба нет, и сотрудникам удалось потушить огонь.
На прошлой неделе и премьер-министр Петр Фиала (ODS), и министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) подтвердили российское присутствие в этом деле. И именно с этого момента в определенных кругах общества начался типичный замкнутый круг. Обвинение внутренних политиков во лжи и сомнение в том, на что способно правительство Путина.
Сразу же в социальных сетях и в интернет-обсуждениях появились мнения в духе «Зачем это нужно Путину, это просто правительство Петра Фиалы хочет прикрыть свои дела. Сотрудники чешского правительства все это выдумали».
Мы обнаружили в Facebook действительно большое количество постов, в которых в различных формах ставится под сомнение или высмеивается причастность России, и мы намеренно опустили некоторые теории, например о том, что на самом деле виноваты украинцы. До них не доходят руки, но они существуют.
По данным Daily N, в ходе полицейского расследования выяснилось, что злоумышленнику заплатили 3 000 долларов, что составляет примерно 72 000 крон, за поджог. Вознаграждение обещал анонимный пользователь в социальной сети Telegram, который, судя по номеру телефона и IP-адресу, должен был находиться в России.
Михал Коуделка, глава чешской контрразведки BIS, подтвердил наличие российского следа на сервере Hlídací pes. Но это касается не только Чехии. Службы безопасности по всей Европе после серии загадочных пожаров и атак на объекты инфраструктуры в Прибалтике, Германии и Великобритании также работают с версией, что это может быть новое оружие России: поджоги и диверсии.
Именно поэтому мы пригласили полковника Отакара Фолтына, координатора стратегических коммуникаций государства, в сегодняшний выпуск Řetězák, чтобы он ответил на такие вопросы.
– Действительно ли правительство Петра Фиалы придумало все это дело? Не хочет ли оно поспешно прикрыть провал на европейских выборах и другие проблемы громким делом о шпионаже?
– Тот, кому свойственно придумывать подобные вещи, не подходит на роль премьер-министра. Мысль о том, что правительственный чиновник или политик мог бы организовать такое дело и слить его общественности и что эти агентства помогли бы ему в этом, совершенно наивна. Вы можете не доверять политикам, но вы все-таки должны доверять чешским органам. Мы чехи, мы доверяем чешским учреждениям.
– Что получит Россия, если в Праге будут гореть автобусы?
– Россия выигрывает от любой кризисной ситуации. Больше не говорят, что Запад плохой, а Россия хорошая, то есть то, что делал Советский Союз во времена холодной войны. Сейчас Россия говорит, что не стоит ничему доверять, что все лгут и все не так. Они разжигают негативные эмоции, пугают и создают недоверие к институтам и ценностям, на которых основана ваша страна. И как результат — общее недоверие между людьми. Такое население раздражено, растеряно, разочаровано и не поддерживает свое собственное государство. Если вы не доверяете своему государству, то позволяете кремлевским мерзавцам атаковать ваше государство.
– Зачем русским вербовать задержанного южноамериканца?
– Легко можно найти 20 других возможных оправданий того, почему он приехал сюда. Этого бы не произошло, если бы он был типичным русским агентом, как Мишкин и Чепига, которые взорвали склад боеприпасов во Врбетице.
– Могло ли это дело быть использовано для шпионажа за населением, как, например, написано в группе Český list в Telegram?
– Конечно же, нет. В отличие от России, мы являемся правовым государством. Любой перехват должен быть санкционирован судом. Утверждать, что ваше собственное государство шпионит за вами, не только наивно, но и глупо. Правила перехвата и мониторинга электронных коммуникаций настолько строги, что не меняются. Если вы посмотрите на законодательный процесс, то никаких изменений в этих правилах не предлагается и не будет.
– Как вы думаете, почему официальная версия о мотивах предполагаемого поджигателя так активно подвергается сомнению в этих кругах?
– Именно потому, что цель такой операции не в том, чтобы разрушить способность армии к самозащите. Сжигая несколько автобусов, вы не уничтожите Чешскую Республику. Главная причина заключалась в том, что если атака будет успешной, то видеозаписи будут распространяться по различным СМИ, и вы увидите, как где-то в Праге происходит пожар. Это заставило бы вас нервничать. В тот момент, когда горит автобусная станция, вы будете задаваться вопросом, что происходит... Россия пытается создать впечатление, что правительства европейских стран не в состоянии обеспечить безопасность своих граждан, поэтому она создает страх. И население само себя победит.
