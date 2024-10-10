Сфера дезинформации становится все более жесткой

Петр Фиала как агент Службы государственной безопасности (StB) под вымышленным псевдонимом «Фиалка»? Подобные слухи все еще ходят по чешскому интернету. Дезинформацию, которая уже неоднократно опровергалась, распространяла ячейка Коммунистической партии Чехии и Моравии в Гавличкув-Броде. Через некоторое время пост был удален, а пресс-секретарь партии открестился от него, но фотография продолжает жить своей интернет-жизнью.



Карточка StB с именем Петра Фиалы появлялась в социальных сетях и раньше, но новая версия более объемная и продуманная. Обе они были созданы путем редактирования лицевой части статистической карточки с данными Андрея Бабиша, которая была опубликована изданием Seznam Zprávy в апреле 2021 года. То, как подделывается фотография, было проанализировано, к примеру, сайтом Demagog.cz.



Список мистификаций можно продолжать до бесконечности: в этом году в Чехии прошли выборы и наводнения, а такие события привлекают большое количество фальшивых новостей, подделанных фотографий и видео, а также манипулятивных статей на сайтах, которые выдают себя за новостные, но не следуют основным журналистским принципам.



Более того, эксперты отмечают, что дезинформация набирает обороты и становится все более радикальной.



«Чешская дезинформационная среда с годами стала более устоявшейся, более радикальной, более открытой, более жестокой и более наглой», — говорит Вит Кучик, пресс-секретарь Českých elfů, интернет-группы, целью которой является борьба с иностранными дезинформационными кампаниями. «То, о чем пять лет назад она робко говорила намеками и косвенными метафорами, теперь она высказывает полностью, не смущаясь, например, о своей склонности к национализму, о своем презрении к демократии, западным либеральным и демократическим ценностям, верховенству закона и, конечно, о своем открытом увлечении Россией и диктаторскими режимами».





Дезинформационный краудфандинг работает. Почему дезинформационные краудфандеры в Чехии укрепляют свои позиции и становятся сильнее? В том числе и потому, что государство до сих пор не смогло пресечь серую зону финансирования, в которой скрываются заговорщики.



Согласно новому анализу Пражского института исследований безопасности (PSSI), некоммерческой организации, которая анализирует финансирование дезинформационной сцены в Чехии, заговорщики используют новые методы, чтобы избежать уплаты налогов.



Они могли бы извлечь уроки из прошлых дел, против участников которых государство смогло принять меры. Первые лица уже попали в тюрьму за распространение алармистских сообщений — например, Томаш Чермак, который скрывался в Польше от наказания чешских судов, является образцом для сдерживания. Патрик Тушл получил суммарный срок в 19 месяцев тюрьмы за преследование главы Чешской медицинской палаты Милана Кубека и беспорядки у дома биолога-эволюциониста Ярослава Флегра во время пандемии.





«Еще несколько лет назад доходы от рекламы были одним из важнейших источников денег для дезинформационной среды, но теперь все изменилось. Сегодня самым популярным способом сбора денежных пожертвований от фанатов является так называемый краудфандинг», — объясняет Кристина Шефчикова, аналитик PSSI и соавтор анализа.



Она добавляет, что такие сборы зачастую непрозрачны по сравнению с благотворительными.



Аналитик объясняет популярность онлайн-сбора средств тем, что дезинформационная сцена приняла «поведение влиятельных лиц» и полагается в вопросах финансирования на преданных поклонников, с которыми она поддерживает тесные отношения через социальные сети.



Типичный пример — Яна Петеркова, активистка дезинформационного движения и бывшая ведущая телеканала Nova, которой в июле этого года прокурор вновь предъявил обвинение в распространении информации пугающего содержания. Она утверждала, что после того, как Петр Павел станет президентом, произойдет мобилизация и будет объявлено военное положение. Она также собирала деньги с фанатов в социальных сетях.



«Мы видим, что у дезинформационной сферы есть свои отчетливые лица, которые иногда работают вместе в симбиозе, иногда друг против друга, в зависимости от их отношений», — говорит Тина Мизерова из Fakescape, группы медиаграмотности. «Можно заметить, что антипатия к государству углубляется, и не только в связи с арестом Тушла и Чермака, но особенно в результате мер по борьбе с ковидом и вторжения России в Украину. Эта антипатия затем проявляется в нападках на определенные институты, особенно на суды или уголовное судопроизводство».



Проблема также кроется в законах. Люди посылают деньги лицам, оказывающим дезинформационное воздействие, добровольно. Однако в Чехии дезинформация широко финансируется и неосознанно, через рекламодателей в Интернете. Если они не контролируют, кому продают свои рекламные площади, то легко может случиться так, что канал дезинформации получит место на престижном сайте.



Ассоциация Nelež занимается методологией рекламы и ответственной рекламой и ведет на своем сайте обновляемый список дезинформационных сайтов. Она также добавила каналы YouTube, на которые переходят заговорщики.





