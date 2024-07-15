В Праге нарисовали украинский флаг у русских домов, полиция преследует семерых активистов
16 июля 2024
19:30
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Полиция возбудила уголовное дело в отношении семи человек в связи с тем, что в феврале они нарисовали украинский флаг на территории русских домов в пражском районе Бубенч. За порчу чужого имущества им грозит до трех лет лишения свободы. Акция была проведена активистами группы «Капутин», которые утверждают, что это был политический протест.
«Я могу подтвердить, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В данном случае речь идет об уголовном преступлении, поскольку причиненный ущерб был оценен экспертами почти в 50 000 чешских крон. Семь человек подозреваются в нарушении 3-го пункта закона о повреждении чужой собственности, поскольку они совершили это деяние в отношении собственности, которая пользуется защитой в соответствии с другим правовым актом», — заявил во вторник пресс-секретарь полиции Ричард Хрдина.
Флаг был нарисован активистами группы «Капутин», которые планируют прокомментировать обвинение на пресс-конференции в четверг прямо перед жилым комплексом российского посольства на улице Швайгера.
В приглашении на мероприятие, разосланном СМИ, один из членов группы, преподаватель университета Вацлав Немец, подтвердил, что темой будет информация о судебном преследовании семи чехов из-за рисунка, посвященного годовщине агрессии России против Украины.
Активисты также хотят обозначить, какие судебные действия они планируют предпринять, и представить подробную информацию о владении и аренде недвижимости, принадлежащей или управляемой Российской Федерацией.
Сине-желтый флаг появился во дворе огороженного комплекса. По словам активистов, эта территория является общественной, принадлежит чешскому государству, и у российского посольства нет договора на ее использование. Группа тогда заявила, что хочет привлечь внимание не только ко второй годовщине нападения России на Украину и начала войны, но и к отсутствию поддержки Украины со стороны западных стран.
Она призвала чешское правительство арестовать замороженные активы россиян в Чехии и направить вырученные средства в Украину. Сотрудники полиции задержали восемь человек на месте происшествия и доставили их в полицейский участок для объяснения своих действий.
Что касается самого обвинения в порче имущества, то, по словам Немца, это скорее мелкое правонарушение, а активисты заявили, что акция была направлена на политический протест, а не на порчу имущества.
Группа «Капутин» выступает против российской агрессии в Украине с самого начала вторжения. В прошлом, например, она требовала конфисковать дом в Жижкове, принадлежащий семье российского оружейника, вывесив на нем плакат.
Кроме того, она неоднократно выставляла на всеобщее обозрение статую, изображающую президента России Владимира Путина на золотом унитазе.
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