В соседней стране происходит переворот. Фицо стремится к мести, которая запомнится всем
8 августа 2024
19:00
1001
Правящая коалиция Словакии развернула в середине лета очередной шквал усилий по разрушению правового порядка в стране, ликвидации институтов и запугиванию критиков; лето 2024 года войдет в историю как попытка государственного переворота. Некоторые словацкие СМИ написали это в ответ на увольнение руководителей культурных учреждений, преследование полицейских и прокуроров, расследовавших дела при предыдущем правительстве премьер-министра Роберта Фицо, и решение министра юстиции Бориса Сусека приостановить тюремный срок бывшего главы элитной прокуратуры Душана Ковачика, осужденного за коррупцию.
«Именно так выглядит применение военной доктрины „шок и трепет“, а также ее устрашающий эффект в обществе. В рамках „шока и трепета“ правящая коалиция Směr, Hlas и SNS обрушила деструкцию на все общество так, что целенаправленный и адресный ответ невозможен. И они надеются отпугнуть людей, чтобы те не смогли защититься от их действий», — пишет газета Sme.
По ее словам, бесполезно искать в правящей коалиции хоть какое-то подобие рассудительности, «тормоза» и голоса разума, при котором кто-то мог бы признать, что у него есть не только власть, но и ответственность за всю страну.
«Обычно о перевороте говорят, когда кто-то хочет прийти к власти без победы на выборах. Роберт Фицо и его министры уже находятся у власти, но они хотят свергнуть все привычное. Налицо попытка полностью захватить государство», — пишет газета Denník N, добавляя, что четырехкратному премьер-министру Фицо во время предыдущих правительств не приходилось активно бороться с художниками, защитниками природы, полицейскими, прокурорами и судьями; врагами были журналисты и неправительственные организации. Теперь же, по мнению газеты, Фицо стремится к мести, которая запомнится всем и последствия которой будет невозможно обратить вспять.
«Переворот Фицо радикален. Он выходит за рамки даже его желания отомстить. Он идет дальше. Он действительно хочет все сломать и перевернуть с ног на голову. И дело не в том, что его интересует только свобода и безнаказанность для своих людей», — пишет газета.
По мнению газеты Pravda, неудивительно, что директора Словацкого национального театра и Словацкой национальной галереи покинули свои посты после решения министра культуры Мартины Шимковичовой. «Это еще не конец, уйдут и другие. Почему? Потому что их методы управления учреждениями, которые они возглавляют, не нравятся тем, кто их возглавляет. Удивление художественного сообщества, которое, кажется, не умеет считать, можно объяснить только наивностью творческих душ», — пишет газета. Она добавила, что государственные учреждения не имеют независимости, а подчиняются государству.
«Петиции и протесты на улицах смехотворны. Они ничего не дают. Потому что министр знает, какова власть на вкус. Нет, в этом деле он не дилетант», — пишет издание.
Новостной портал Aktuality.sk написал, что освобождение Ковачика показывает, что Фицо потерял всякую сдержанность. Портал описывает Ковачика как преступника, осужденного за сотрудничество с мафией и являющегося одним из руководителей системы борьбы с преступностью.
В среду Ковачик был освобожден по решению министра юстиции, который также подал внеочередную апелляцию на окончательный вердикт Верховного суда Словакии, приговорившего Ковачика к восьми годам лишения свободы в 2022 году за коррупцию и утечку конфиденциальной информации. Адвокаты утверждают, что Ковачик должен вернуться в тюрьму, если Верховный суд отклонит апелляцию Сусека.
По ее словам, бесполезно искать в правящей коалиции хоть какое-то подобие рассудительности, «тормоза» и голоса разума, при котором кто-то мог бы признать, что у него есть не только власть, но и ответственность за всю страну.
«Обычно о перевороте говорят, когда кто-то хочет прийти к власти без победы на выборах. Роберт Фицо и его министры уже находятся у власти, но они хотят свергнуть все привычное. Налицо попытка полностью захватить государство», — пишет газета Denník N, добавляя, что четырехкратному премьер-министру Фицо во время предыдущих правительств не приходилось активно бороться с художниками, защитниками природы, полицейскими, прокурорами и судьями; врагами были журналисты и неправительственные организации. Теперь же, по мнению газеты, Фицо стремится к мести, которая запомнится всем и последствия которой будет невозможно обратить вспять.
«Переворот Фицо радикален. Он выходит за рамки даже его желания отомстить. Он идет дальше. Он действительно хочет все сломать и перевернуть с ног на голову. И дело не в том, что его интересует только свобода и безнаказанность для своих людей», — пишет газета.
По мнению газеты Pravda, неудивительно, что директора Словацкого национального театра и Словацкой национальной галереи покинули свои посты после решения министра культуры Мартины Шимковичовой. «Это еще не конец, уйдут и другие. Почему? Потому что их методы управления учреждениями, которые они возглавляют, не нравятся тем, кто их возглавляет. Удивление художественного сообщества, которое, кажется, не умеет считать, можно объяснить только наивностью творческих душ», — пишет газета. Она добавила, что государственные учреждения не имеют независимости, а подчиняются государству.
«Петиции и протесты на улицах смехотворны. Они ничего не дают. Потому что министр знает, какова власть на вкус. Нет, в этом деле он не дилетант», — пишет издание.
