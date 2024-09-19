На региональных выборах в Чехии победило оппозиционное движение ANO

Как и четыре года назад, парламентское оппозиционное движение ANO победило в 10 из 13 регионов. В трех регионах на первом месте партии правящей коалиции, возглавляемые действующими гетманами, сообщает Radio Prague International.





В Южно-Чешском крае больше всего голосов набрала партия гражданских демократов, чьим лидером в регионе является Мартин Куба, в Южно-Моравском крае - коалиция «Вместе» (Spolu) под руководством Яна Гролиха (христианские демократы и народники), а в Либерецком крае движение ANO опередило объединение «Старосты Либерецкого края» Мартина Путы.





Движение ANO, как и четыре года назад, доказало в региональных выборах свои лидерские позиции. Однако, реальное распределение сил в краевых администрациях страны будет зависеть от последующих переговоров и формирования коалиций. В прошлый раз движение ANO смогло посадить своих представителей на посты гетманов лишь в трех краях.





Региональные выборы в Чехии закончились крупным поражением для входящей в правящую коалицию Пиратской партии. В связи с этим руководство «пиратов» созывает республиканский партийный форум, который и решит судьбу нынешних лидеров.





14-м самостоятельным административным карем Чехии является Прага, но в столице государства выборы городской и районных администраций проходят в иные сроки.





По предварительным итогам голосования, в региональных выборах приняло участие чуть менее 33% избирателей. В прошлый раз активность избирателей исчислялась 38%.





Выборы трети Сената





Наряду с голосованием за региональных представителей, в пятницу и субботу состоялся первый тур выборов в Сенат, где, согласно закону, должна смениться треть состава – 27 сенаторов.





После первого тура стали известны имена четырех первых победителей, которые набрали свыше 50% голосов в своих округах.







Действующий сенатор Павел Фишер, дипломат и бывший кандидат в президенты, защитил свой мандат в избирательном округе Прага 12.







Окончательное решение избирателями было также принято округе города Всетин, где победил действующий член Верхней палаты Иржи Чунек (ХДС-ЧСЛ).







В Карвине победил социал-демократ Петр Виха (ČSSD) и в городе Острава лидером стал представитель движения ANO Мартин Беднарж.







Второй тур сенаторских выборов состоится через неделю - 27 и 28 сентября.