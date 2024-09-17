«Мы не хотим, чтобы здесь жили матрешки». Возможные последствия поправки для россиян
18 сентября 2024
15:00
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Звучит как логичное требование, но в действительности оно невыполнимо. В итоге это означает, что ни один гражданин России не сможет получить чешское гражданство после принятия поправок к закону. У них просто не будет возможности.
В среду в чешском парламенте обсуждают поправку, которая не позволит гражданам Российской Федерации получить чешское гражданство, если они предварительно не откажутся от своего российского гражданства.
И неважно, что в России им грозит тюремный срок за их антивоенную позицию. Безопасность Чешской Республики от этого нисколько не повысится.
«Мы не хотим, чтобы здесь жили матрешки. Мы не хотим, чтобы россияне злоупотребляли двойным гражданством в интересах России. Мы не можем допустить, чтобы в то время, когда Россия предпринимает враждебные действия не только против Украины, но и против нас и других стран ЕС, ее граждане могли получить чешское гражданство и, соответственно, все связанные с ним права», — написал один из депутатов правящей коалиции. Это звучало бы вполне разумно, но есть одно «но».
Чешская Республика разрешает двойное гражданство в течение последних нескольких десятилетий. В других странах действуют аналогичные правила, хотя и с ограничениями. Например, если у вас двойное гражданство в Финляндии, вы не можете участвовать в выборах или работать в силовых структурах.
Это началось после Врбетице
В тот момент, когда Чехия была включена Кремлем в список стран-врагов, понятно, что чешские спецслужбы получили свой карт-бланш, о котором давно мечтали.
После высылки примерно двух третей российских дипломатов из пражского посольства - после раскрытия роли агентов ГРУ в диверсии на складе в Врбетице — даже правительство Андрея Бабиша (ANO) и президента Милоша Земана вынуждено было отреагировать.
Высылка значительного числа российских дипломатов, которых власти подозревали в работе на российские спецслужбы, дала чешским спецслужбам ощущение, что политики наконец-то к ним прислушались. По их логике, у них наконец-то появилась возможность следить хоть за кем-то.
И уж точно в их интересах было свести к минимуму количество заявок на получение постоянного вида на жительство, а затем и гражданства. Ведь они обязаны хоть как-то проверять каждого заявителя. Именно этим объясняются сегодняшние попытки изменить закон о чешском гражданстве.
Видимо, никто из тех, кто предлагал эти изменения, не имел ни малейшего представления о том, что гражданам Российской Федерации практически невозможно избавиться от российского гражданства. По их законам, они должны доказать, что у них нет долгов перед российским государством, включая службу в армии.
Или что против них не возбуждено уголовное дело. Что в современной России — дело примерно 15 минут (завести уголовное дело — прим. ред.). Кроме того, выйти из российского гражданства можно только в том случае, если у вас уже есть другое гражданство. Или вы гарантированно его получите. Вы думаете, чешские власти выдадут такую справку? Правда?
Жертвами этого бессмысленного закона станут люди, вынужденные покинуть Россию. В то время как агенты Кремля будут продолжать действовать.
Когда российское посольство будет выбирать, кого лишить гражданства, кого они предпочтут? Своего агента или соратника Навального?
Комменарий Ондржея Соукупа
С подробностями и юридическим анализом можно ознакомиться здесь.
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Комментарии:
paylina 18 сентября 2024 16:00
Да проверить-то каждого и так можно: за кого голосовал (знаем мы все эти "тайны голосования"), кому донатил, что писал в соцсетях... Подозрительным отказать. Сколько там россиян - всего около 40 тыс., подается на гражданство в районе 1-2 тыс. в год, а новых россиян в стране все равно не прибавляется. А подписывать бумажку не все захотят. Из того, что я вижу: народ запуган, даже не питая любви к путину, боятся ненароком высказать что-нибудь "антироссийское" или "дискредитирующее", чтобы потом это нигде не всплыло и они, поехав навестить родителей, не огребли на "любимой родине" проблем. Конечно, можно отказаться от гражданства, если дадут, и вообще больше туда не ездить, пусть родных, если что, без них лечат и хоронят. Но это довольно жестокий выбор.
jonny 18 сентября 2024 16:53
автор этой поправки заявил (интервью с ним было на радио.цз) что как россияне будут отказываться от гражданства его не волнует. Вероятно это лучше всего характеризует его человеческие качества. Но вот почему он о Чехии, находящейся в ЕУ и подписавшей определенные соглашения, не думает - вот это очень очень странно.
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