Список YouTube-каналов, на которых PSSI не рекомендует размещать рекламу:



1. Rádio Universum — Псевдоновости, управляется компанией Kupředu do minulosti, s.r.o.

2. Zákony Bohatství — Пророссийский, отрицает серьёзность пандемии; канал принадлежит Томашу Лукавецу, дезинформатору, писателю, консультанту по брендингу и маркетингу, а также университетскому преподавателю.

3. Aby bylo jasno — Антидемократический, пророссийский, антиукраинский; регулярно приглашает участников дезинформации, таких как Гана Липовская.

4. Petr Bureš TV — Против демократии, антиправительственный, антиевропейский, пророссийский.

5. Inovace Republiky — Антипрививочный, продвигает прокитайские и пророссийские новости.

6. Infovojna — Регулярно пропагандирует конспирологические теории и ложные утверждения, которые могут иметь серьёзные политические, экономические и медицинские последствия.

7. svedomi naroda — Пророссийский канал дезинформационного сайта, утверждает, что чешское правительство использует цензуру для подавления «альтернативных» политических мнений.

8. Tatjana Micíc — Эзотерический канал, организует семинары по личностному развитию.

9. V.O.X. News — Антилиберальный проект «серой зоны», продвигает крайние взгляды на общество, регулярно приглашает спорных гостей.

10. Kateřina Konečná — Про-коммунистический, пророссийский, анти-европейский.

11. Roman Kirsch — Явно пророссийский, поддерживает российские атаки.

12. Doktor Vajíčko — Пророссийский.

13. PLESK by Vladimir Franta — Пророссийский, владелец — бывший редактор чешской версии российского государственного СМИ Sputnik.

14. Paralelně — Отрицает серьёзность пандемии, владелец — бывший представитель инициативы Chcípl PES, трансформировавшейся в политическое движение.

15. Modrý jelen — Псевдоаналитический канал, утверждает, что анализирует политическую и медийную манипуляцию, продвигает личности из чешских альтернативных СМИ.

16. Protiproud TV — Пророссийский, антидемократический; бизнес владельца финансировался десятками миллионов крон фирмой, связанной с российским банком Урал, находящимся под санкциями ряда западных стран.

17. Incorrect CZ — Альтернативный новостной проект; владелец публиковал статьи на сайте stop-multikulti.cz, был членом партии Blok proti islámu и общественного объединения Islám v ČR nechceme.

18. Český list — Явно пророссийский, публикует интервью с Путиным и регулярно дискредитирует Украину и Зеленского.

19. Vysílač — Пророссийский, транслирует выступления Путина с переводом.

20. KTV — Явно антиправительственный, руководитель — Иван Сметана.

21. Zlata eRA — Эзотерический канал, против международных организаций, распространяет конспирологические теории о мировом порядке и капитализме.

22. Proud národní hrdosti — Эзотерический канал, продвигает пророссийские темы, автор пишет руководства по самоуправлению и эмоциональному интеллекту.

23. Trikolora — Крайне правые взгляды.

24. MUDr. Ivan David, CSc. — Крайне правые взгляды.

25. Česká kotlina — Антиправительственный, антиукраинский, отрицает изменение климата.

26. David Formánek - Otevři svou mysl — Пророссийский и антипрививочный; владелец связан с пророссийской полувоенной организацией «Национальная домобрана».

27. Petra Fajmonová Rédová — Эзотерический канал, против беженцев, предлагает альтернативные методы лечения.

28. RaptorTV — Пророссийский и антиправительственный; владелец сотрудничал с российским телеканалом «Звезда».

29. AE News — Альтернативный новостной портал, большинство опубликованных новостей не могут быть проверены, часто содержат спекуляции и труднопроверяемую информацию с прокремлёвской точки зрения.

30. InfoDefense — Пророссийский канал, чешская версия основного канала InfoDefense, который имеет филиалы в разных странах и занимается переводом существующей русскоязычной пропаганды.

31. TV Šalingrad — Онлайн-телевизионное вещание о COVID-19, здравоохранении, эзотерике и (внутренней и внешней) политике; создано во время пандемии.

32. Aliance národních sil — Пропагандирует идеи левых политических движений, поддерживает выход из ЕС и НАТО, продвигает российский взгляд.

33. Český svobodný hlas — Против ЕС, против западных ценностей, выступает о диктатуре ЕС, регулярно приглашает таких ораторов, как Иван Давид.

34. Michal Shark — Эзотерик и конспиролог, лечит серьёзные болезни с помощью детокса, соков и медитации.

35. CR1.live — Антиправительственный канал, владелец организовывал антиправительственные демонстрации, избегает судебных приставов.

36. Rozšířené vědomí — Антиправительственный, отрицает серьёзность пандемии, против вакцинации.

37. Společenství legitimních věřitelů České republiky — Пророссийский, антигосударственный проект, отрицающий существование Чешской Республики.



«Хорошо поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией, например, перечисляя деньги на гуманитарные сборы. И также важно не поддерживать Россию и ее сторонников, например, не отправлять деньги в дезинформационные СМИ», — говорит Роман Чихалик, председатель ассоциации.



