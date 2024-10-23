Чешские СМИ: Путин утверждает, что получил секретное предложение от Украины
25 октября 2024
16:30
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По словам Путина, в сентябре Кремль получил некое неизвестное предложение от Украины. На сентябрьском заседании Генеральной Ассамблеи ООН Украина передала его через представителя Турции. Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Однако российский президент не стал раскрывать, о чем именно шла речь в предложении. Он сообщил, что согласился на него, но чуть позже президент Украины Владимир Зеленский представил свой план победы, который, по словам Путина, сорвал возможность согласования упомянутого предложения.
«Обеспечить свободу судоходства безопасную, заключить определенные договоренности и соглашения по поводу безопасности объектов атомной энергетики. И мы согласились. А потом глава киевского режима публично заявил: никаких переговоров», — цитирует Путина в Казани агентство «РИА Новости», говоря о плане победы Зеленского.
План победы состоит из приглашения вступить в НАТО, а также «оборонного аспекта, сдерживания дальнейшей российской агрессии, экономического роста и послевоенной архитектуры безопасности», пишет газета The Kyiv Independent.
Сейчас Зеленский усиленно работает над так называемым внутренним планом действий. В нем говорится о том, какие шаги должна предпринять сама Украина, чтобы обеспечить свое выживание в войне с Россией и реализовать план. Поэтому он не является альтернативой на случай провала плана победы. Новый план будет охватывать военную промышленность Украины, оборону, экономику, социальную политику и многие другие сферы, сообщает BBC.
«Обеспечить свободу судоходства безопасную, заключить определенные договоренности и соглашения по поводу безопасности объектов атомной энергетики. И мы согласились. А потом глава киевского режима публично заявил: никаких переговоров», — цитирует Путина в Казани агентство «РИА Новости», говоря о плане победы Зеленского.
План победы состоит из приглашения вступить в НАТО, а также «оборонного аспекта, сдерживания дальнейшей российской агрессии, экономического роста и послевоенной архитектуры безопасности», пишет газета The Kyiv Independent.
Сейчас Зеленский усиленно работает над так называемым внутренним планом действий. В нем говорится о том, какие шаги должна предпринять сама Украина, чтобы обеспечить свое выживание в войне с Россией и реализовать план. Поэтому он не является альтернативой на случай провала плана победы. Новый план будет охватывать военную промышленность Украины, оборону, экономику, социальную политику и многие другие сферы, сообщает BBC.
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