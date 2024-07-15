В Праге нарисовали украинский флаг у русских домов, полиция преследует семерых активистов

«Я могу подтвердить, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В данном случае речь идет об уголовном преступлении, поскольку причиненный ущерб был оценен экспертами почти в 50 000 чешских крон. Семь человек подозреваются в нарушении 3-го пункта закона о повреждении чужой собственности, поскольку они совершили это деяние в отношении собственности, которая пользуется защитой в соответствии с другим правовым актом», — заявил во вторник пресс-секретарь полиции Ричард Хрдина.





Флаг был нарисован активистами группы «Капутин», которые планируют прокомментировать обвинение на пресс-конференции в четверг прямо перед жилым комплексом российского посольства на улице Швайгера.



В приглашении на мероприятие, разосланном СМИ, один из членов группы, преподаватель университета Вацлав Немец, подтвердил, что темой будет информация о судебном преследовании семи чехов из-за рисунка, посвященного годовщине агрессии России против Украины.



Активисты также хотят обозначить, какие судебные действия они планируют предпринять, и представить подробную информацию о владении и аренде недвижимости, принадлежащей или управляемой Российской Федерацией.



Сине-желтый флаг появился во дворе огороженного комплекса. По словам активистов, эта территория является общественной, принадлежит чешскому государству, и у российского посольства нет договора на ее использование. Группа тогда заявила, что хочет привлечь внимание не только ко второй годовщине нападения России на Украину и начала войны, но и к отсутствию поддержки Украины со стороны западных стран.



Она призвала чешское правительство арестовать замороженные активы россиян в Чехии и направить вырученные средства в Украину. Сотрудники полиции задержали восемь человек на месте происшествия и доставили их в полицейский участок для объяснения своих действий.



Что касается самого обвинения в порче имущества, то, по словам Немца, это скорее мелкое правонарушение, а активисты заявили, что акция была направлена на политический протест, а не на порчу имущества.



Группа «Капутин» выступает против российской агрессии в Украине с самого начала вторжения. В прошлом, например, она требовала конфисковать дом в Жижкове, принадлежащий семье российского оружейника, вывесив на нем плакат.



Кроме того, она неоднократно выставляла на всеобщее обозрение статую, изображающую президента России Владимира Путина на золотом унитазе.