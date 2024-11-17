Гражданство Чехии становится недостижимым для россиян: поправка к Lex Ukrajina 7 отправлена в 3-е чтение

Все более вероятный закон?

22 октября 2024 года Палата депутатов отправила поправку к Lex Ukrajina 7 в 3-е чтение. Согласно ей чешское гражданство будет предоставляться гражданам Российской Федерации только в том случае, если они откажутся от своего российского. Это сделано в ответ на войну России в Украине и тот факт, что Россия в настоящее время представляет угрозу безопасности Чешской Республики.





Предложение, разработанное экспертами по законодательству из Министерства внутренних дел, не предусматривает возможности лишения чешского гражданства тех россиян, которые уже имеют его.



Предложение определено как ответ на российскую агрессию в Украине и, как ожидается, останется в силе по крайней мере до нормализации отношений с Российской Федерацией. Ожидается, что оно вступит в силу 1 января 2025 года.



Цель — укрепить внутреннюю безопасность Чешской Республики, поскольку получение гражданства связано, например, с возможностью поступления на службу в полицию Чешской Республики и другие силы безопасности или на государственную службу. Это также влечет за собой возможность доступа к конфиденциальной или даже секретной информации, которая может быть напрямую связана с вопросами внутренней и внешней безопасности. Кроме того, статус гражданина Чешской Республики накладывает на него права и обязанности, включая, например, призыв в армию. В случае более масштабного вооруженного конфликта с Россией и пополнения чешской армии лицами с чешским и российским гражданством также возникнет риск утечки секретной информации или прямого содействия противнику.





«Получение гражданства — это нечто сверхстандартное, что не является юридическим правом, но что, например, позволяет получить доступ к силам безопасности или государственному управлению. В то время, когда Россия называет нашу страну врагом и ведет против нас гибридную войну, возможность двойного гражданства может представлять угрозу безопасности», — пояснил министр внутренних дел Вит Ракушан, добавив, что Чехия также реагирует на увеличение числа заявок на получение чешского гражданства со стороны россиян.



Поправка не только устанавливает условие лишения граждан России имеющегося гражданства в качестве одного из условий получения чешского гражданства, но и предусматривает приостановку текущего производства по заявлениям граждан России старше 15 лет до истечения срока действия положений, регулирующих институт временной защиты. В отношении лиц моложе 15 лет производство не будет приостановлено, но заявление может быть удовлетворено только в случае прекращения российского гражданства.





В Чешской Республике российское меньшинство составляет около 40 000-41 000 человек с временным или постоянным видом на жительство, то есть менее 0,4% от общей численности населения. Статистические данные показывают, что в долгосрочной перспективе гражданство Чешской Республики чаще всего получают граждане Украины, Российской Федерации и Словацкой Республики. В 2019-2022 годах граждане Российской Федерации всегда составляли около 20% от общего числа иностранных граждан, получивших гражданство Чешской Республики. В 2023 году этот показатель увеличится примерно на 5%.



Опасный шаг для россиян

Депутаты хотят сделать претендентов на гражданство из России угрозой безопасности — даже тех, кто живет здесь долгое время и участвует в помощи Украине. Для многих из них отказ от российского гражданства опасен или невозможен.



Цель поправки — «защитить безопасность и внешнеполитические интересы Чешской Республики». Однако неясно, как данное предложение будет способствовать достижению этой заявленной цели. Безопасность претендентов на чешское гражданство уже должным образом проверяется. Каждый заявитель должен соответствовать условиям, установленным законом (в частности, минимальная продолжительность и непрерывность проживания в Чехии или отсутствие долгов), и пройти подробный процесс проверки, в ходе которого заявитель оценивается индивидуально, чтобы убедиться, что он не представляет угрозы для безопасности государства.



