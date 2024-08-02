Россия задолжала Чехии 57 миллионов крон за аренду земли

Постановление 1970-1980-х годов было отменено правительством в прошлом году в контексте антироссийских санкций и усилий по предотвращению финансирования войны против Украины.





«В настоящее время мы требуем от России 57 346 417 чешских крон за невыплаченную арендную плату», — заявил представитель МИДа Даниэль Дрейк. Но Россия до сих пор ничего не заплатила, и долг растет, добавил он.





В мае прошлого года правительство премьер-министра Петра Фиалы (ODS) приняло решение о том, что Россия должна заплатить Чехии за использование десятков земельных участков и зданий, которые были бесплатно предоставлены бывшему Советскому Союзу, ныне Российской Федерации, в период с 1970 по 1982 год.





В то же время чешские власти сообщили России, что ей придется вернуть арендную плату через три года или что вместо безвозмездной передачи земли будет заключен соответствующий договор аренды. Россия не согласилась ни на то, ни на другое.





Тогда кабинет министров отменил резолюцию после неоднократных предупреждений России о несоблюдении условий предоставления кредита, поскольку, по словам министра иностранных дел Яна Липавского, Россия не использовала в дипломатических целях в общей сложности 42 здания, что являлось одним из условий. В их число входит аренда многоквартирных домов рядом с посольством, а также домов в Брно, Карловых Варах и домов отдыха в Влканчице и Еванах в Центральной Чехии. В него также входит российский жилой комплекс в пражском Бубенче, перед которым активисты из группы Капутина в феврале нарисовали на тротуаре украинский флаг и теперь преследуются полицией за порчу имущества.



Пресс-секретарь сказал, что переговоры идут с трудом, учитывая холодные дипломатические отношения с Россией, которая занесла нас в список враждебных стран.





«Они ничего не заплатили. Дипломатическая служба подала иск против Российской Федерации об освобождении от неосновательного обогащения. Слушания по этому делу еще не назначены«, — сказал Дрейк, рассказывая о текущем положении дел.





С другой стороны, Чехия не требует арендной платы за размороженную недвижимость, которая, по словам МИДа, используется в дипломатических целях. К ним относятся территория российского посольства, резиденция посла, консульские здания и территория русской гимназии в пражском районе Бубенеч.





Правительство пошло на этот шаг в контексте санкций против режима, который в феврале 2022 года вторгся на территорию Украины. «Санкции — это превентивная мера. Их цель — не дать российскому режиму использовать средства, заработанные в Чехии, для поддержки военной агрессии в Украине», — отметил Дрейк.





Отношения между двумя странами значительно ухудшились после того, как в апреле 2021 года стало известно, что сотрудники российской разведки причастны к взрыву на комплексе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, который привел к высылке ряда дипломатов. Россия ответила взаимностью. Еще большее охлаждение произошло после начала войны в Украине.