Россия задолжала Чехии 57 миллионов крон за аренду земли
5 августа 2024
09:00
432
Сумма, которую Чехия требует от России за аренду земли, которой до прошлого года она пользовалась бесплатно на основании исторического соглашения, на сегодняшний день превысила 57 миллионов чешских крон и продолжает расти. Россия отрицает наличие долга, и дело будет рассматриваться в суде.
Постановление 1970-1980-х годов было отменено правительством в прошлом году в контексте антироссийских санкций и усилий по предотвращению финансирования войны против Украины.
«В настоящее время мы требуем от России 57 346 417 чешских крон за невыплаченную арендную плату», — заявил представитель МИДа Даниэль Дрейк. Но Россия до сих пор ничего не заплатила, и долг растет, добавил он.
В мае прошлого года правительство премьер-министра Петра Фиалы (ODS) приняло решение о том, что Россия должна заплатить Чехии за использование десятков земельных участков и зданий, которые были бесплатно предоставлены бывшему Советскому Союзу, ныне Российской Федерации, в период с 1970 по 1982 год.
В то же время чешские власти сообщили России, что ей придется вернуть арендную плату через три года или что вместо безвозмездной передачи земли будет заключен соответствующий договор аренды. Россия не согласилась ни на то, ни на другое.
Тогда кабинет министров отменил резолюцию после неоднократных предупреждений России о несоблюдении условий предоставления кредита, поскольку, по словам министра иностранных дел Яна Липавского, Россия не использовала в дипломатических целях в общей сложности 42 здания, что являлось одним из условий. В их число входит аренда многоквартирных домов рядом с посольством, а также домов в Брно, Карловых Варах и домов отдыха в Влканчице и Еванах в Центральной Чехии. В него также входит российский жилой комплекс в пражском Бубенче, перед которым активисты из группы Капутина в феврале нарисовали на тротуаре украинский флаг и теперь преследуются полицией за порчу имущества.
Пресс-секретарь сказал, что переговоры идут с трудом, учитывая холодные дипломатические отношения с Россией, которая занесла нас в список враждебных стран.
«Они ничего не заплатили. Дипломатическая служба подала иск против Российской Федерации об освобождении от неосновательного обогащения. Слушания по этому делу еще не назначены«, — сказал Дрейк, рассказывая о текущем положении дел.
С другой стороны, Чехия не требует арендной платы за размороженную недвижимость, которая, по словам МИДа, используется в дипломатических целях. К ним относятся территория российского посольства, резиденция посла, консульские здания и территория русской гимназии в пражском районе Бубенеч.
Правительство пошло на этот шаг в контексте санкций против режима, который в феврале 2022 года вторгся на территорию Украины. «Санкции — это превентивная мера. Их цель — не дать российскому режиму использовать средства, заработанные в Чехии, для поддержки военной агрессии в Украине», — отметил Дрейк.
Отношения между двумя странами значительно ухудшились после того, как в апреле 2021 года стало известно, что сотрудники российской разведки причастны к взрыву на комплексе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, который привел к высылке ряда дипломатов. Россия ответила взаимностью. Еще большее охлаждение произошло после начала войны в Украине.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:45
5 АВГУСТА 2024
191
Нервозность охватила фондовые рынки. Худшие экономические данные из США — главная причина распродажи акций по всему миру. Основной индекс японских акций находится в медвежьем тренде. О резком...
10:30
5 АВГУСТА 2024
298
МИНИСТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ИВАН БАРТОШ МОЖЕТ ПОКИНУТЬ СВОЙ ПОСТ ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВА
Если Министерство регионального развития не решит проблемы с оцифровкой процедуры строительства до конца августа, правящая коалиция захочет обсудить вопрос о прекращении полномочий министра Ивана...
08:00
5 АВГУСТА 2024
716
В субботу и воскресенье в Чехии в дорожно-транспортных происшествиях погибли в общей сложности пять человек. Это больше всего за последние шесть недель. Более трагичными были выходные 22 и 23 июня,...
12:30
4 АВГУСТА 2024
1331
В некоторых регионах Чешской Республики пчеловоды в этом году чаще, чем в другие годы, сталкиваются с так называемым «цементным медом», который застывает в сотах, не поддается отжиму и угрожает...
10:30
4 АВГУСТА 2024
550
Многие родители уже начали покупать школьные принадлежности для своих первоклассников. Продавцы, с которыми связался ČT, сходятся во мнении, что в этом году расходы на первоклассника составят около...
09:00
4 АВГУСТА 2024
1681
Министр финансов Чехии Збынек Станюра (ODS) хочет договориться со своими партнерами по коалиции об отмене так называемого налога на прибыль. В интервью Чешскому телевидению он заявил, что доходы...
18:00
3 АВГУСТА 2024
6499
По данным профсоюзов, в настоящее время в социальных службах не хватает 3 000 работников. Они требуют 10-процентного повышения зарплаты для всех работников сектора, в то время как предложение...
14:30
3 АВГУСТА 2024
1446
Хранение денег у нотариуса, например при покупке недвижимости в Чехии, должно стать более безопасным и прозрачным, чем раньше. Нотариальная палата объявила, что с лета будет более строго следить за...
12:30
3 АВГУСТА 2024
1146
Российский оппозиционный политик Илья Яшин, который в четверг стал участником обмена заключенными между Москвой и Западом, заявил на пресс-конференции в Германии, что он никогда не смирится с ролью...
21:00
2 АВГУСТА 2024
1355
Новое приложение проведет тех, кто интересуется историей Пражского Града, через его подземелья. С его помощью они узнают об истории пяти самых важных археологических зон Града, которые в основном...
19:30
2 АВГУСТА 2024
825
В связи с трагической железнодорожной катастрофой в Пардубице, когда в июне погибли четыре женщины, железнодорожные власти пытаются ускорить внедрение европейской системы управления поездами...
18:00
2 АВГУСТА 2024
1836
Андрей Бабиш, председатель движения ANO, добился успеха в Верховном суде в споре с Piráti, которые подали на него в суд из-за поста в сети X. В нем Бабиш намекнул, что Piráti хотят, чтобы мигранты...
17:00
2 АВГУСТА 2024
1290
Сегодня в утренние часы атомная электростанция «Темелин» отключила второй энергоблок на несколько дней. Во время планового отключения энергетики отрегулируют турбину, чтобы стабилизировать ее...
16:00
2 АВГУСТА 2024
863
Россия, США и другие западные страны провели крупнейший обмен заключенными с момента окончания холодной войны. По словам Анкары, через Турцию обменяли в общей сложности 26 человек, задержанных в...
14:00
2 АВГУСТА 2024
692
За первые шесть месяцев этого года полиция в Чехии начала расследование 66 убийств, что на 10 меньше, чем за тот же период прошлого года. На данный момент раскрыто 51 из них. Как и в предыдущие...