Чешские СМИ: Германия вводит контроль над всей сухопутной границей из-за мигрантов
17 сентября 2024
15:45
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С сегодняшнего дня Германия начала осуществлять контроль всей своей сухопутной границы в связи с нелегальной миграцией. Сегодня ночью патрули появились на границе с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом, а утром — на границе с Данией. Об этом сообщает информационное агентство DPA. Стационарные проверки действуют на границе с Чехией, Польшей и Швейцарией с октября прошлого года, а на границе с Австрией — с 2015 года. На французско-германской границе контроль был временно введен в июле в связи с проведением Олимпийских и Паралимпийских игр. Меры должны были закончиться в конце сентября, но теперь их действие продлено как минимум на шесть месяцев.
О введении контроля на западном и северном участках немецкой границы объявила в минувший понедельник министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Она сделала это в период бурных дебатов об ужесточении миграционной политики и политики предоставления убежища, которые оживились, в частности, после террористического акта в Золингене на западе Германии. В конце августа проситель убежища из Сирии убил трех человек и ранил еще восемь на городском фестивале. Введение новых мер контроля на западе и севере страны не означает, что контроль на других участках, включая чешскую границу, будет ужесточен, заверил на прошлой неделе представитель министерства внутренних дел Германии.
В воскресенье Фезер заверила, что из-за проверок на границе не возникнет пробок и что путешественникам не стоит ожидать задержек. Она сказала, что проверки будут выборочными, поэтому не все автомобили будут останавливаться. Канцлер Олаф Шольц также выступил в защиту введения проверок на всех участках границы в воскресенье.
Датская полиция предупредила о возможности образования заторов на границе в воскресенье. Как и на границах с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом, на границе с Данией сегодня появились патрули Федеральной полиции Германии, но, как сообщается на сайте общественной вещательной компании NDR, на севере страны ожидается больше выборочных проверок. Дания ввела проверки на границе с Германией в начале 2016 года из-за нелегальной миграции, при этом Копенгаген ссылался на более общую «ситуацию с безопасностью и миграцией», а также на угрозу, исходящую от организованной преступности и терроризма.
По правилам Шенгенской зоны, частью которой является Германия, пограничники вообще не должны проверять путешественников на внутренних границах. Однако, помимо Германии, и другие государства — члены ЕС в настоящее время охраняют некоторые свои границы, например, в целях сдерживания нелегальной миграции или в связи с угрозой исламистского терроризма. По данным Европейской комиссии, временный пограничный контроль в Шенгенской зоне в настоящее время осуществляют Франция, Швеция, Германия, Дания, Австрия, Норвегия, Италия и Словения — восемь из 29 стран Шенгенского соглашения.
По данным DPA, федеральные полицейские уже сообщают о первых успехах проверок: сегодня утром на границе с Нидерландами были задержаны контрабандисты наркотиков. Трое мужчин въехали в Германию с гашишем в багаже. Они попытались скрыться на автобане возле Бад-Бентхайма, но полиция настигла их примерно через 30 километров.
Андреас Росскопф, председатель полицейского профсоюза GdP, отметил, что протяженность сухопутной границы Германии составляет более 3 800 километров. «Не стоит забывать, что только на западной границе нам приходится проверять 1 400 километров, а также 2 400 километров на восточной и южной границах», — сказал он, добавив, что сделать проверку стопроцентной невозможно.
Помимо прочего, существующие меры контроля позволяют отказывать мигрантам во въезде прямо на границе. По данным министерства внутренних дел, с октября прошлого года 30 000 человек было отказано во въезде непосредственно на границе. В настоящее время отказать во въезде на сухопутной границе Германии можно только в том случае, если мигранту запрещен въезд в страну или если он не подал прошение о предоставлении убежища. Требование оппозиционного консервативного союза CDU/CSU увеличить число мигрантов, которым отказывают непосредственно на границе, было отклонено правительством из-за опасений, что эта мера не будет соответствовать европейскому законодательству. Однако Фезер заявила, что планы по упорядочению процесса отказа в предоставлении убежища уже разработаны. Среди прочего, Берлин хочет быстрее проверять, не подали ли искатели заявление в другой стране — члене ЕС, и, возможно, возвращать их обратно.
