Зеленский: «Конец войны в Украине ближе, чем кажется»

«Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем, — заявил Зеленский во вторник в интервью американскому телевидению ABC. — Мы ближе к концу войны».





«Но мы должны быть очень, очень сильными», — добавил он, продолжая свою риторику обращения к союзникам: «План победы заключается в усилении Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно».





Зеленский впервые рассказал о своем плане 27 августа, назвав его «планом победы». Он сказал, что обсудит это с официальными лицами США, в том числе с президентом Джо Байденом, представителями Конгресса и кандидатами на ноябрьских выборах Камалой Харрис и Дональдом Трампом, прежде чем опубликовать дальнейшие подробности.





На этой неделе Зеленский выступит перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке, где планирует представить свой «план победы». Точное его содержание до сих пор официально неизвестно, Зеленский пока лишь намекнул на некоторые его пункты. Предполагается, что их будет пять, четыре из которых нужны стране сейчас, а последний появится в ходе послевоенного восстановления страны.





В план включены такие темы, как безопасность, геополитическое положение Украины, «очень сильная» помощь в обороне и экономическое сотрудничество, пояснила The Kiev Independent. Он также заранее предупредил, что в этом плане «нет ничего невозможного».





После Нью-Йорка Зеленский отправится в Белый дом, где продолжит продвигать планы Украины.