Кроме того, от граждан Российской Федерации будет требоваться только отказ от российского гражданства. В предложении нет никаких обоснований того, почему нынешний процесс неэффективен или недостаточен. Это особое условие приведет лишь к применению принципа коллективной ответственности и затронет многих россиян, которые разделяют демократические ценности Чехии, выступают против войны в Украине или участвуют в гуманитарной помощи украинским беженцам».





«Многие наши коллеги, работающие в организациях, помогающих украинским беженцам, — выходцы из России. Они уже давно живут в Чехии и полностью интегрированы в чешское общество. Сразу после начала войны они активно участвовали в гуманитарной помощи Украине и украинским беженцам, а также в борьбе с российской пропагандой и дезинформацией, и они продолжают свою деятельность. К сожалению, они также пострадают от этого дискриминационного постановления, в соответствии с которым Чешская Республика будет ставить их в невыгодное положение в смысле коллективной вины исключительно на основании их гражданства. Отказ от российского гражданства в настоящее время возможен только для тех, кто сотрудничает с режимом», — говорит Андреа Крхова, директор Консорциума неправительственных организаций, работающих с мигрантами в Чехии.



Предложение не учитывает ситуацию, когда отказ от российского гражданства для многих людей невозможен или опасен. Для большинства людей отказ от российского гражданства потребует возвращения в Россию. Однако, сделав это, многие из них подвергают себя риску уголовного преследования, принудительного призыва в армию или других репрессий со стороны российского режима в отношении них или их семей, проживающих в России.





«В последние годы в России увеличилось число людей, подвергающихся уголовному преследованию. Часто это люди, которые так или иначе выражали солидарность с Украиной или украинцами или выступали против российской агрессии. Это не только активисты, регулярно выражающие свое несогласие, но и обычные граждане, которые, например, писали в социальных сетях или оказывали финансовую или иную поддержку организациям, помогающим Украине. Известны случаи, когда к уголовной ответственности привлекались россияне, постоянно или длительное время проживающие за рубежом, или те, кто имеет гражданство других стран и по неосторожности приехал в Россию, например, по семейным обстоятельствам», — говорит Екатерина Шлыгина, методист по межкультурной работе.



Предложение носит дискриминационный характер и имеет множество других юридических недостатков. Например, оно предусматривает, что все процессы по заявлениям российских граждан на получение чешского гражданства будут приостановлены на несколько лет. Таким образом, Министерство внутренних дел вообще не будет заниматься этими заявлениями, оставляя заявителей в долгосрочной правовой неопределенности. В то же время предложение предполагает, что новые более строгие условия будут распространяться и на тех заявителей, которые подали заявление до вступления закона в силу.





«Такое дискриминационное и нелогичное постановление не должно было приниматься с самого начала. В то же время ни одно из таких фундаментальных изменений не должно применяться задним числом. Нельзя винить заявителей в том, что административный орган затягивает процесс. Многие претенденты на гражданство, отвечающие всем требованиям законодательства, ожидают значительно дольше установленного законом срока, в течение которого министерство должно было принять решение. Теперь из-за бездействия министерства к ним задним числом должны быть применены более жесткие условия, которые многие считают невыполнимыми», — говорит Гана Франкова, адвокат.



Мартин Экснер и Вит Ракушан не видят проблемы



Поправка к так называемому Lex Ukraine 7 была представлена депутатом от Партии мэров Мартином Экснером. Это условие будет распространяться на всех россиян, за исключением, например, лиц, ищущих убежища, и некоторых других особых случаев.





«Мы не можем допустить, чтобы в то время, когда Россия предпринимает враждебные действия не только против Украины, но и против нас и других стран ЕС, ее граждане могли получить чешское гражданство, а значит, и все связанные с ним права», — говорит Экснер, напоминая, что злоупотребления в отношении русскоязычного населения были очевидны, например, в 2014 году во время аннексии Крыма и Донбасса. — «Тогда защита прав русскоязычного населения стала предлогом для военного вмешательства России и последующей оккупации Крыма и Донбасса».