Дезинформаторы также собирают средства, продавая различные товары через интернет-магазины, предлагая платный контент или издавая книги. «Но эти методы обычно служат лишь незначительным дополнением к вышеупомянутой рекламе и краудфандингу», — добавляет Шефчикова.



Однако, кроме списка проблемных сайтов, составленного Nelež, никто в Чехии не занимается систематическим решением проблемы дезинформации. Это подтверждает Отакар Фолтын, координатор стратегических коммуникаций правительства, который с лета отвечает за борьбу с дезинформацией.



«Конечно, это проблема, потому что российские спецслужбы не обязаны напрямую управлять информационными операциями кремлевского режима, но и в значительной степени не обязаны их финансировать», — сказал Фолтын.



Служба информации безопасности (BIS) также давно предупреждает об угрозах дезинформации, видя проблему, в частности, в отсутствии обновлений в законе о прессе, который де-факто распространяется только на периодическую печать, прозрачности структур собственности и финансирования.



Представитель спецслужб согласен с экспертами в том, что, как и общество в целом, дезинформационная среда эволюционирует.



Контент стал более радикальным: большое влияние оказывают новые технологии, позволяющие массово распространять и легко производить контент, например с помощью искусственного интеллекта. Сегодня к средствам массовой дезинформации можно отнести и фермы троллей, которые, даже с помощью так называемых ботов, полностью захватили дискуссии в социальных сетях. Во многих горячих дискуссиях уже есть значительная часть постов с фальшивых аккаунтов несуществующих людей, отмечает Штиха.



Министерство культуры, к ведению которого относится закон о прессе, в ответ на вопрос об обновлении закона заявило, что пока не планируется вносить изменения в определение онлайн-СМИ.



Этот сегмент услуг будет подведен под понятие медиауслуг в связи с подготовкой исполнительного регламента для постановления о свободе СМИ. В настоящее время обсуждается вопрос о сроках представления этого постановления, сообщила Ивана Аввадова из Департамента прессы Министерства культуры.



Как выяснили аналитики PSSI в своем июньском исследовании, некоторые каналы дезинформации зарабатывают на своей деятельности сотни тысяч крон, а самые влиятельные — миллионы.



Однако тенденция такова, что в последние годы популярность дезинформационных сайтов, выдающих себя за новостные, снижается. Это происходит в пользу социальных сетей, куда перемещается их аудитория. Кроме того, операторы дезинформационных сайтов все чаще переходят на видеоконтент, где они также просят денежные взносы и, например, на YouTube, получают прибыль от рекламы, которую просматривают, отмечает Маца.



Якуб Нетик, маляр, которого обвиняют в угрозах политикам или в публичном одобрении и оправдании преступлений против мира, также очень активно ведет публичные выступления.



Кучик, пресс-секретарь «Чешских эльфов», согласен с тем, что опасная деятельность переходит с электронных платформ на улицы.

«Открытое насилие не было на таком высоком уровне два года назад, и мы видим, что эта тенденция ухудшается. Причина может заключаться в неадекватной реакции государства, которое недостаточно преследует и предотвращает эти проявления на начальной стадии, поэтому они расцветают и становятся более мощными», — считает Кучик.



Однако он видит выход из ситуации и приводит в пример случай, когда несколько лет назад анонимный пользователь высмеял в социальной сети фотографию класса, на которой были изображены дети, в том числе со смуглой кожей, с отвратительными отсылками к Холокосту.



Полиции удалось быстро вычислить этого человека и предъявить ему обвинение. Это стало четким сигналом о том, что даже в Интернете никто не может быть полностью анонимным и неотслеживаемым, и что такая деятельность явно выходит за рамки дозволенного и будет наказана. Этот случай, получивший широкую огласку, привел к немедленному снижению количества откровенно расистских комментариев во всем чешском киберпространстве, добавляет Кучик.



Другой пример — предупреждение прокурора Игоря Стржижа сразу после вторжения России на Украину в 2022 году, когда Стржиж сообщил, что открытое выражение одобрения вторжения будет преследоваться по закону.



Сразу после вторжения России в Украину в феврале 2022 года Верховная государственная прокуратура публично предупредила людей, чтобы они не выражали поддержку России и ее наступательной войне. Потому что в крайнем случае это может стать уголовным преступлением. «Учитывая серьезность ситуации, мы посчитали нужным предупредить граждан о том, что они могут совершить уголовные преступления», — пояснил главный прокурор Игорь Стржиж, пояснив, что власти будут преследовать язык вражды.



За год, пока длилась война, суды в итоге вынесли наказание по девяти подобным делам. Слова Стржижа сразу же привели к снижению количества пророссийских высказываний в первые несколько месяцев, согласно замерам «Чешских эльфов».



Это даже заставило главное СМИ страны, Parlamentní listy, модерировать дискуссии в этом направлении, что заметно повлияло на определенную умеренность высказываний пророссийского сообщества. «Так что методы есть, они в руках государственных институтов, жаль только, что они не используют их должным образом. Радикализация и рост насилия — следствие этого», — заключает Кучик.