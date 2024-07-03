Орбан услышал это непосредственно от Путина. Россия хочет забрать часть Украины

«Мы говорим о полном выводе украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. У нас есть и другие условия, но все это подлежит достаточно детальному рассмотрению в рамках возможной совместной работы», — цитирует ТАСС слова Путина о возможности урегулирования конфликта.



Путин также сказал, что рассматривает визит Орбана как попытку возобновить диалог Москвы с Западом. Он также подтвердил, что российские предложения остаются ключом к разрешению конфликта, который Россия спровоцировала своим вторжением в Украину в феврале 2022 года, сообщает Reuters. Он также заявил, что Киев не желает прекращать войну.





В прошлом месяце глава Кремля назвал в качестве условий для переговоров с Киевом вывод украинских войск с востока и юга Украины, обещание Киева не вступать в НАТО, отмену санкций против России и нейтральный, безъядерный статус Украины. Киев отверг эти требования.





Премьер-министр Венгрии Орбан назвал следующие шесть месяцев своей миротворческой миссией, сообщает Reuters. С понедельника Венгрия председательствует в ЕС в течение шести месяцев. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель подчеркнул, что поездка Орбана в Москву является двусторонним визитом без мандата ЕС.





Переговоры по списку





На этой неделе Орбан совершил свою первую поездку в Киев с момента начала российского вторжения. Там он призвал к прекращению огня, что может ускорить начало мирных переговоров. Поездку в Москву в пятницу он назвал «второй остановкой» мирной миссии.





После встречи с Путиным он повторил, что рассматривает шестимесячное председательство Венгрии в ЕС как миротворческую миссию, сообщает Reuters. «Для окончания войны необходимо сделать много шагов, но мы предприняли первый — возобновили диалог», — сказал Орбан. По его словам, взгляды Киева и Москвы на ситуацию по-прежнему далеки друг от друга.





Война в Украине





Поездка Орбана подверглась критике со стороны главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что политика «умиротворения», то есть уступок или примирения, не остановит Путина. Критика прозвучала и от других европейских политиков.





Киев дистанцировался от визита Орбана в Москву. Министерство иностранных дел Украины заявило, что Венгрия не согласовывала поездку Орбана в Москву с Украиной.





В то же время Киев призвал все страны придерживаться принципа, исключающего заключение соглашений по Украине без Украины.





Венгрия поддерживает хорошие отношения с Москвой, несмотря на вторжение России в Украину. Она отказывается оказывать военную помощь Киеву и критикует санкции, введенные против России странами ЕС-27 в связи с ее агрессией против соседней страны. Орбан — один из немногих западных лидеров, встретившихся с Путиным после начала вторжения.