Новостной портал Aktuality.sk написал, что освобождение Ковачика показывает, что Фицо потерял всякую сдержанность. Портал описывает Ковачика как преступника, осужденного за сотрудничество с мафией и являющегося одним из руководителей системы борьбы с преступностью.
В среду Ковачик был освобожден по решению министра юстиции, который также подал внеочередную апелляцию на окончательный вердикт Верховного суда Словакии, приговорившего Ковачика к восьми годам лишения свободы в 2022 году за коррупцию и утечку конфиденциальной информации. Адвокаты утверждают, что Ковачик должен вернуться в тюрьму, если Верховный суд отклонит апелляцию Сусека.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
8 АВГУСТА 2024
249
Уровень безработицы в Чехии в июле достиг 3,8%, что на 0,2% выше, чем в июне и мае. Рост связан с традиционным затуханием эффекта сезонного всплеска занятости. Число безработных на конец июля...
20:50
8 АВГУСТА 2024
362
В аэропорту имени Вацлава Гавела полиция задержала самолет, который направлялся в Лондон. Сообщается, что на борту самолета был обнаружен подозрительный предмет багажа. Самолет и прилегающая...
20:00
8 АВГУСТА 2024
885
МАССОВОЕ УВОЛЬНЕНИЕ В ЧЕСКА-ЛИПЕ. КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЧЕХЛОВ ДЛЯ АВТОКРЕСЕЛ УВОЛЬНЯЕТ СОТНИ ЛЮДЕЙ
До прошлого года на заводе Adient в Ческа-Липе покрытие для автомобильных сидений производилось в три смены, включая ночную. Но затем компания, расположенная в промышленной зоне Ческа-Липа —...
18:00
8 АВГУСТА 2024
314
ВО ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ИНВЕСТИРУЮТ ЧЕХИ? ČEZ, APPLE И TESLA ДОМИНИРУЮТ СРЕДИ АКЦИЙ, S&P 500 ЛИДИРУЕТ СРЕДИ ИНДЕКСОВ, СООБЩАЕТ XTB
Благодаря искусственному интеллекту компания Nvidia входит в число самых востребованных акций. Инвестиционная платформа XTB также привлекает розыгрышем фракционных акций.
15:00
8 АВГУСТА 2024
500
Вонь, похожая на запах помоев, распространяется в районе строительства тоннеля автострады D3 под Похуркой в Ческе-Будеёвице. Очевидно, строители допустили ошибку при переналадке канализационной...
14:00
8 АВГУСТА 2024
630
Ужесточение наказания за использование мобильного телефона за рулем, произошедшее в этом году, может иметь абсурдные последствия. Об этом свидетельствует случай, вызвавший в среду скандал в Опаве....
12:30
8 АВГУСТА 2024
439
Предпринимателей привлекают субсидии в размере до 200 000 крон на электромобиль или до 300 000 крон на автомобиль с водородным двигателем. С момента запуска в марте количество заявок превысило 3...
11:00
8 АВГУСТА 2024
732
В настоящее время сотрудники тюрьмы в Йиржице в окрестностях Нимбурка предпринимают весьма необычные поиски сбежавших из тюрьмы — это два кенгуру, которым удалось подкопать вольер. Одного поймали,...
09:00
8 АВГУСТА 2024
812
ПРАЖСКИЙ СУД ПРИГОВОРИЛ РОССИЯНИНА, СОДЕЙСТВОВАВШЕГО РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ В КРЫМУ, К ПЯТИ ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Россиянин Александр Франчетти (51 год), обвиняемый в участии в российском вторжении в Крым десять лет назад, был признан Пражским городским судом виновным в участии в преступной группе и приговорен...
22:00
7 АВГУСТА 2024
1708
130 000 крон получил мужчина из Градца-Кралове в качестве пособий на помощь нуждающимся. Он заявил властям, что бесплатно размещает беженцев из Украины, и больше года получал пособия для солидарных...
21:00
7 АВГУСТА 2024
892
За рулем автомобиля в Остраве оказался иностранец в состоянии сильного алкогольного опьянения. Согласно дыхательному тесту, в его крови было четыре промилле алкоголя. Полицию предупредила...
16:00
7 АВГУСТА 2024
1985
ГРЯДЕТ «СУПЕРТРОПИЧЕСКАЯ» НЕДЕЛЯ С 38 ГРАДУСАМИ. ВЕЧЕРОМ НА ЮГО-ЗАПАДЕ ЧЕХИИ ПРОЙДУТ ГРОЗЫ С ДОЖДЯМИ
Сильные грозы с проливным дождем и порывистым ветром придут сегодня вечером в юго-западную Чехию, особенно пострадает район Пошумавы, сообщили метеорологи. Сегодня днем температура в центральной и...
15:00
7 АВГУСТА 2024
1615
Ей было всего шесть лет, когда отчим, как подозревается, впервые подверг ее сексуализированному насилию в родной стране. Это предположительно продолжалось еще несколько лет, когда украинская семья...
12:30
7 АВГУСТА 2024
1736
На Витезной площади в Праге открылся Victoria Palace. Здание включает 92 роскошные квартиры и коммерческие помещения в нижней части. Строительство дома с характерным фасадом обошлось примерно в 850...
08:00
7 АВГУСТА 2024
887
Бывший чешский солдат Филип Симан (27 лет) во вторник был приговорен к семи годам лишения свободы за мародерство в Украине. Молодой человек не стал отрицать свою вину, но заявил, что не хотел...