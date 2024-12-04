Палата депутатов Чехии вновь не смогла завершить утверждение поправки к закону Lex Ukrajina

Депутаты не смогли проголосовать по поправке Lex Ukrajina в ноябре, когда члены оппозиционной партии ANO поставили под сомнение некоторые поправки. Сегодня Радек Котен, представляющий оппозиционный клуб SPD, в своем часовом выступлении критически оценил проект. Он назвал определенной потерей суверенитета продление временной защиты со следующего года автоматически, согласно соответствующему постановлению ЕС.



Он также оценил как дискриминационное предлагаемое дополнение к поправке об ужесточении получения чешского гражданства гражданами Российской Федерации. Претенденты должны будут отказаться от российского гражданства и доказать это. По мнению разработчиков, эта мера поможет ограничить российское влияние в Чехии.



К концу сегодняшнего дня заседаний еще десять депутатов зарегистрировались для участия в дебатах по поправке Lex Ukrajina. В связи с развитием дебатов г-н Ракушан предложил перенести вступление в силу проекта с первоначально предусмотренного 1 января 2025 года на следующий день после его публикации в сборнике документов. «Это необходимо для того, чтобы в кратчайшие сроки запустить онлайн-регистрацию для продления временной защиты. Проблема с законом и перенос сроков онлайн-регистрации ставит под значительный риск все 380 000 украинцев, проживающих на нашей территории», — сказал он.



В Чешской Республике временная защита для беженцев из Украины действует до марта следующего года, в июне ЕС согласился продлить ее на один год. Временная защита позволяет людям, бежавшим от российской агрессии, получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда. Те украинские беженцы, которые находятся в Чехии более двух лет, могут воспользоваться специальным режимом долгосрочного пребывания и получить ВНЖ.