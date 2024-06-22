Президенты Чехии и Аргентины договорились о поддержке Украины и Израиля

Милей также встретился с премьер-министром Петром Фиалой (ODS) и выступил с лекцией на конференции в Жофинском дворце во время своего визита в Чехию, который завершает его тур по Европе.

По словам Павела, президенты согласились с тем, что важно защищать демократию, мировой порядок, основанный на правилах и их соблюдении, включая территориальную целостность и суверенитет. Он отметил, что страны являются близкими партнерами во многих переговорах, например, в ООН. Павел считает, что в будущем Аргентина станет глобальным партнером Организации Североатлантического договора (НАТО). Милей поблагодарил своего чешского коллегу за поддержку этого шага, а также торгового соглашения между Европейским союзом и южноамериканской ассоциацией свободной торговли Mercosur.





Павел также надеется на углубление сотрудничества с южноамериканской страной в энергетике, горнодобывающей промышленности, кибербезопасности, обороне, аэрокосмической отрасли и зеленых технологиях. Он также напомнил, что в южноамериканской стране проживает одна из крупнейших в мире общин экспатриантов, в которой более 50 000 человек имеют чешские паспорта. Милей похвалил чешский народ за его историческую образцовую борьбу за свободу. Он сказал, что бывший президент Вацлав Гавел является для аргентинцев важным примером борьбы с тоталитарными режимами.





Аналогичные темы сопровождали и встречу Милея с Фиалой — поддержка Украины и экономическое сотрудничество. Премьер-министр также сообщил, что эксперты начнут работу над соглашением об избежании двойного налогообложения, которое будет способствовать развитию взаимной торговли.





Вечером президент Аргентины выступил с лекцией на тему «Как справиться с неэффективным правительством» на конференции во дворце Жофин. Среди прочего он рассказал о том, что инфляция в Аргентине значительно снизилась с момента его вступления в должность в декабре, и об идеях классического либерализма. Его присутствие на конференции было встречено аплодисментами участников, в то время как группа людей устроила демонстрацию против Милея неподалеку от места проведения конференции.





Милей прибыл в Чехию примерно через полгода после своего избрания на пост президента. До этого он посетил Испанию и Германию. После вступления в должность он объявил о сотнях мер, изменяющих законы в экономической и социальной сферах. С помощью радикальной программы жесткой экономии он пытается вернуть некогда богатую страну на путь роста. Его правительство сократило тысячи рабочих мест, различные субсидии и социальные программы. По мнению противников Милея, среди которых левые партии, профсоюзы и общественные организации, его реформы навредят миллионам аргентинцев.