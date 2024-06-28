Фицо будет страдать от долгосрочных последствий покушения. Скоро он появится на публике
1 июля 2024
16:30
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо будет иметь долгосрочные последствия после майского покушения, они связаны с опорно-двигательным аппаратом. Но вскоре он появится на публике. Заместитель премьер-министра Роберт Калиняк сказал об этом в эфире общественного вещателя RTVS.
«Нельзя сказать, что все идет по плану, но я могу сказать, что ситуация улучшилась настолько, что премьер-министр активно участвовал в обсуждении саммита (ЕС) на этой неделе», — цитируют словацкие СМИ слова Калиняка.
По его словам, Фицо постепенно приступает к выполнению всех своих обязанностей и приближается к тому состоянию, когда он сможет работать с полной отдачей.
В середине мая в Фицо стрелял злоумышленник после заседания кабинета министров в Хандлове, когда политик пришел поприветствовать людей на площади. Сразу после этого силы безопасности арестовали стрелка, и позже суд отправил его под стражу. Ему грозит 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение за попытку преднамеренного убийства.
Согласно более ранним сообщениям, премьер-министр перенес пятичасовую операцию, а затем еще одну процедуру, в ходе которой врачи удалили мертвые ткани из его огнестрельных ран. Соратники Фицо заявили, что в результате нападения глава правительства получил пятикратное проникающее ранение тонкой кишки, а также ранения руки и ноги.
По его словам, Фицо постепенно приступает к выполнению всех своих обязанностей и приближается к тому состоянию, когда он сможет работать с полной отдачей.
В середине мая в Фицо стрелял злоумышленник после заседания кабинета министров в Хандлове, когда политик пришел поприветствовать людей на площади. Сразу после этого силы безопасности арестовали стрелка, и позже суд отправил его под стражу. Ему грозит 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение за попытку преднамеренного убийства.
Согласно более ранним сообщениям, премьер-министр перенес пятичасовую операцию, а затем еще одну процедуру, в ходе которой врачи удалили мертвые ткани из его огнестрельных ран. Соратники Фицо заявили, что в результате нападения глава правительства получил пятикратное проникающее ранение тонкой кишки, а также ранения руки и ноги.
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