«В Праге легче воровать», — возмущается молодая девушка-политик, подвергавшаяся преследованиям
27 июня 2024
18:00
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Депутат от оппозиции Кристина Драпалова рассказала о преследовании со стороны бывшего полицейского, неэффективных чиновниках и нелегальных постройках на тротуарах в центре Праги.
Она уже давно обращает внимание на невыгодные контракты и «теневые постройки» в центре Праги. Зимой она обнаружила, что за ней следит бывший полицейский. «Есть три варианта, кто мог следить за мной. В пражской политике происходит гораздо больше, чем выходит на поверхность», — говорит муниципальный политик Кристина Драпалова в подкасте Crunch. Вы можете послушать полный текст интервью в видеоролике, на YouTube, Spotify или Apple Podcasts.
Кристина Драпалова является депутатом от оппозиции в Пражском городском совете от движения Praha Sobě. Основное внимание она уделяет общественному пространству и «визуальному загрязнению» — во время своего последнего срока в качестве советника она помогала Адаму Шейнхерру бороться с уличной рекламой туристических фирм, добивалась удаления десятков киосков, продающих трделники или билеты на туристические экскурсионные маршруты, а также занималась исследованием вопроса аренды дорогостоящих помещений в центре Праги для группы албанских бизнесменов.
В декабре прошлого года Драпалова поняла, что за ней следят. «Я обнаружила, что кто-то следит за мной, а ночью кто-то неоднократно звонил в мою дверь около 2 часов ночи, видимо, чтобы напугать меня или узнать, на каком этаже я живу. В феврале я узнала, что кто-то установил камеру возле нашего дома так, чтобы она делала снимки моего окна. Крепление камеры нашел мой сосед, а затем мы обнаружили по камерам в нашем доме, что пара мужчин в тот день рано утром ходила ставить камеру, а потом забрала ее», — рассказал оппозиционный советник в подкасте Crunch. Впервые на этот случай обратил внимание Seznam Zprávy.
Она также столкнулась с одним из мужчин, бывшим полицейским Павлом Вейдовцем, в кафе, где она встречалась с подругой. Он присутствовал и на рождественской вечеринке, откуда Драпалова рано ушла домой. Благодаря фотографии, сделанной ее подругой, полиция смогла опознать Вейдовца. Полиция квалифицировала действия бывшего коллеги как возможное преступление против гражданского сосуществования, но не стала искать дальнейший возможный мотив или назначать слежку. Драпалова видит три возможные причины, по которым кто-то может следить за ней. Она исключает личные отношения.
«К сожалению, я очень ограничена в том, чтобы открыто говорить, но в целом первая версия заключается в том, что за этим стоят некоторые бизнесмены из центра Праги, вторая — что за этим стоят некоторые чиновники муниципалитета, а третья — что за этим стоит политическая конкуренция», — говорит Драпалова.
По данным Seznam Zprávy, Вейдовец недавно извинился перед Драпаловой и выслал ей 30 000 крон в качестве компенсации. В своих извинениях он сказал, что следил за ней по ошибке.
«В политике происходит гораздо больше, чем становится известно общественности. Я знаю еще несколько подобных случаев, когда за этим, скорее всего, стояли политические конкуренты человека», — говорит член совета и эксперт по охране природы. «Прага — это своего рода копилка, куда некоторые партии могут обращаться за незаконно полученными деньгами, которые они затем используют для финансирования национальных кампаний. Здесь довольно легко воровать, потому что это не так часто попадает в поле зрения СМИ, как национальная политика, в то время как Прага управляет третьим по величине бюджетом в стране. В муниципалитете по-прежнему много коррупции», — говорит она.
Во время своего последнего срока в Праге Драпалова занималась, в частности, тем, что добивалась ликвидации столиков ресторанов с «Краловского пути» в центре города. При этом она отвергает мнение о том, что это ограничение частного предпринимательства. «Это нелегально. Эти столики размещаются не на частной земле, а в общественном пространстве. Главная задача города — обеспечить, чтобы общественное пространство использовалось таким образом, чтобы это приносило пользу наибольшему числу людей», — говорит Драпалова.
