FAZ: Германия прекращает дальнейшую помощь Украине из-за экономии
17 августа 2024
18:00
783
Стремясь сократить дефицит государственных финансов, правительство Германии приостанавливает одобрение новой военной помощи Украине, которая с февраля 2022 года борется с российским вторжением. Об этом сообщил сегодня сайт немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на правительственные документы, электронные письма и источники с закрытых встреч.
По требованию канцлера Олафа Шольца новые заявки на помощь больше не принимаются. Министр финансов Кристиан Линднер объяснил это в письме министру обороны Борису Писториусу и министру иностранных дел Анналене Бербок от 5 августа, сообщил публичный сервер ARD.
Согласно письму, «новые меры» могут быть приняты только в том случае, если на них предусмотрены средства в бюджетах на этот и следующий год. Таким образом, замораживание помощи вступает в силу немедленно, поскольку максимальный лимит в четыре миллиарда евро (100,78 миллиарда чешских крон) на следующий год уже превышен. В этом году на военную помощь Украине было выделено около восьми миллиардов евро (201,57 миллиарда чешских крон).
Например, из-за нехватки средств немцы не могут передать очередной имеющийся в наличии ЗРК IRIS-T, несколько штук которых они уже поставили в Украину в прошлом. ФАЗ подтвердили члены бюджетного комитета Бундестага Андреас Шварц от правящей Социал-демократической партии и Инго Гедехенс от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС).
Однако, согласно отчету, министр финансов Линднер из либеральной партии FDP не ожидает продолжения военной помощи в будущем. Но вместо государственного бюджета он хочет финансировать его за счет доходов от замороженных российских активов.
По данным правительства США, с начала нападения России на Украину западные государства заморозили около 280 миллиардов долларов (6,4 трлн крон) из средств российского Центробанка, из которых 210 миллиардов заморожены в странах ЕС, по данным правительства США. Европейская Комиссия. На июньском саммите G7 в Италии участники согласились, что доходы от замороженных активов пойдут на финансирование кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов.
В последние дни немецкие СМИ сообщили о тяжелых переговорах между правящей коалицией социал-демократов, либеральной FDP и зелеными по бюджетным рамкам на ближайшие годы. Линднер уже давно выступает за сохранение так называемого долгового тормоза и за то, чтобы налоги не повышались.
В июне, например, Германия поставила Украине 20 боевых машин пехоты Marder, десять старых танков Leopard 1A5, два комплекса ПВО IRIS-T, три реактивные установки залпового огня HIMARS, а также 21 тысячу единиц 155-мм артиллерийских боеприпасов.
Всего с начала войны, согласно официальному обзору, Германия поставила Украине в сотрудничестве с Данией 58 танков Leopard 1A5 с запчастями, а также, например, 176 000 патронов для зенитных самоходных установок Gepard, орудия из запасов Бундесвера и промышленных предприятий, 66 наземных радаров наблюдения или 58 тысяч боевых касок.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
17 АВГУСТА 2024
308
Весной только 2% людей, проживающих в многоквартирных домах, принадлежащих институциональным арендодателям, испытывали проблемы с оплатой аренды. Таким образом, во втором квартале число...
11:00
17 АВГУСТА 2024
720
Цена на золото сегодня достигла рекордного уровня и впервые в истории превысила порог в $2 500 (примерно 57 000 крон) за тройскую унцию (31,1 грамма). Рост обусловлен в основном ожиданием того, что...
09:00
17 АВГУСТА 2024
638
Десятки рыб погибли в реке Дие на Мораве возле Дачице. На участке длиной два-три километра вода застоялась, на поверхности плавает мертвая рыба. Рыбаки, муниципальные власти и окружающая среда...
22:00
16 АВГУСТА 2024
802
Мужчина был арестован местной полицией в начале августа после того, как его поймали на съемке видео, в котором он на английском языке описывал плохую экономическую ситуацию и длительные отключения...
21:00
16 АВГУСТА 2024
513
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ СОТРУДНИКОВ LIBERTY OSTRAVA НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗАРПЛАТЫ ЗА ТРЕТИЙ МЕСЯЦ
Работники обанкротившейся металлургической компании Liberty Ostrava теперь могут обращаться в центр занятости за компенсацией заработной платы за третий месяц — июль. За два предыдущих месяца было...
19:30
16 АВГУСТА 2024
885
Нынешняя жара может осложнить железнодорожные перевозки. Транспортные операторы зарегистрировали несколько случаев отказа кондиционеров или перегрева локомотивов и другой техники, что может...
16:30
16 АВГУСТА 2024
1235
ЧЕХИЯ ЛИДИРУЕТ В ЕС ПО КОЛИЧЕСТВУ СЛУЧАЕВ СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВ. СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОЖНО В ТРАНСПОРТЕ
Сексуальные домогательства могут происходить в общественных местах, на рабочем месте и даже в общественном транспорте. Каждая третья женщина сталкивалась с домогательствами в транспорте, а 25%...
14:00
16 АВГУСТА 2024
742
Число самоубийств в Чехии может быть на сотни больше, чем сообщает Чешское статистическое управление, предупреждает текущий отчет Национального института психического здоровья. Последние доступные...
11:30
16 АВГУСТА 2024
5393
Сейчас пожилые люди в Чехии проводят на пенсии в среднем на четыре года дольше, чем в начале века. В среднем они проводят на пенсии 24,6 года. Время, проведенное на пенсии, у мужчин и женщин...
08:00
16 АВГУСТА 2024
6678
В Чехии появилось больше мест, где гигиенисты запретили купаться. Сейчас запрет действует как минимум в десяти местах, с сегодняшнего дня нельзя купаться в водохранилище Орлик в окрестностях Писека...
18:00
15 АВГУСТА 2024
1686
Управление дорог и автомагистралей планирует начать строительство 13-километрового участка пражской окружной дороги уже в этом году, чего ждали десятилетиями.
15:00
15 АВГУСТА 2024
1670
В выходные дни в Чехии ожидается небольшое похолодание после высоких температур последних дней. Дневная температура не превысит 30°C, пройдут дожди, следует из прогноза Чешского...
13:00
15 АВГУСТА 2024
1479
ОПРОС: 60% РОДИТЕЛЕЙ В ЧЕХИИ ОСУЖДАЮТ НАКАЗАНИЕ ДЕТЕЙ РЕМНЕМ, ОДНАКО ПОЩЕЧИНЫ НЕ ТАК СИЛЬНО ИХ БЕСПОКОЯТ
Наказание ребенка ремнем неприемлемо для большинства родителей. Три пятых опрошенных осуждают это. Однако терпимость к шлепкам или пощечинам гораздо выше, свидетельствует опрос, проведенный...
09:00
15 АВГУСТА 2024
871
Государственная ветеринарная инспекция (SVS) совместно с полицией обнаружила в одном из магазинов на рынке Sapa в Праге почти 170 килограммов потенциально опасных продуктов животного происхождения....
22:00
14 АВГУСТА 2024
1080
Министерство обороны Чехии отвергает утверждения о том, что чешская инициатива по закупке боеприпасов является расточительной и непрозрачной, а артиллерийские боеприпасы, закупаемые для Украины,...