«Мы не хотим, чтобы здесь жили матрешки». Возможные последствия поправки для россиян

В среду в чешском парламенте обсуждают поправку, которая не позволит гражданам Российской Федерации получить чешское гражданство, если они предварительно не откажутся от своего российского гражданства.





И неважно, что в России им грозит тюремный срок за их антивоенную позицию. Безопасность Чешской Республики от этого нисколько не повысится.



«Мы не хотим, чтобы здесь жили матрешки. Мы не хотим, чтобы россияне злоупотребляли двойным гражданством в интересах России. Мы не можем допустить, чтобы в то время, когда Россия предпринимает враждебные действия не только против Украины, но и против нас и других стран ЕС, ее граждане могли получить чешское гражданство и, соответственно, все связанные с ним права», — написал один из депутатов правящей коалиции. Это звучало бы вполне разумно, но есть одно «но».



Чешская Республика разрешает двойное гражданство в течение последних нескольких десятилетий. В других странах действуют аналогичные правила, хотя и с ограничениями. Например, если у вас двойное гражданство в Финляндии, вы не можете участвовать в выборах или работать в силовых структурах.



Это началось после Врбетице

В тот момент, когда Чехия была включена Кремлем в список стран-врагов, понятно, что чешские спецслужбы получили свой карт-бланш, о котором давно мечтали.



После высылки примерно двух третей российских дипломатов из пражского посольства - после раскрытия роли агентов ГРУ в диверсии на складе в Врбетице — даже правительство Андрея Бабиша (ANO) и президента Милоша Земана вынуждено было отреагировать.



Высылка значительного числа российских дипломатов, которых власти подозревали в работе на российские спецслужбы, дала чешским спецслужбам ощущение, что политики наконец-то к ним прислушались. По их логике, у них наконец-то появилась возможность следить хоть за кем-то.



И уж точно в их интересах было свести к минимуму количество заявок на получение постоянного вида на жительство, а затем и гражданства. Ведь они обязаны хоть как-то проверять каждого заявителя. Именно этим объясняются сегодняшние попытки изменить закон о чешском гражданстве.



Видимо, никто из тех, кто предлагал эти изменения, не имел ни малейшего представления о том, что гражданам Российской Федерации практически невозможно избавиться от российского гражданства. По их законам, они должны доказать, что у них нет долгов перед российским государством, включая службу в армии.



Или что против них не возбуждено уголовное дело. Что в современной России — дело примерно 15 минут (завести уголовное дело — прим. ред.). Кроме того, выйти из российского гражданства можно только в том случае, если у вас уже есть другое гражданство. Или вы гарантированно его получите. Вы думаете, чешские власти выдадут такую справку? Правда?



Жертвами этого бессмысленного закона станут люди, вынужденные покинуть Россию. В то время как агенты Кремля будут продолжать действовать.



Когда российское посольство будет выбирать, кого лишить гражданства, кого они предпочтут? Своего агента или соратника Навального?



Комменарий Ондржея Соукупа





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