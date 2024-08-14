FAZ: Германия прекращает дальнейшую помощь Украине из-за экономии

По требованию канцлера Олафа Шольца новые заявки на помощь больше не принимаются. Министр финансов Кристиан Линднер объяснил это в письме министру обороны Борису Писториусу и министру иностранных дел Анналене Бербок от 5 августа, сообщил публичный сервер ARD.





Согласно письму, «новые меры» могут быть приняты только в том случае, если на них предусмотрены средства в бюджетах на этот и следующий год. Таким образом, замораживание помощи вступает в силу немедленно, поскольку максимальный лимит в четыре миллиарда евро (100,78 миллиарда чешских крон) на следующий год уже превышен. В этом году на военную помощь Украине было выделено около восьми миллиардов евро (201,57 миллиарда чешских крон).





Например, из-за нехватки средств немцы не могут передать очередной имеющийся в наличии ЗРК IRIS-T, несколько штук которых они уже поставили в Украину в прошлом. ФАЗ подтвердили члены бюджетного комитета Бундестага Андреас Шварц от правящей Социал-демократической партии и Инго Гедехенс от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС).





Однако, согласно отчету, министр финансов Линднер из либеральной партии FDP не ожидает продолжения военной помощи в будущем. Но вместо государственного бюджета он хочет финансировать его за счет доходов от замороженных российских активов.





По данным правительства США, с начала нападения России на Украину западные государства заморозили около 280 миллиардов долларов (6,4 трлн крон) из средств российского Центробанка, из которых 210 миллиардов заморожены в странах ЕС, по данным правительства США. Европейская Комиссия. На июньском саммите G7 в Италии участники согласились, что доходы от замороженных активов пойдут на финансирование кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов.





В последние дни немецкие СМИ сообщили о тяжелых переговорах между правящей коалицией социал-демократов, либеральной FDP и зелеными по бюджетным рамкам на ближайшие годы. Линднер уже давно выступает за сохранение так называемого долгового тормоза и за то, чтобы налоги не повышались.





В июне, например, Германия поставила Украине 20 боевых машин пехоты Marder, десять старых танков Leopard 1A5, два комплекса ПВО IRIS-T, три реактивные установки залпового огня HIMARS, а также 21 тысячу единиц 155-мм артиллерийских боеприпасов.





Всего с начала войны, согласно официальному обзору, Германия поставила Украине в сотрудничестве с Данией 58 танков Leopard 1A5 с запчастями, а также, например, 176 000 патронов для зенитных самоходных установок Gepard, орудия из запасов Бундесвера и промышленных предприятий, 66 наземных радаров наблюдения или 58 тысяч боевых касок.





