Президент Аргентины Милей посетит Чехию 24 июня для переговоров с Петром Павелом
22 июня 2024
09:30
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Президент Аргентины Хавьер Милей посетит Чехию в понедельник, спустя полгода после своего избрания. Вечером в Пражском Граде он и его чешский коллега Петр Павел проведут переговоры не только о двусторонних отношениях, но и о глобальной безопасности.
Об этом сообщили сегодня журналистам представители Иностранного отдела Канцелярии Президента Республики (KPR).
Во второй половине дня Милей прочтет во дворце Жофин лекцию на тему «Как справиться с неэффективным правительством». Затем он обсудит с Павлом политическую ситуацию в Аргентине, а также глобальную безопасность и двусторонние отношения, включая торговлю. Аргентина является четвертым по значимости экспортным рынком для Чешской Республики в Латинской Америке. Она представляет интерес для чешских компаний в энергетике, здравоохранении, горнодобывающей промышленности, обороне, информационных технологиях, сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
Итоги встречи президенты подведут на короткой пресс-конференции около 21:00.
В Европе Милей также проведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и посетит Испанию. Он примет участие в мирном саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии в выходные. Мнение о российской агрессии против Украины является одним из пунктов, объединяющих Аргентину и Чехию.
В южноамериканской стране проживает одна из крупнейших в мире общин экспатриантов: до 50 000 человек имеют чешские паспорта. Также активно действуют несколько ассоциаций соотечественников.
Неделю назад министерство обороны Аргентины объявило, что страна присоединится к контактной группе по Украине, которая координирует гуманитарную и военную помощь стране. Группа насчитывает более пяти десятков членов, но Аргентина стала ее первым латиноамериканским членом.
Ультралиберальный экономист Милей вступил в должность 10 декабря и за короткое время объявил о сотнях мер, изменяющих законы в экономической и социальной сфере. С помощью радикальной программы жесткой экономии он пытается вернуть некогда богатую страну на путь роста. Его правительство сократило тысячи рабочих мест и урезало различные субсидии и социальные программы. По мнению противников Милея, среди которых левые партии, профсоюзы и общественные организации, его реформы нанесут ущерб миллионам аргентинцев.
Во второй половине дня Милей прочтет во дворце Жофин лекцию на тему «Как справиться с неэффективным правительством». Затем он обсудит с Павлом политическую ситуацию в Аргентине, а также глобальную безопасность и двусторонние отношения, включая торговлю. Аргентина является четвертым по значимости экспортным рынком для Чешской Республики в Латинской Америке. Она представляет интерес для чешских компаний в энергетике, здравоохранении, горнодобывающей промышленности, обороне, информационных технологиях, сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
Итоги встречи президенты подведут на короткой пресс-конференции около 21:00.
В Европе Милей также проведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и посетит Испанию. Он примет участие в мирном саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии в выходные. Мнение о российской агрессии против Украины является одним из пунктов, объединяющих Аргентину и Чехию.
В южноамериканской стране проживает одна из крупнейших в мире общин экспатриантов: до 50 000 человек имеют чешские паспорта. Также активно действуют несколько ассоциаций соотечественников.
Неделю назад министерство обороны Аргентины объявило, что страна присоединится к контактной группе по Украине, которая координирует гуманитарную и военную помощь стране. Группа насчитывает более пяти десятков членов, но Аргентина стала ее первым латиноамериканским членом.
Ультралиберальный экономист Милей вступил в должность 10 декабря и за короткое время объявил о сотнях мер, изменяющих законы в экономической и социальной сфере. С помощью радикальной программы жесткой экономии он пытается вернуть некогда богатую страну на путь роста. Его правительство сократило тысячи рабочих мест и урезало различные субсидии и социальные программы. По мнению противников Милея, среди которых левые партии, профсоюзы и общественные организации, его реформы нанесут ущерб миллионам аргентинцев.
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