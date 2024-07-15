ВИДЕО: «Три ракеты — и эта цивилизация рухнет». Российское телевидение пригрозило нанести удар и по Праге

«Достаточно трех ракет, и эта цивилизация рухнет»: на «России 1» пригрозили ракетными ударами по европейским столицам



В эфире телеканала «Россия 1» прозвучали угрозы в адрес европейских столиц в случае размещения в Европе американского дальнобойных ракет.



Детали. Угрозы… pic.twitter.com/DDHz5TDDgC — Новости «Агентства» (@agents_media) July 15, 2024

«Несложно предположить географию ответа, если короткий пресс-релиз из Белого дома станет реальностью. Под угрозой без малого все европейские столицы, если наши ракеты окажутся в Калининграде — Берлин, Варшава, вся Прибалтика, Париж, Бухарест, Прага. И, конечно, американские базы в Германии — Гармиш-Партенкирхен, казармы Патча (в Штутгарте — ред.), Шпангдалем, Рамштайн», — перечислил Попов в своей программе на государственном телеканале «Россия-1» в воскресенье.«Особое внимание обратите на Великобританию, нашего традиционного противника, потому что против нее будет работать значительная часть Северного флота. Под удар Вашингтон ставит не только Лондон, но и Манчестер, Бирмингем, крупнейшую военно-морскую базу Девонпорт, Клайд в Шотландии, где король хранит ядерные ракеты „Трайдент“, Портсмут и Чатемскую верфь в графстве Кент. Британия наиболее уязвима. По сути, достаточно всего трех ракет, чтобы эта цивилизация рухнула», — завершил свой список угроз Попов, который является мужем Ольги Скабеевой, еще одного известного лица российской пропаганды. Он также является депутатом Государственной думы РФ от партии «Единая Россия».План «временного» размещения ракет дальнего радиуса действия и гиперзвуковых ракет в Германии был озвучен Вашингтоном и Берлином в кулуарах недавнего саммита НАТО в Вашингтоне. По их словам, эта мера позволит усилить защиту европейских членов альянса. Предполагается, что с 2026 года в Германии будут размещены ракеты SM-6 и «Томагавк», а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие «со значительно большим радиусом действия, чем нынешняя огневая мощь наземного базирования в Европе».«У нас достаточно потенциала, чтобы держать эти ракеты на расстоянии. Столицы этих государств — потенциальные жертвы», — уже отреагировал на это заявление Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.