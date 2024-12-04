Палата депутатов Чехии вновь не смогла завершить утверждение поправки к закону Lex Ukrajina
6 декабря 2024
22:00
93
Палата депутатов Чехии вновь не смогла завершить окончательное утверждение поправки о дальнейшем продлении временной защиты беженцев из Украины от российской военной агрессии. Из-за задержек министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) предложил отложить вступление в силу проекта, который также предусматривает введение специального долгосрочного вида на жительство для тех украинцев, которые решат остаться в Чешской Республике. Текущая очередная сессия продолжится в среду, 11 декабря.
Депутаты не смогли проголосовать по поправке Lex Ukrajina в ноябре, когда члены оппозиционной партии ANO поставили под сомнение некоторые поправки. Сегодня Радек Котен, представляющий оппозиционный клуб SPD, в своем часовом выступлении критически оценил проект. Он назвал определенной потерей суверенитета продление временной защиты со следующего года автоматически, согласно соответствующему постановлению ЕС.
Он также оценил как дискриминационное предлагаемое дополнение к поправке об ужесточении получения чешского гражданства гражданами Российской Федерации. Претенденты должны будут отказаться от российского гражданства и доказать это. По мнению разработчиков, эта мера поможет ограничить российское влияние в Чехии.
К концу сегодняшнего дня заседаний еще десять депутатов зарегистрировались для участия в дебатах по поправке Lex Ukrajina. В связи с развитием дебатов г-н Ракушан предложил перенести вступление в силу проекта с первоначально предусмотренного 1 января 2025 года на следующий день после его публикации в сборнике документов. «Это необходимо для того, чтобы в кратчайшие сроки запустить онлайн-регистрацию для продления временной защиты. Проблема с законом и перенос сроков онлайн-регистрации ставит под значительный риск все 380 000 украинцев, проживающих на нашей территории», — сказал он.
В Чешской Республике временная защита для беженцев из Украины действует до марта следующего года, в июне ЕС согласился продлить ее на один год. Временная защита позволяет людям, бежавшим от российской агрессии, получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда. Те украинские беженцы, которые находятся в Чехии более двух лет, могут воспользоваться специальным режимом долгосрочного пребывания и получить ВНЖ.
Он также оценил как дискриминационное предлагаемое дополнение к поправке об ужесточении получения чешского гражданства гражданами Российской Федерации. Претенденты должны будут отказаться от российского гражданства и доказать это. По мнению разработчиков, эта мера поможет ограничить российское влияние в Чехии.
К концу сегодняшнего дня заседаний еще десять депутатов зарегистрировались для участия в дебатах по поправке Lex Ukrajina. В связи с развитием дебатов г-н Ракушан предложил перенести вступление в силу проекта с первоначально предусмотренного 1 января 2025 года на следующий день после его публикации в сборнике документов. «Это необходимо для того, чтобы в кратчайшие сроки запустить онлайн-регистрацию для продления временной защиты. Проблема с законом и перенос сроков онлайн-регистрации ставит под значительный риск все 380 000 украинцев, проживающих на нашей территории», — сказал он.
В Чешской Республике временная защита для беженцев из Украины действует до марта следующего года, в июне ЕС согласился продлить ее на один год. Временная защита позволяет людям, бежавшим от российской агрессии, получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда. Те украинские беженцы, которые находятся в Чехии более двух лет, могут воспользоваться специальным режимом долгосрочного пребывания и получить ВНЖ.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
289
16:30
6 ДЕКАБРЯ 2024
311
15:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
856
11:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
795
09:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
409
21:00
5 ДЕКАБРЯ 2024
929
18:00
5 ДЕКАБРЯ 2024
326
16:30
5 ДЕКАБРЯ 2024
607
12:30
5 ДЕКАБРЯ 2024
1982
21:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
1097
20:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
1283
12:30
4 ДЕКАБРЯ 2024
608