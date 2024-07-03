Орбан услышал это непосредственно от Путина. Россия хочет забрать часть Украины
6 июля 2024
10:30
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Президент России Владимир Путин в пятницу во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вновь заявил, что единственным путем к миру на Украине является вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС. Таким образом, Путин прямо признался Орбану, что хочет получить часть украинской территории. Ни один из упомянутых украинских регионов сейчас не находится под полным контролем России, которая уже претендует на них как на часть своей территории.
«Мы говорим о полном выводе украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. У нас есть и другие условия, но все это подлежит достаточно детальному рассмотрению в рамках возможной совместной работы», — цитирует ТАСС слова Путина о возможности урегулирования конфликта.
Путин также сказал, что рассматривает визит Орбана как попытку возобновить диалог Москвы с Западом. Он также подтвердил, что российские предложения остаются ключом к разрешению конфликта, который Россия спровоцировала своим вторжением в Украину в феврале 2022 года, сообщает Reuters. Он также заявил, что Киев не желает прекращать войну.
В прошлом месяце глава Кремля назвал в качестве условий для переговоров с Киевом вывод украинских войск с востока и юга Украины, обещание Киева не вступать в НАТО, отмену санкций против России и нейтральный, безъядерный статус Украины. Киев отверг эти требования.
Премьер-министр Венгрии Орбан назвал следующие шесть месяцев своей миротворческой миссией, сообщает Reuters. С понедельника Венгрия председательствует в ЕС в течение шести месяцев. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель подчеркнул, что поездка Орбана в Москву является двусторонним визитом без мандата ЕС.
Переговоры по списку
На этой неделе Орбан совершил свою первую поездку в Киев с момента начала российского вторжения. Там он призвал к прекращению огня, что может ускорить начало мирных переговоров. Поездку в Москву в пятницу он назвал «второй остановкой» мирной миссии.
После встречи с Путиным он повторил, что рассматривает шестимесячное председательство Венгрии в ЕС как миротворческую миссию, сообщает Reuters. «Для окончания войны необходимо сделать много шагов, но мы предприняли первый — возобновили диалог», — сказал Орбан. По его словам, взгляды Киева и Москвы на ситуацию по-прежнему далеки друг от друга.
Война в Украине
Поездка Орбана подверглась критике со стороны главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что политика «умиротворения», то есть уступок или примирения, не остановит Путина. Критика прозвучала и от других европейских политиков.
Киев дистанцировался от визита Орбана в Москву. Министерство иностранных дел Украины заявило, что Венгрия не согласовывала поездку Орбана в Москву с Украиной.
В то же время Киев призвал все страны придерживаться принципа, исключающего заключение соглашений по Украине без Украины.
Венгрия поддерживает хорошие отношения с Москвой, несмотря на вторжение России в Украину. Она отказывается оказывать военную помощь Киеву и критикует санкции, введенные против России странами ЕС-27 в связи с ее агрессией против соседней страны. Орбан — один из немногих западных лидеров, встретившихся с Путиным после начала вторжения.
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