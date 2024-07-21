Чешское гражданство для россиян под вопросом. МВД Чехии может прекратить его выдавать
24 июля 2024
12:48
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«Мы всегда будем стоять на стороне захваченного государства, то есть Украины. Мы занимаем четкую антироссийскую позицию, — говорит министр внутренних дел Вит Ракушан. — Мы также ведем дискуссии о том, стоит ли что-то менять в отношении предоставления гражданства. О том, стоит ли нам разрешать двойное гражданство для тех, кто является гражданином государства, находящегося в состоянии войны против нас». Председатель STAN Вит Ракушан планирует «омолодить» свое движение, включив в него больше молодых людей и подготовив программу, отражающую их потребности. «Мы будем прислушиваться к ним, будем давать им места в списках кандидатов», — обещает он в интервью Aktuálně.cz.
Вит Ракушан с декабря 2021 года является первым вице-премьером в правительстве Петра Фиалы и министром внутренних дел Чешской Республики.
Вот часть его ответов, прозвучавших в интервью:
– Мы заметили, что вы разгневались в социальных сетях из-за заявления председателя ANO Андрея Бабиша, согласно которому ваше правительство мечтает о войне с Россией.
– То, что он утверждает, — полная чушь. Мечта нашего правительства — это безопасная Чехия. И мы делаем все возможное, чтобы воплотить эту мечту в жизнь.
– Но не наберет ли Бабиш таким выступлением достаточно голосов для победы на следующих парламентских выборах, а также став одним из основателей фракции, критикующей ЕС?
– Сейчас я читаю книгу «Когда начнется война» польского историка, который пишет о Чехословакии 1930-х годов. В ней прекрасно показано, кто в то время был государственным деятелем, а кто политиком, который думал только о своей выгоде. Здесь показаны чешские политики, которые даже в самый тяжелый кризис, когда страна должна была объединиться, думали только о себе, и цель оправдывала средства. Они хотели напугать и запугать людей, потому что знали, что смогут что-то с этого поиметь. Я вижу параллель с сегодняшним днем.
– Говоря о том, кто сегодня пытается запугать людей, вы имеете в виду Бабиша?
– Из либерального политика, которым он был раньше, он превратился в сторонника национализма. В то же время он основал группу «Патриоты за Европу» в Европарламенте, где объединился, например, с человеком из Австрии, который давно борется против указов Бенеша и достройки наших атомных электростанций.
Националисты объединяются, когда хотят что-то разрушить. Они хотят разрушить и обесценить Европейский союз как проект. Что останется? Останется только национализм, который может быть враждебным и жестоким. Единственная альтернатива — убедить людей в существовании Европейского союза, который, несмотря на все свои недостатки и бюрократизм, только и может принести две фундаментальные ценности — мир и процветание.
– Но давайте спросим еще раз. Что, если это принесет ему победу, а вы окажетесь в оппозиции?
– И знаете, я не думаю, что это обязательно должно произойти? Да, Бабиш объединился с людьми вроде вышеупомянутого австрийского ультранационалиста, чтобы лучше обозначить себя против нашего правительства на внутриполитической сцене. Но даже среди избирателей Бабиша есть люди, для которых ассоциация с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном — это слишком.
– Бабиш хвалит политику Орбана в отношении России, в то время как вы и все ваше правительство выступаете категорически против нее. Но как вы относитесь к тому, что Россия, представляющая угрозу безопасности для нашей страны, по-прежнему имеет посла в Чехии и владеет здесь многими землями?
– Мы всегда будем на стороне захваченного государства, то есть Украины. Мы занимаем четкую антироссийскую позицию, о чем свидетельствует, например, тот факт, что мы инициировали все санкции против России во время нашего председательства в ЕС. Немногие страны были столь строги и последовательны, как мы. Кроме того, у нас, помимо всего прочего, самое строгое законодательство в отношении проживания вновь прибывших россиян на нашей территории, и мы также ведем дискуссии о том, стоит ли что-то менять в отношении предоставления гражданства. О том, стоит ли нам разрешать двойное гражданство для тех, кто является гражданином государства, находящегося в состоянии войны против нас.
Свои слова Вит Ракушан продублировал в соцсети X, подчеркнув серьезность своих заявлений:
– Россия совершает нападения на нас, будь то взрыв складов с боеприпасами во Врбетице или недавний поджог автобусного гаража в Праге. Можете ли вы рассказать, вводили ли вы какие-либо чрезвычайные меры безопасности на посту министра внутренних дел?
– Это очень сложный для меня вопрос, потому что вам придется поверить моему ответу без подробностей. Но да, есть более строгие меры. Одну очень конкретную, пожалуй, я могу раскрыть. В случае любых пожаров в Чехии, которые показывают хоть какую-то степень недосказанности или подозрительности, у нас есть специальный способ, когда пожарная бригада предоставляет такую информацию. И проводится расследование на уровне выше стандартного, которое я не могу комментировать далее.
Совет по безопасности разобрался с этим очень подробно. Для меня это был еще один переломный момент в том, на что способна Россия. Мы привыкли к кибератакам, мы защищаемся от них, их огромное количество, а теперь произошла атака в физическом пространстве. Нам нужно проснуться. И я также призвал оппозиционных политиков на закрытом заседании в Палате депутатов не подвергать сомнению работу наших сил безопасности, а также информацию от премьер-министра или от меня как министра внутренних дел.
– Это очень сложный для меня вопрос, потому что вам придется поверить моему ответу без подробностей. Но да, есть более строгие меры. Одну очень конкретную, пожалуй, я могу раскрыть. В случае любых пожаров в Чехии, которые показывают хоть какую-то степень недосказанности или подозрительности, у нас есть специальный способ, когда пожарная бригада предоставляет такую информацию. И проводится расследование на уровне выше стандартного, которое я не могу комментировать далее.
Совет по безопасности разобрался с этим очень подробно. Для меня это был еще один переломный момент в том, на что способна Россия. Мы привыкли к кибератакам, мы защищаемся от них, их огромное количество, а теперь произошла атака в физическом пространстве. Нам нужно проснуться. И я также призвал оппозиционных политиков на закрытом заседании в Палате депутатов не подвергать сомнению работу наших сил безопасности, а также информацию от премьер-министра или от меня как министра внутренних дел.
Комментарии:
paylina 24 июля 2024 14:11
И это на фоне новостей о том, как в Чехии лавинообразно растет количество "исключении", то есть, обхода антироссийских санкций, и статистики, показывающей, что за годы войны Чехия наторговала с Россией на большую сумму, чем помогла Украине. Какой же Ракушан все-таки популист. Прекрасно понимает, что не сможет принять закон, нарушающий Европейскую конвенцию о гражданстве, и что это может быть потенциально опасным прецедентом для любых мигрантов - придут к власти условные Бабиш или Окамура и, руководствуясь этим прецедентом, откажут в гражданстве украинцам, казахам, любым другим иностранцам. Но все равно зачем-то изображает из себя непримиримого борца. Ну ничего. После следующих выборов его в правительстве уже не будет.
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