Президент Аргентины Милей посетит Чехию 24 июня для переговоров с Петром Павелом

Об этом сообщили сегодня журналистам представители Иностранного отдела Канцелярии Президента Республики (KPR).



Во второй половине дня Милей прочтет во дворце Жофин лекцию на тему «Как справиться с неэффективным правительством». Затем он обсудит с Павлом политическую ситуацию в Аргентине, а также глобальную безопасность и двусторонние отношения, включая торговлю. Аргентина является четвертым по значимости экспортным рынком для Чешской Республики в Латинской Америке. Она представляет интерес для чешских компаний в энергетике, здравоохранении, горнодобывающей промышленности, обороне, информационных технологиях, сельском хозяйстве и пищевой промышленности.



Итоги встречи президенты подведут на короткой пресс-конференции около 21:00.



В Европе Милей также проведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и посетит Испанию. Он примет участие в мирном саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии в выходные. Мнение о российской агрессии против Украины является одним из пунктов, объединяющих Аргентину и Чехию.



В южноамериканской стране проживает одна из крупнейших в мире общин экспатриантов: до 50 000 человек имеют чешские паспорта. Также активно действуют несколько ассоциаций соотечественников.



Неделю назад министерство обороны Аргентины объявило, что страна присоединится к контактной группе по Украине, которая координирует гуманитарную и военную помощь стране. Группа насчитывает более пяти десятков членов, но Аргентина стала ее первым латиноамериканским членом.



Ультралиберальный экономист Милей вступил в должность 10 декабря и за короткое время объявил о сотнях мер, изменяющих законы в экономической и социальной сфере. С помощью радикальной программы жесткой экономии он пытается вернуть некогда богатую страну на путь роста. Его правительство сократило тысячи рабочих мест и урезало различные субсидии и социальные программы. По мнению противников Милея, среди которых левые партии, профсоюзы и общественные организации, его реформы нанесут ущерб миллионам аргентинцев.