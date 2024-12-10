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Германия продолжит контролировать границу с Чехией как минимум до 15 марта

Новости и статьи
12 декабря 2024
18:00
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Германия продолжит проверки на границе с Чехией, Польшей и Швейцарией и после воскресенья, когда истечет срок последнего продления. Министерство внутренних дел Германии сообщило, что оно решило продлить проверки до 15 марта. Министр Нэнси Фезер уже заявила, что контроль будут продолжаться и после этой даты в целях борьбы с нелегальной миграцией.
Германия, входящая в Шенгенскую зону, ведет пограничный контроль с Австрией с сентября 2015 года, в октябре прошлого года она также запустила проверки на границе с Чехией, Польшей и Швейцарией, а с середины сентября этого года она проверяет всю свою сухопутную границу. Уже в начале октября канцлер Олаф Шольц заявил, что это будет продолжаться как можно дольше.

Контроль на чешской границе уже несколько раз продлевался. Нынешний срок должен был истечь в это воскресенье. 

«Существующий контроль на внутренних сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией — до 15 декабря 2024 года включительно — будет продолжаться и после истечения срока, до 15 марта», — сообщил Чешскому агентству новостей представитель министерства внутренних дел. Еврокомиссия получила соответствующее уведомление в начале сентября.

Министр внутренних дел Фезер на встрече с министрами внутренних дел отдельных федеральных земель на этой неделе заявила, что контроль необходим до тех пор, пока не будет значительно усилена защита внешних границ ЕС. Она также отметила, что возобновление оказалось успешным: за год количество заявлений о предоставлении убежища сократилось на 40%. Прямо на месте полиция отказалась пропустить в страну 37 000 человек и задержала 1600 контрабандистов.

В середине октября Министерство внутренних дел Германии сообщило Чешскому агентству печати, что за год проверок на границе с Чехией немецкая полиция зафиксировала 9 400 случаев незаконного въезда в страну и задержала 225 лиц, занимающихся контрабандой.

Согласно правилам Шенгенской зоны, пограничники вообще не должны проверять путешественников на внутренних границах. Однако, помимо Германии, и другие страны-члены Шенгенской зоны теперь охраняют некоторые свои границы, например, в целях сдерживания нелегальной миграции или из-за угрозы исламистского терроризма. По данным Европейской комиссии, Франция, Швеция, Германия, Дания, Норвегия, Австрия, Италия и Словения в настоящее время осуществляют временный пограничный контроль в Шенгенской зоне, а Нидерланды присоединятся к ним в понедельник на шесть месяцев. 

В общей сложности девять из 29 стран Шенгенской зоны охраняют свои границы.
Чехия Германия иммиграция
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