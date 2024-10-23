Вернется ли Бабиш к власти? Он никогда не был в лучшей форме, говорит аналитик

До парламентских выборов осталось меньше года, и согласно всем электоральным моделям и опросам общественного мнения, движение ANO является явным фаворитом на данный момент. В каком политическом состоянии находится его руководитель Андрей Бабиш? И если он победит на выборах, захочет ли он занять пост премьер-министра или оставит его одному из своих соратников по партии? Обсуждаем с Петром Хонзейком.





Хотя экс-премьер-министр и глава движения ANO Андрей Бабиш в прошлом несколько раз заявлял, что собирается уйти из политики, реальность такова, что менее чем за год до следующих выборов в Палату депутатов он не только все еще в политике, но его движение опережает все остальные по предпочтениям на чешской политической сцене. Таким образом, Бабиш снова близок к тому, чтобы занять место премьер-министра.





«Он в лучшей форме, в которой когда-либо был. По данным большинства агентств, предпочтения движения ANO превышают 30 процентов, и оно добилось успехов на европейских и региональных выборах», — резюмирует главный комментатор Hospodářské noviny Петр Хонзейк.





«Для него также хорошо, что его потенциальные партнеры по коалиции начали консолидироваться. Движение ANO не пришло к власти в 2021 году только потому, что оно потеряло около 20-ти⁠⁠⁠⁠⁠⁠ процентов голосов, что вряд ли произойдет сейчас», — продолжает Хонзейк, добавляя, что традиционные левые консолидировались под руководством партии Stačilo!, и что движение Přísaha a Motoristé также имеют шанс войти в Палату депутатов, особенно в случае взаимного сотрудничества. SDP Томио Окамуры также демонстрирует относительно стабильные предпочтения, уже просигнализировав о заинтересованности в формировании следующего правительства с ANO.





«Похоже, что Андрей Бабиш сможет выбирать среди своих потенциальных партнеров по коалиции, и мало что может помешать ему стать тем, кто в следующем году триумфально войдет в правительство», — комментирует ситуацию комментатор. При этом он подчеркивает, что год, оставшийся до выборов, «является геологическим периодом в политике».





Кроме того, на этой неделе министерство внутренних дел Словакии сообщило, что достигло соглашения с экс-премьер-министром Чехии в споре о защите личности в затянувшемся деле, по которому Бабишу предъявили иск о том, что он сотрудничал с StB. Теперь он представляет это как свою великую победу и доказательство того, что он не был сотрудником госразведки.





«Нет абсолютно никаких сомнений в том, что он сотрудничал с StB», — возражает Хонзейк. «Был ли он агентом и подписал что-то, вот в чем вопрос. Но совершенно очевидно, что это (любовное урегулирование спора) было прежде всего политическим соглашением», — сказал он, добавляя, что Бабиш, как говорят, получил выгоду от поддержки, которую он оказал перед выборами в Словакии партиям Smer и Hlas. которые сейчас контролируют Министерство внутренних дел.





Хотя вопрос о сотрудничестве Бабиша с StB имеет, по мнению аналитика, «нулевое влияние на принятие решений чешскими избирателями», сам Бабиш явно заботится о своей репутации и хотел бы избавиться от ярлыка агента StB: «Бабиш очень хочет иметь все. Ему недостаточно иметь деньги, ему недостаточно иметь влияние, он хочет иметь власть. Но он также хочет иметь хороший имидж у публики».





Петр Хонзейк не сомневается, что «микроменеджер» Бабиш очень заинтересован в том, чтобы снова стать премьер-министром. Его заявления о том, что премьер-министром может стать кто-то другой из ANO, журналист не воспринимает всерьез.





«Он может называть себя как угодно. Но основные вещи, которыми он руководствуется, — это стремление к власти и абсолютная способность добиться ее любым путем», — говорит главный комментатор.