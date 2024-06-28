Фицо будет страдать от долгосрочных последствий покушения. Скоро он появится на публике

«Нельзя сказать, что все идет по плану, но я могу сказать, что ситуация улучшилась настолько, что премьер-министр активно участвовал в обсуждении саммита (ЕС) на этой неделе», — цитируют словацкие СМИ слова Калиняка.



По его словам, Фицо постепенно приступает к выполнению всех своих обязанностей и приближается к тому состоянию, когда он сможет работать с полной отдачей.



В середине мая в Фицо стрелял злоумышленник после заседания кабинета министров в Хандлове, когда политик пришел поприветствовать людей на площади. Сразу после этого силы безопасности арестовали стрелка, и позже суд отправил его под стражу. Ему грозит 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение за попытку преднамеренного убийства.



Согласно более ранним сообщениям, премьер-министр перенес пятичасовую операцию, а затем еще одну процедуру, в ходе которой врачи удалили мертвые ткани из его огнестрельных ран. Соратники Фицо заявили, что в результате нападения глава правительства получил пятикратное проникающее ранение тонкой кишки, а также ранения руки и ноги.