Министр внутренних дел Вит Ракушан также поддерживает это предложение:





«Российская агрессия против Украины, к сожалению, поставила нас в чрезвычайную ситуацию — во всех сферах жизни общества. Ситуация с безопасностью требует, чтобы мы также отреагировали на возросшее количество заявлений о предоставлении гражданства со стороны российских граждан».





«Вопрос в лояльности этих людей по отношению к нашему государству. Нельзя исключать, что по крайней мере некоторые из них считают Чешскую Республику вражеским государством и в будущем могут быть использованы Российской Федерацией, по крайней мере, для различных форм политического давления. Поэтому русским придется выбирать, к кому они хотят примкнуть — к нам или к России, — заключает Мартин Экснер. — Гражданин любого государства обязан быть лояльным к этому государству и в определенной степени сотрудничать с ним. У него есть обязанность призыва, у него есть ряд функций в случае войны, в случае какого-то кризиса и так далее. Это есть у всех государств. И я вижу определенную невозможность соблюдения Конституции Чешской Республики и, например, присяги, которую человек дает при получении гражданства, и одновременно законов Российской Федерации. Просто человек в Российской Федерации идет на обязательную военную службу, я думаю, с 21 до 27 лет или около того. В общем, это вещи, которые просто противоречат друг другу».





Реакция на петицию

Против этого предложения была создана петиция, в которой это предложение названо дискриминационным. В тексте говорится, что оно содержит коллективную ответственность за действия, за которые отдельные лица не отвечают.



«Я получил отклики по электронной почте, а также прочитал комментарии г-на Ходорковского в Совете Европы. Я думаю, что это отчасти недоразумение, потому что эта поправка также оставляет возможность предоставления чешского гражданства, если россиянин хочет или должен сохранить российское гражданство по научным, образовательным, культурным, спортивным или гуманитарным причинам. Я считаю, что это также относится к диссидентам. Во-вторых, я считаю, что Чешская Республика имеет право устанавливать свои правила предоставления гражданства. И я считаю, что это не дискриминация. Ни одно другое государство не говорит нам, что мы вражеское государство и ведет с нами асимметричную войну, будь то с помощью дезинформации, операций влияния или, возможно, различных диверсионных операций, которые имели место».



В петиции также подчеркиваются проблемы, связанные с отказом от российского гражданства. Во многих случаях, говорится в петиции, это практически невозможно из-за сложных административных и юридических препятствий. Многим для этого придется посетить Россию, что может быть опасно и рискованно. Авторы петиции также опасаются, что россиян будут судить коллективно. Однако Мартин Экснер это отрицает.





«Напротив. Власти вольны судить каждого индивидуально. Я хотел бы отметить еще одну вещь: мы не отнимаем у россиян возможность жить здесь постоянно или временно, и это дает им право работать здесь, учиться здесь. Единственное, на что это не дает права, так это на службу в силовых структурах, на голосование, на выборы и так далее. Что же касается проживания, то они могут жить здесь практически неограниченное время.





В то время как постоянное или временное место жительства может быть довольно легко аннулировано, если выяснится, что человек каким-то образом рискует или ведет враждебную деятельность по отношению к Чехии, чешское гражданство не может быть аннулировано в соответствии с чешским законодательством без согласия чешского гражданина».



Многие люди не хотят отказываться от российского гражданства, например, потому что им приходится ездить в Россию к своим стареющим родителям, многие также поддерживают Украину. Однако Экснер сказал, что это будет соответствовать исключениям.





«Если они подадут заявление на получение чешского гражданства в новом случае, мы подробно рассмотрим их, напишем гуманитарные причины или то, что они приносят пользу Чешской Республике, и решим, что они должны это сделать. В этом случае мы можем предоставить им гражданство без отказа от российского. Мне кажется, что здесь нас заставляют поверить в то, что существует некое право человека на чешское гражданство».