– Являются ли дела о поджогах за рубежом достаточным доказательством, на которое можно опираться в данном случае?
– Кремлевский режим располагает огромным аппаратом секретных служб. Пророссийские сайты повторяют: покажите нам судебный вердикт. Идея о том, что всего через несколько дней после нападения будет готов вердикт, глупа. Чешская судебная система настроена на максимальную защиту того, кого она пытается осудить. Кто бы ни был обвинен, он имеет множество гарантий защиты, включая временные ограничения. Само уголовное разбирательство занимает месяцы, а в сложных случаях даже годы. Мы говорим о террористических методах. В этом случае система противостоит не одному преступнику, который где-то подрался, а машине, которая прекрасно скрывает то, как она готовит и осуществляет террор.
– Как мы подходим к подобным теориям в случаях, когда дело совсем свежее и многое в нем не совсем ясно, что дает почву для всевозможных слухов и дезинформации?
– На первый взгляд, это просто, но на самом деле очень сложно. Вы не можете ожидать, что источники будут раскрыты в случае схватки секретных служб. Они должны действовать тайно, чтобы все получилось. В данном случае важно вышеупомянутое доверие, но Россия покушается на него. Это означает, что вы либо доверяете тому, что говорит Россия, авторитарное государство, которое постоянно лжет, манипулирует своим населением, вторгается в соседние государства и вывозит тысячи детей на свою территорию, либо вы доверяете своему собственному демократическому государству, где все еще действует верховенство закона, у нас все еще есть стандартная смена правительства, а гарантии демократии, включая контроль над спецслужбами, все еще в силе. Кому вы хотите доверять?
Послушать полную версию можно здесь.
Полиция подозревает 26-летнего колумбийца в том, что он облил несколько автобусов легковоспламеняющейся жидкостью и поджег их в гараже Пражской городской транспортной компании. В результате он повредил три автобуса. Серьезного ущерба нет, и сотрудникам удалось потушить огонь.
На прошлой неделе и премьер-министр Петр Фиала (ODS), и министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) подтвердили российское присутствие в этом деле. И именно с этого момента в определенных кругах общества начался типичный замкнутый круг. Обвинение внутренних политиков во лжи и сомнение в том, на что способно правительство Путина.
Сразу же в социальных сетях и в интернет-обсуждениях появились мнения в духе «Зачем это нужно Путину, это просто правительство Петра Фиалы хочет прикрыть свои дела. Сотрудники чешского правительства все это выдумали».
Мы обнаружили в Facebook действительно большое количество постов, в которых в различных формах ставится под сомнение или высмеивается причастность России, и мы намеренно опустили некоторые теории, например о том, что на самом деле виноваты украинцы. До них не доходят руки, но они существуют.
По данным Daily N, в ходе полицейского расследования выяснилось, что злоумышленнику заплатили 3 000 долларов, что составляет примерно 72 000 крон, за поджог. Вознаграждение обещал анонимный пользователь в социальной сети Telegram, который, судя по номеру телефона и IP-адресу, должен был находиться в России.
Михал Коуделка, глава чешской контрразведки BIS, подтвердил наличие российского следа на сервере Hlídací pes. Но это касается не только Чехии. Службы безопасности по всей Европе после серии загадочных пожаров и атак на объекты инфраструктуры в Прибалтике, Германии и Великобритании также работают с версией, что это может быть новое оружие России: поджоги и диверсии.
Именно поэтому мы пригласили полковника Отакара Фолтына, координатора стратегических коммуникаций государства, в сегодняшний выпуск Řetězák, чтобы он ответил на такие вопросы.
– Действительно ли правительство Петра Фиалы придумало все это дело? Не хочет ли оно поспешно прикрыть провал на европейских выборах и другие проблемы громким делом о шпионаже?
