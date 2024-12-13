Глава партии «Альтернатива для Германии» (AFD) заявил, что Россия выиграла войну в Украине
16 декабря 2024
14:00
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Россия выиграла войну в Украине и Германия должна это признать. Об этом в интервью Die Welt заявил Тино Хрупалла, сопредседатель крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (AFD). Партия активно критикует военную поддержку Германией Украины, которая сталкивается с российским вторжением с февраля 2022 года и защищается от агрессора, который не скрывал своего намерения присвоить ее территорию.
«Немецкое правительство должно, наконец, прийти к тому моменту, когда оно захочет положить конец войне», — сказал Хрупалла, продолжая: «Россия выиграла эту войну. Реальность настигла тех, кто говорит, что хочет позволить Украине выиграть войну».
В то же время Хрупалла поставил под сомнение выгоду от членства Германии в НАТО: «До сих пор Европа была вынуждена осознавать американские интересы, мы отказываемся от этого», — сказал он. По его словам, оборонное сообщество должно «принимать и уважать интересы всех европейских стран, в том числе интересы России».
«Если НАТО не сможет этого обеспечить, Германия должна подумать, насколько этот альянс все еще полезен для нас», — сказал Хрупалла.
Конфликт на Украине должен стать одной из главных тем избирательной кампании в Германии, которая завершится накануне третьей годовщины вторжения. После падения коалиционного правительства канцлера Олафа Шольца досрочные выборы в Германии назначены на 23 февраля, напоминает сайт voanews.
Канцлер Шольц пообещал продолжить поддержку Украины, но посоветовал проявлять осторожность, поскольку надеется воспользоваться пацифистскими течениями среди избирателей, которые особенно сильны на востоке страны.
По данным предвыборных опросов, преимущество AFD на выборах составляет от 18 до 19 процентов, что выведет партию на второе место. Она также опередит социал-демократов Шольца, которые, согласно опросам, должны получить от 16 до 17 процентов голосов.
Фаворитом на выборах в Германии является консервативный блок CDU/CSU, который, согласно опросам, набирает от 31 до 32 процентов голосов.
У AFD мало шансов сформировать правительство, остальные партии исключили сотрудничество с ней. Но она может продолжить свою серию сильных успехов на выборах после убедительной победы в Тюрингии, одном из регионов восточной Германии.
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