«Я была удивлена, как много эмоций это вызвало. Некоторые бизнесмены в центре Праги относятся к общественному пространству как к своей собственности, ведь оно принадлежит им уже 30 лет, и они совершенно не понимают, что кто-то может осмелиться сказать им, что оно должно быть другим, и воспринимают это как огромную несправедливость», — говорит она.
Прослушайте полную версию интервью. Из него вы узнаете:
Кристина Драпалова является депутатом от оппозиции в Пражском городском совете от движения Praha Sobě. Основное внимание она уделяет общественному пространству и «визуальному загрязнению» — во время своего последнего срока в качестве советника она помогала Адаму Шейнхерру бороться с уличной рекламой туристических фирм, добивалась удаления десятков киосков, продающих трделники или билеты на туристические экскурсионные маршруты, а также занималась исследованием вопроса аренды дорогостоящих помещений в центре Праги для группы албанских бизнесменов.
В декабре прошлого года Драпалова поняла, что за ней следят. «Я обнаружила, что кто-то следит за мной, а ночью кто-то неоднократно звонил в мою дверь около 2 часов ночи, видимо, чтобы напугать меня или узнать, на каком этаже я живу. В феврале я узнала, что кто-то установил камеру возле нашего дома так, чтобы она делала снимки моего окна. Крепление камеры нашел мой сосед, а затем мы обнаружили по камерам в нашем доме, что пара мужчин в тот день рано утром ходила ставить камеру, а потом забрала ее», — рассказал оппозиционный советник в подкасте Crunch. Впервые на этот случай обратил внимание Seznam Zprávy.
Она также столкнулась с одним из мужчин, бывшим полицейским Павлом Вейдовцем, в кафе, где она встречалась с подругой. Он присутствовал и на рождественской вечеринке, откуда Драпалова рано ушла домой. Благодаря фотографии, сделанной ее подругой, полиция смогла опознать Вейдовца. Полиция квалифицировала действия бывшего коллеги как возможное преступление против гражданского сосуществования, но не стала искать дальнейший возможный мотив или назначать слежку. Драпалова видит три возможные причины, по которым кто-то может следить за ней. Она исключает личные отношения.
«К сожалению, я очень ограничена в том, чтобы открыто говорить, но в целом первая версия заключается в том, что за этим стоят некоторые бизнесмены из центра Праги, вторая — что за этим стоят некоторые чиновники муниципалитета, а третья — что за этим стоит политическая конкуренция», — говорит Драпалова.
По данным Seznam Zprávy, Вейдовец недавно извинился перед Драпаловой и выслал ей 30 000 крон в качестве компенсации. В своих извинениях он сказал, что следил за ней по ошибке.
«В политике происходит гораздо больше, чем становится известно общественности. Я знаю еще несколько подобных случаев, когда за этим, скорее всего, стояли политические конкуренты человека», — говорит член совета и эксперт по охране природы. «Прага — это своего рода копилка, куда некоторые партии могут обращаться за незаконно полученными деньгами, которые они затем используют для финансирования национальных кампаний. Здесь довольно легко воровать, потому что это не так часто попадает в поле зрения СМИ, как национальная политика, в то время как Прага управляет третьим по величине бюджетом в стране. В муниципалитете по-прежнему много коррупции», — говорит она.
Во время своего последнего срока в Праге Драпалова занималась, в частности, тем, что добивалась ликвидации столиков ресторанов с «Краловского пути» в центре города. При этом она отвергает мнение о том, что это ограничение частного предпринимательства. «Это нелегально. Эти столики размещаются не на частной земле, а в общественном пространстве. Главная задача города — обеспечить, чтобы общественное пространство использовалось таким образом, чтобы это приносило пользу наибольшему числу людей», — говорит Драпалова.
«Я была удивлена, как много эмоций это вызвало. Некоторые бизнесмены в центре Праги относятся к общественному пространству как к своей собственности, ведь оно принадлежит им уже 30 лет, и они совершенно не понимают, что кто-то может осмелиться сказать им, что оно должно быть другим, и воспринимают это как огромную несправедливость», — говорит она.
Прослушайте полную версию интервью. Из него вы узнаете:
- Чувствует ли Драпалова себя в безопасности в политике? Какова ее мотивация оставаться в ней?
- Что мешает эффективному принятию решений в муниципальной политике в Чешской Республике?
- Как должна выглядеть Прага будущего?
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