Ряд соседних стран, в первую очередь Польша и Австрия, выступили против резкого увеличения числа мигрантов, отвергнутых на границах Германии в последние дни. Канцлер Шольц заявил в воскресенье, что начал обсуждать этот вопрос со своими коллегами из соседних стран. «Все знают, что мы действуем в рамках европейского законодательства, но при этом максимально используем его возможности», — сказал он. По его словам, соседи понимают, что «число тех, кто приезжает в Германию, слишком велико».
В воскресенье Фезер заверила, что из-за проверок на границе не возникнет пробок и что путешественникам не стоит ожидать задержек. Она сказала, что проверки будут выборочными, поэтому не все автомобили будут останавливаться. Канцлер Олаф Шольц также выступил в защиту введения проверок на всех участках границы в воскресенье.
Датская полиция предупредила о возможности образования заторов на границе в воскресенье. Как и на границах с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом, на границе с Данией сегодня появились патрули Федеральной полиции Германии, но, как сообщается на сайте общественной вещательной компании NDR, на севере страны ожидается больше выборочных проверок. Дания ввела проверки на границе с Германией в начале 2016 года из-за нелегальной миграции, при этом Копенгаген ссылался на более общую «ситуацию с безопасностью и миграцией», а также на угрозу, исходящую от организованной преступности и терроризма.
По правилам Шенгенской зоны, частью которой является Германия, пограничники вообще не должны проверять путешественников на внутренних границах. Однако, помимо Германии, и другие государства — члены ЕС в настоящее время охраняют некоторые свои границы, например, в целях сдерживания нелегальной миграции или в связи с угрозой исламистского терроризма. По данным Европейской комиссии, временный пограничный контроль в Шенгенской зоне в настоящее время осуществляют Франция, Швеция, Германия, Дания, Австрия, Норвегия, Италия и Словения — восемь из 29 стран Шенгенского соглашения.
По данным DPA, федеральные полицейские уже сообщают о первых успехах проверок: сегодня утром на границе с Нидерландами были задержаны контрабандисты наркотиков. Трое мужчин въехали в Германию с гашишем в багаже. Они попытались скрыться на автобане возле Бад-Бентхайма, но полиция настигла их примерно через 30 километров.
Андреас Росскопф, председатель полицейского профсоюза GdP, отметил, что протяженность сухопутной границы Германии составляет более 3 800 километров. «Не стоит забывать, что только на западной границе нам приходится проверять 1 400 километров, а также 2 400 километров на восточной и южной границах», — сказал он, добавив, что сделать проверку стопроцентной невозможно.
Помимо прочего, существующие меры контроля позволяют отказывать мигрантам во въезде прямо на границе. По данным министерства внутренних дел, с октября прошлого года 30 000 человек было отказано во въезде непосредственно на границе. В настоящее время отказать во въезде на сухопутной границе Германии можно только в том случае, если мигранту запрещен въезд в страну или если он не подал прошение о предоставлении убежища. Требование оппозиционного консервативного союза CDU/CSU увеличить число мигрантов, которым отказывают непосредственно на границе, было отклонено правительством из-за опасений, что эта мера не будет соответствовать европейскому законодательству. Однако Фезер заявила, что планы по упорядочению процесса отказа в предоставлении убежища уже разработаны. Среди прочего, Берлин хочет быстрее проверять, не подали ли искатели заявление в другой стране — члене ЕС, и, возможно, возвращать их обратно.
Ряд соседних стран, в первую очередь Польша и Австрия, выступили против резкого увеличения числа мигрантов, отвергнутых на границах Германии в последние дни. Канцлер Шольц заявил в воскресенье, что начал обсуждать этот вопрос со своими коллегами из соседних стран. «Все знают, что мы действуем в рамках европейского законодательства, но при этом максимально используем его возможности», — сказал он. По его словам, соседи понимают, что «число тех, кто приезжает в Германию, слишком велико».
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