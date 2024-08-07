В соседней стране происходит переворот. Фицо стремится к мести, которая запомнится всем

«Именно так выглядит применение военной доктрины „шок и трепет“, а также ее устрашающий эффект в обществе. В рамках „шока и трепета“ правящая коалиция Směr, Hlas и SNS обрушила деструкцию на все общество так, что целенаправленный и адресный ответ невозможен. И они надеются отпугнуть людей, чтобы те не смогли защититься от их действий», — пишет газета Sme.



По ее словам, бесполезно искать в правящей коалиции хоть какое-то подобие рассудительности, «тормоза» и голоса разума, при котором кто-то мог бы признать, что у него есть не только власть, но и ответственность за всю страну.



«Обычно о перевороте говорят, когда кто-то хочет прийти к власти без победы на выборах. Роберт Фицо и его министры уже находятся у власти, но они хотят свергнуть все привычное. Налицо попытка полностью захватить государство», — пишет газета Denník N, добавляя, что четырехкратному премьер-министру Фицо во время предыдущих правительств не приходилось активно бороться с художниками, защитниками природы, полицейскими, прокурорами и судьями; врагами были журналисты и неправительственные организации. Теперь же, по мнению газеты, Фицо стремится к мести, которая запомнится всем и последствия которой будет невозможно обратить вспять.



«Переворот Фицо радикален. Он выходит за рамки даже его желания отомстить. Он идет дальше. Он действительно хочет все сломать и перевернуть с ног на голову. И дело не в том, что его интересует только свобода и безнаказанность для своих людей», — пишет газета.



По мнению газеты Pravda, неудивительно, что директора Словацкого национального театра и Словацкой национальной галереи покинули свои посты после решения министра культуры Мартины Шимковичовой. «Это еще не конец, уйдут и другие. Почему? Потому что их методы управления учреждениями, которые они возглавляют, не нравятся тем, кто их возглавляет. Удивление художественного сообщества, которое, кажется, не умеет считать, можно объяснить только наивностью творческих душ», — пишет газета. Она добавила, что государственные учреждения не имеют независимости, а подчиняются государству.



«Петиции и протесты на улицах смехотворны. Они ничего не дают. Потому что министр знает, какова власть на вкус. Нет, в этом деле он не дилетант», — пишет издание.



Новостной портал Aktuality.sk написал, что освобождение Ковачика показывает, что Фицо потерял всякую сдержанность. Портал описывает Ковачика как преступника, осужденного за сотрудничество с мафией и являющегося одним из руководителей системы борьбы с преступностью.



В среду Ковачик был освобожден по решению министра юстиции, который также подал внеочередную апелляцию на окончательный вердикт Верховного суда Словакии, приговорившего Ковачика к восьми годам лишения свободы в 2022 году за коррупцию и утечку конфиденциальной информации. Адвокаты утверждают, что Ковачик должен вернуться в тюрьму, если Верховный суд отклонит апелляцию Сусека.