– Тот, кому свойственно придумывать подобные вещи, не подходит на роль премьер-министра. Мысль о том, что правительственный чиновник или политик мог бы организовать такое дело и слить его общественности и что эти агентства помогли бы ему в этом, совершенно наивна. Вы можете не доверять политикам, но вы все-таки должны доверять чешским органам. Мы чехи, мы доверяем чешским учреждениям.
– Что получит Россия, если в Праге будут гореть автобусы?
– Россия выигрывает от любой кризисной ситуации. Больше не говорят, что Запад плохой, а Россия хорошая, то есть то, что делал Советский Союз во времена холодной войны. Сейчас Россия говорит, что не стоит ничему доверять, что все лгут и все не так. Они разжигают негативные эмоции, пугают и создают недоверие к институтам и ценностям, на которых основана ваша страна. И как результат — общее недоверие между людьми. Такое население раздражено, растеряно, разочаровано и не поддерживает свое собственное государство. Если вы не доверяете своему государству, то позволяете кремлевским мерзавцам атаковать ваше государство.
– Зачем русским вербовать задержанного южноамериканца?
– Легко можно найти 20 других возможных оправданий того, почему он приехал сюда. Этого бы не произошло, если бы он был типичным русским агентом, как Мишкин и Чепига, которые взорвали склад боеприпасов во Врбетице.
– Могло ли это дело быть использовано для шпионажа за населением, как, например, написано в группе Český list в Telegram?
– Конечно же, нет. В отличие от России, мы являемся правовым государством. Любой перехват должен быть санкционирован судом. Утверждать, что ваше собственное государство шпионит за вами, не только наивно, но и глупо. Правила перехвата и мониторинга электронных коммуникаций настолько строги, что не меняются. Если вы посмотрите на законодательный процесс, то никаких изменений в этих правилах не предлагается и не будет.
– Как вы думаете, почему официальная версия о мотивах предполагаемого поджигателя так активно подвергается сомнению в этих кругах?
– Именно потому, что цель такой операции не в том, чтобы разрушить способность армии к самозащите. Сжигая несколько автобусов, вы не уничтожите Чешскую Республику. Главная причина заключалась в том, что если атака будет успешной, то видеозаписи будут распространяться по различным СМИ, и вы увидите, как где-то в Праге происходит пожар. Это заставило бы вас нервничать. В тот момент, когда горит автобусная станция, вы будете задаваться вопросом, что происходит... Россия пытается создать впечатление, что правительства европейских стран не в состоянии обеспечить безопасность своих граждан, поэтому она создает страх. И население само себя победит.
– Являются ли дела о поджогах за рубежом достаточным доказательством, на которое можно опираться в данном случае?
– Кремлевский режим располагает огромным аппаратом секретных служб. Пророссийские сайты повторяют: покажите нам судебный вердикт. Идея о том, что всего через несколько дней после нападения будет готов вердикт, глупа. Чешская судебная система настроена на максимальную защиту того, кого она пытается осудить. Кто бы ни был обвинен, он имеет множество гарантий защиты, включая временные ограничения. Само уголовное разбирательство занимает месяцы, а в сложных случаях даже годы. Мы говорим о террористических методах. В этом случае система противостоит не одному преступнику, который где-то подрался, а машине, которая прекрасно скрывает то, как она готовит и осуществляет террор.
– Как мы подходим к подобным теориям в случаях, когда дело совсем свежее и многое в нем не совсем ясно, что дает почву для всевозможных слухов и дезинформации?
– На первый взгляд, это просто, но на самом деле очень сложно. Вы не можете ожидать, что источники будут раскрыты в случае схватки секретных служб. Они должны действовать тайно, чтобы все получилось. В данном случае важно вышеупомянутое доверие, но Россия покушается на него. Это означает, что вы либо доверяете тому, что говорит Россия, авторитарное государство, которое постоянно лжет, манипулирует своим населением, вторгается в соседние государства и вывозит тысячи детей на свою территорию, либо вы доверяете своему собственному демократическому государству, где все еще действует верховенство закона, у нас все еще есть стандартная смена правительства, а гарантии демократии, включая контроль над спецслужбами, все еще в силе. Кому вы хотите доверять?
Послушать полную версию можно здесь.
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